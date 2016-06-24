Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
O EA Mais simples de Hedge - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 6293
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este EA compreende apenas 20 linhas de código, e faz toda a sua negociação em duas linhas! se houver um EA mais simples que este, eu adoraria de vê-lo!
O EA não utiliza nenhum indicador. Em vez disso, ele simplesmente abre cegamente duas posições opostas sempre no início da nova barra. Ele espera até que ambas as posições se fechem, atingindo os seus níveis de stop-loss ou take profit, e, em seguida, abre o próximo par de posições.
Após a otimização selecione manualmente o melhor resultado, onde o nível de stop-loss é menor o take profit, neste caso cada par de negócios terá um dos seguintes resultados.
- Ambas as posições com lucro (hurray!)
- Um ganhadora e a outra perdedora (caso da vencedora cobrir as perdas da perdedora)
- Ambos perdem (não!)
É OK otimizar o EA usando "apenas os preços de abertura", porque ele só negocia na abertura de uma nova barra.
Em minhas experiências, EURGBP M5 fornece os melhores resultados, embora os resultados positivos também estão disponíveis em EURUSD, GBPUSD, EURCHF e provavelmente em outros.
Por favor, sinta-se livre para melhorar o código para o conteúdo de seu coração!
|Símbolo
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Período
|5 Minutos (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;
|Barras em teste
|25154
|Ticks modelados
|3758809
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de gráficos incompatíveis
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|7842.50
|Lucro bruto
|27413.50
|perda bruta
|-19571.00
|Fator de lucro
|1.40
|Retorno esperado
|76.89
|Rebaixamento absoluto
|792.50
|Rebaixamento máximo
|3539.00 (23.17%)
|Rebaixamento relativo
|23.17% (3539.00)
|Total de negociações
|102
|Posições vendidas (ganho %)
|51 (56.86%)
|Posições compradas (ganho %)
|51 (19.61%)
|Negociações com lucro (% do total)
|39 (38.24%)
|Negociações com perda (% do total)
|63 (61.76%)
|Maior
|Negociação com lucro
|727.00
|Negociação com perda
|-750.00
|Média
|Negociação com lucro
|702.91
|Negociação com perda
|-310.65
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|1 (727.00)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|7 (-2543.50)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|727.00 (1)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-2543.50 (7)
|Média
|Ganhos consecutivos
|1
|Perdas consecutivas
|2
|#
|Hora
|Tipo
|Ordem
