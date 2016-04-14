Zusammengefasst:

Die Darstellung von Kerzen eines Finanzinstrumentes, synchronisiert nach Bars oder Tagen..

Dieser Indikator gibt die in die Möglichkeit, die relative Bewegung von Währungen zu betrachten.

Dieses ist die verbesserte Version von der folgenden: http://codebase.mql4.com/en/code/9545

Diese Indikator Erlaubt es einen Chart über den anderen zu legen. Dafür wählen Sie mit der Maus die rote "Hand" und bewegen Sie sie unter dasTief der gewünschten Bar des originalen Charts. Der Indikator wird bei dem nächsten Tick auf diese vertikale Höhe verschoben.





Jetzt wurde noch die Synchronisation auf Tagesbasis hinzugefügt: DaySynch Das ermöglicht, den Chart automatisch mit der ersten Bar des Tages zu synchronisieren.