|Tamanho
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Saldo
|1
|2009.10.01 00:00
|buy
|1
|1.00
|0.91598
|0.91522
|0.92317
|2
|2009.10.01 00:00
|sell
|2
|1.00
|0.91567
|0.92317
|0.90848
|3
|2009.10.01 05:46
|s/l
|1
|1.00
|0.91522
|0.91522
|0.92317
|-76.00
|9924.00
|4
|2009.10.01 14:35
|t/p
|2
|1.00
|0.90848
|0.92317
|0.90848
|719.00
|10643.00
|5
|2009.10.01 14:40
|buy
|3
|1.00
|0.90956
|0.90880
|0.91675
|6
|2009.10.01 14:40
|sell
|4
|1.00
|0.90925
|0.91675
|0.90206
|7
|2009.10.02 10:38
|s/l
|4
|1.00
|0.91675
|0.91675
|0.90206
|-749.00
|9894.00
|8
|2009.10.02 10:38
|t/p
|3
|1.00
|0.91675
|0.90880
|0.91675
|717.50
|10611.50
|9
|2009.10.02 10:40
|buy
|5
|1.00
|0.91717
|0.91641
|0.92436
|10
|2009.10.02 10:40
|sell
|6
|1.00
|0.91686
|0.92436
|0.90967
|11
|2009.10.02 11:10
|s/l
|5
|1.00
|0.91641
|0.91641
|0.92436
|-76.00
|10535.50
|12
|2009.10.06 09:22
|s/l
|6
|1.00
|0.92436
|0.92436
|0.90967
|-748.00
|9787.50
|13
|2009.10.06 09:25
|buy
|7
|1.00
|0.92455
|0.92379
|0.93174
|14
|2009.10.06 09:25
|sell
|8
|1.00
|0.92424
|0.93174
|0.91705
|15
|2009.10.06 09:31
|s/l
|7
|1.00
|0.92379
|0.92379
|0.93174
|-76.00
|9711.50
|16
|2009.10.08 13:30
|t/p
|8
|1.00
|0.91705
|0.93174
|0.91705
|723.00
|10434.50
|17
|2009.10.08 13:35
|buy
|9
|1.00
|0.91703
|0.91627
|0.92422
|18
|2009.10.08 13:35
|sell
|10
|1.00
|0.91672
|0.92422
|0.90953
|19
|2009.10.09 09:30
|s/l
|10
|1.00
|0.92422
|0.92422
|0.90953
|-749.00
|9685.50
|20
|2009.10.09 09:41
|t/p
|9
|1.00
|0.92422
|0.91627
|0.92422
|717.50
|10403.00
|21
|2009.10.09 09:45
|buy
|11
|1.00
|0.92443
|0.92367
|0.93162
|22
|2009.10.09 09:45
|sell
|12
|1.00
|0.92412
|0.93162
|0.91693
|23
|2009.10.09 09:48
|s/l
|11
|1.00
|0.92367
|0.92367
|0.93162
|-76.00
|10327.00
|24
|2009.10.12 07:12
|s/l
|12
|1.00
|0.93162
|0.93162
|0.91693
|-749.00
|9578.00
|25
|2009.10.12 07:15
|buy
|13
|1.00
|0.93174
|0.93098
|0.93893
|26
|2009.10.12 07:15
|sell
|14
|1.00
|0.93143
|0.93893
|0.92424
|27
|2009.10.13 06:35
|s/l
|14
|1.00
|0.93893
|0.93893
|0.92424
|-749.00
|8829.00
|28
|2009.10.13 08:25
|t/p
|13
|1.00
|0.93893
|0.93098
|0.93893
|717.50
|9546.50
|29
|2009.10.13 08:30
|buy
|15
|1.00
|0.93908
|0.93832
|0.94627
|30
|2009.10.13 08:30
|sell
|16
|1.00
|0.93877
|0.94627
|0.93158
|31
|2009.10.13 09:39
|s/l
|15
|1.00
|0.93832
|0.93832
|0.94627
|-76.00
|9470.50
|32
|2009.10.14 06:21
|t/p
|16
|1.00
|0.93158
|0.94627
|0.93158
|720.00
|10190.50
|33
|2009.10.14 06:25
|buy
|17
|1.00
|0.93186
|0.93110
|0.93905
|34
|2009.10.14 06:25
|sell
|18
|1.00
|0.93155
|0.93905
|0.92436
|35
|2009.10.14 08:32
|s/l
|17
|1.00
|0.93110
|0.93110
|0.93905
|-76.00
|10114.50
|36
|2009.10.15 07:55
|t/p
|18
|1.00
|0.92436
|0.93905
|0.92436
|722.00
|10836.50
|37
|2009.10.15 08:00
|buy
|19
|1.00
|0.92423
|0.92347
|0.93142
|38
|2009.10.15 08:00
|sell
|20
|1.00
|0.92392
|0.93142
|0.91673
|39
|2009.10.15 08:04
|s/l
|19
|1.00
|0.92347
|0.92347
|0.93142
|-76.00
|10760.50
|40
|2009.10.15 11:05
|t/p
|20
|1.00
|0.91673
|0.93142
|0.91673
|719.00
|11479.50
|41
|2009.10.15 11:10
|buy
|21
|1.00
|0.91579
|0.91503
|0.92298
|42
|2009.10.15 11:10
|sell
|22
|1.00
|0.91548
|0.92298
|0.90829
|43
|2009.10.15 11:38
|s/l
|21
|1.00
|0.91503
|0.91503
|0.92298
|-76.00
|11403.50
|44
|2009.10.20 14:04
|t/p
|22
|1.00
|0.90829
|0.92298
|0.90829
|722.00
|12125.50
|45
|2009.10.20 14:05
|buy
|23
|1.00
|0.90799
|0.90723
|0.91518
|46
|2009.10.20 14:05
|sell
|24
|1.00
|0.90768
|0.91518
|0.90049
|47
|2009.10.20 14:06
|s/l
|23
|1.00
|0.90723
|0.90723
|0.91518
|-76.00
|12049.50
|48
|2009.10.21 11:43
|t/p
|24
|1.00
|0.90049
|0.91518
|0.90049
|720.00
|12769.50
|49
|2009.10.21 11:45
|buy
|25
|1.00
|0.90029
|0.89953
|0.90748
|50
|2009.10.21 11:45
|sell
|26
|1.00
|0.89998
|0.90748
|0.89279
|51
|2009.10.23 09:30
|s/l
|26
|1.00
|0.90748
|0.90748
|0.89279
|-746.00
|12023.50
|52
|2009.10.23 09:30
|t/p
|25
|1.00
|0.90748
|0.89953
|0.90748
|713.00
|12736.50
|53
|2009.10.23 09:35
|buy
|27
|1.00
|0.91004
|0.90928
|0.91723
|54
|2009.10.23 09:35
|sell
|28
|1.00
|0.90973
|0.91723
|0.90254
|55
|2009.10.23 10:38
|s/l
|28
|1.00
|0.91723
|0.91723
|0.90254
|-750.00
|11986.50
|56
|2009.10.23 10:39
|t/p
|27
|1.00
|0.91723
|0.90928
|0.91723
|719.00
|12705.50
|57
|2009.10.23 10:40
|buy
|29
|1.00
|0.91778
|0.91702
|0.92497
|58
|2009.10.23 10:40
|sell
|30
|1.00
|0.91747
|0.92497
|0.91028
|59
|2009.10.23 10:41
|s/l
|29
|1.00
|0.91702
|0.91702
|0.92497
|-76.00
|12629.50
|60
|2009.10.26 17:43
|t/p
|30
|1.00
|0.91028
|0.92497
|0.91028
|720.00
|13349.50
|61
|2009.10.26 17:45
|buy
|31
|1.00
|0.91028
|0.90952
|0.91747
|62
|2009.10.26 17:45
|sell
|32
|1.00
|0.90997
|0.91747
|0.90278
|63
|2009.10.26 17:47
|s/l
|31
|1.00
|0.90952
|0.90952
|0.91747
|-76.00
|13273.50
|64
|2009.10.28 13:51
|t/p
|32
|1.00
|0.90278
|0.91747
|0.90278
|721.00
|13994.50
|65
|2009.10.28 13:55
|buy
|33
|1.00
|0.90266
|0.90190
|0.90985
|66
|2009.10.28 13:55
|sell
|34
|1.00
|0.90235
|0.90985
|0.89516
|67
|2009.10.28 14:49
|s/l
|33
|1.00
|0.90190
|0.90190
|0.90985
|-76.00
|13918.50
|68
|2009.10.29 11:37
|t/p
|34
|1.00
|0.89516
|0.90985
|0.89516
|722.00
|14640.50
|69
|2009.10.29 11:40
|buy
|35
|1.00
|0.89459
|0.89383
|0.90178
|70
|2009.10.29 11:40
|sell
|36
|1.00
|0.89428
|0.90178
|0.88709
|71
|2009.10.29 11:42
|s/l
|35
|1.00
|0.89383
|0.89383
|0.90178
|-76.00
|14564.50
|72
|2009.11.02 08:08
|s/l
|36
|1.00
|0.90178
|0.90178
|0.88709
|-748.00
|13816.50
|73
|2009.11.02 08:10
|buy
|37
|1.00
|0.90189
|0.90113
|0.90908
|74
|2009.11.02 08:10
|sell
|38
|1.00
|0.90158
|0.90908
|0.89439
|75
|2009.11.02 08:21
|s/l
|37
|1.00
|0.90113
|0.90113
|0.90908
|-76.00
|13740.50
|76
|2009.11.03 15:33
|t/p
|38
|1.00
|0.89439
|0.90908
|0.89439
|720.00
|14460.50
|77
|2009.11.03 15:35
|buy
|39
|1.00
|0.89488
|0.89412
|0.90207
|78
|2009.11.03 15:35
|sell
|40
|1.00
|0.89457
|0.90207
|0.88738
|79
|2009.11.03 16:27
|s/l
|39
|1.00
|0.89412
|0.89412
|0.90207
|-76.00
|14384.50
|80
|2009.11.11 10:40
|s/l
|40
|1.00
|0.90207
|0.90207
|0.88738
|-742.00
|13642.50
|81
|2009.11.11 10:45
|buy
|41
|1.00
|0.90271
|0.90195
|0.90990
|82
|2009.11.11 10:45
|sell
|42
|1.00
|0.90240
|0.90990
|0.89521
|83
|2009.11.11 10:46
|s/l
|41
|1.00
|0.90195
|0.90195
|0.90990
|-76.00
|13566.50
|84
|2009.11.12 20:35
|t/p
|42
|1.00
|0.89521
|0.90990
|0.89521
|722.00
|14288.50
|85
|2009.11.12 20:40
|buy
|43
|1.00
|0.89521
|0.89445
|0.90240
|86
|2009.11.12 20:40
|sell
|44
|1.00
|0.89490
|0.90240
|0.88771
|87
|2009.11.12 21:23
|s/l
|43
|1.00
|0.89445
|0.89445
|0.90240
|-76.00
|14212.50
|88
|2009.11.16 17:23
|t/p
|44
|1.00
|0.88771
|0.90240
|0.88771
|721.00
|14933.50
|89
|2009.11.16 17:25
|buy
|45
|1.00
|0.88814
|0.88738
|0.89533
|90
|2009.11.16 17:25
|sell
|46
|1.00
|0.88783
|0.89533
|0.88064
|91
|2009.11.17 07:42
|s/l
|45
|1.00
|0.88738
|0.88738
|0.89533
|-77.50
|14856.00
|92
|2009.11.19 14:20
|s/l
|46
|1.00
|0.89533
|0.89533
|0.88064
|-745.00
|14111.00
|93
|2009.11.19 14:25
|buy
|47
|1.00
|0.89519
|0.89443
|0.90238
|94
|2009.11.19 14:25
|sell
|48
|1.00
|0.89488
|0.90238
|0.88769
|95
|2009.11.19 14:35
|s/l
|47
|1.00
|0.89443
|0.89443
|0.90238
|-76.00
|14035.00
|96
|2009.11.23 01:16
|s/l
|48
|1.00
|0.90238
|0.90238
|0.88769
|-748.00
|13287.00
|97
|2009.11.23 01:20
|buy
|49
|1.00
|0.90224
|0.90148
|0.90943
|98
|2009.11.23 01:20
|sell
|50
|1.00
|0.90193
|0.90943
|0.89474
|99
|2009.11.23 01:33
|s/l
|49
|1.00
|0.90148
|0.90148
|0.90943
|-76.00
|13211.00
|100
|2009.11.26 07:37
|s/l
|50
|1.00
|0.90943
|0.90943
|0.89474
|-745.00
|12466.00
|101
|2009.11.26 07:40
|buy
|51
|1.00
|0.90938
|0.90862
|0.91657
|102
|2009.11.26 07:40
|sell
|52
|1.00
|0.90907
|0.91657
|0.90188
|103
|2009.11.26 07:42
|s/l
|51
|1.00
|0.90862
|0.90862
|0.91657
|-76.00
|12390.00
|104
|2009.12.04 14:00
|t/p
|52
|1.00
|0.90188
|0.91657
|0.90188
|727.00
|13117.00
|105
|2009.12.04 14:05
|buy
|53
|1.00
|0.90186
|0.90110
|0.90905
|106
|2009.12.04 14:05
|sell
|54
|1.00
|0.90155
|0.90905
|0.89436
|107
|2009.12.04 14:17
|s/l
|53
|1.00
|0.90110
|0.90110
|0.90905
|-76.00
|13041.00
|108
|2009.12.08 10:00
|s/l
|54
|1.00
|0.90905
|0.90905
|0.89436
|-748.00
|12293.00
|109
|2009.12.08 10:05
|buy
|55
|1.00
|0.90896
|0.90820
|0.91615
|110
|2009.12.08 10:05
|sell
|56
|1.00
|0.90865
|0.91615
|0.90146
|111
|2009.12.08 10:35
|s/l
|55
|1.00
|0.90820
|0.90820
|0.91615
|-76.00
|12217.00
|112
|2009.12.09 13:03
|t/p
|56
|1.00
|0.90146
|0.91615
|0.90146
|720.00
|12937.00
|113
|2009.12.09 13:05
|buy
|57
|1.00
|0.90099
|0.90023
|0.90818
|114
|2009.12.09 13:05
|sell
|58
|1.00
|0.90068
|0.90818
|0.89349
|115
|2009.12.09 14:57
|s/l
|58
|1.00
|0.90818
|0.90818
|0.89349
|-750.00
|12187.00
|116
|2009.12.09 15:05
|t/p
|57
|1.00
|0.90818
|0.90023
|0.90818
|719.00
|12906.00
|117
|2009.12.09 15:10
|buy
|59
|1.00
|0.90822
|0.90746
|0.91541
|118
|2009.12.09 15:10
|sell
|60
|1.00
|0.90791
|0.91541
|0.90072
|119
|2009.12.09 16:39
|s/l
|59
|1.00
|0.90746
|0.90746
|0.91541
|-76.00
|12830.00
|120
|2009.12.11 15:19
|t/p
|60
|1.00
|0.90072
|0.91541
|0.90072
|723.00
|13553.00
|121
|2009.12.11 15:20
|buy
|61
|1.00
|0.90067
|0.89991
|0.90786
|122
|2009.12.11 15:20
|sell
|62
|1.00
|0.90036
|0.90786
|0.89317
|123
|2009.12.11 16:09
|s/l
|61
|1.00
|0.89991
|0.89991
|0.90786
|-76.00
|13477.00
|124
|2009.12.15 20:54
|t/p
|62
|1.00
|0.89317
|0.90786
|0.89317
|721.00
|14198.00
|125
|2009.12.15 20:55
|buy
|63
|1.00
|0.89321
|0.89245
|0.90040
|126
|2009.12.15 20:55
|sell
|64
|1.00
|0.89290
|0.90040
|0.88571
|127
|2009.12.16 10:02
|s/l
|63
|1.00
|0.89245
|0.89245
|0.90040
|-77.50
|14120.50
|128
|2009.12.17 04:32
|t/p
|64
|1.00
|0.88571
|0.90040
|0.88571
|723.00
|14843.50
|129
|2009.12.17 04:35
|buy
|65
|1.00
|0.88570
|0.88494
|0.89289
|130
|2009.12.17 04:35
|sell
|66
|1.00
|0.88539
|0.89289
|0.87820
|131
|2009.12.21 12:45
|s/l
|66
|1.00
|0.89289
|0.89289
|0.87820
|-748.00
|14095.50
|132
|2009.12.22 10:00
|t/p
|65
|1.00
|0.89289
|0.88494
|0.89289
|714.50
|14810.00
|133
|2009.12.22 10:05
|buy
|67
|1.00
|0.89387
|0.89311
|0.90106
|134
|2009.12.22 10:05
|sell
|68
|1.00
|0.89356
|0.90106
|0.88637
|135
|2009.12.22 11:12
|s/l
|67
|1.00
|0.89311
|0.89311
|0.90106
|-76.00
|14734.00
|136
|2009.12.24 10:30
|s/l
|68
|1.00
|0.90106
|0.90106
|0.88637
|-746.00
|13988.00
|137
|2009.12.24 10:35
|buy
|69
|1.00
|0.90060
|0.89984
|0.90779
|138
|2009.12.24 10:35
|sell
|70
|1.00
|0.90029
|0.90779
|0.89310
|139
|2009.12.24 10:44
|s/l
|69
|1.00
|0.89984
|0.89984
|0.90779
|-76.00
|13912.00
|140
|2009.12.30 15:53
|t/p
|70
|1.00
|0.89310
|0.90779
|0.89310
|723.00
|14635.00
|141
|2009.12.30 15:55
|buy
|71
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|142
|2009.12.30 15:55
|sell
|72
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|143
|2009.12.30 16:15
|s/l
|71
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|14559.00
|144
|2009.12.31 17:15
|t/p
|72
|1.00
|0.88596
|0.90065
|0.88596
|722.00
|15281.00
|145
|2009.12.31 17:20
|buy
|73
|1.00
|0.88625
|0.88549
|0.89344
|146
|2009.12.31 17:20
|sell
|74
|1.00
|0.88594
|0.89344
|0.87875
|147
|2010.01.04 15:27
|s/l
|74
|1.00
|0.89344
|0.89344
|0.87875
|-748.00
|14533.00
|148
|2010.01.04 15:33
|t/p
|73
|1.00
|0.89344
|0.88549
|0.89344
|716.00
|15249.00
|149
|2010.01.04 15:35
|buy
|75
|1.00
|0.89397
|0.89321
|0.90116
|150
|2010.01.04 15:35
|sell
|76
|1.00
|0.89366
|0.90116
|0.88647
|151
|2010.01.05 10:40
|s/l
|76
|1.00
|0.90116
|0.90116
|0.88647
|-749.00
|14500.00
|152
|2010.01.05 10:51
|t/p
|75
|1.00
|0.90116
|0.89321
|0.90116
|717.50
|15217.50
|153
|2010.01.05 10:55
|buy
|77
|1.00
|0.90101
|0.90025
|0.90820
|154
|2010.01.05 10:55
|sell
|78
|1.00
|0.90070
|0.90820
|0.89351
|155
|2010.01.05 11:27
|s/l
|77
|1.00
|0.90025
|0.90025
|0.90820
|-76.00
|15141.50
|156
|2010.01.06 08:28
|t/p
|78
|1.00
|0.89351
|0.90820
|0.89351
|720.00
|15861.50
|157
|2010.01.06 08:30
|buy
|79
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|158
|2010.01.06 08:30
|sell
|80
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|159
|2010.01.06 08:30
|s/l
|79
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|15785.50
|160
|2010.01.06 15:01
|s/l
|80
|1.00
|0.90065
|0.90065
|0.88596
|-750.00
|15035.50
|161
|2010.01.06 15:05
|buy
|81
|1.00
|0.90012
|0.89936
|0.90731
|162
|2010.01.06 15:05
|sell
|82
|1.00
|0.89981
|0.90731
|0.89262
|163
|2010.01.06 15:30
|s/l
|81
|1.00
|0.89936
|0.89936
|0.90731
|-76.00
|14959.50
|164
|2010.01.08 11:06
|t/p
|82
|1.00
|0.89262
|0.90731
|0.89262
|723.00
|15682.50
|165
|2010.01.08 11:10
|buy
|83
|1.00
|0.89280
|0.89204
|0.89999
|166
|2010.01.08 11:10
|sell
|84
|1.00
|0.89249
|0.89999
|0.88530
|167
|2010.01.08 18:13
|s/l
|84
|1.00
|0.89999
|0.89999
|0.88530
|-750.00
|14932.50
|168
|2010.01.08 18:15
|t/p
|83
|1.00
|0.89999
|0.89204
|0.89999
|719.00
|15651.50
|169
|2010.01.08 18:20
|buy
|85
|1.00
|0.90039
|0.89963
|0.90758
|170
|2010.01.08 18:20
|sell
|86
|1.00
|0.90008
|0.90758
|0.89289
|171
|2010.01.08 18:23
|s/l
|85
|1.00
|0.89963
|0.89963
|0.90758
|-76.00
|15575.50
|172
|2010.01.13 08:18
|t/p
|86
|1.00
|0.89289
|0.90758
|0.89289
|722.00
|16297.50
|173
|2010.01.13 08:20
|buy
|87
|1.00
|0.89292
|0.89216
|0.90011
|174
|2010.01.13 08:20
|sell
|88
|1.00
|0.89261
|0.90011
|0.88542
|175
|2010.01.13 09:32
|s/l
|87
|1.00
|0.89216
|0.89216
|0.90011
|-76.00
|16221.50
|176
|2010.01.15 02:20
|t/p
|88
|1.00
|0.88542
|0.90011
|0.88542
|723.00
|16944.50
|177
|2010.01.15 02:25
|buy
|89
|1.00
|0.88443
|0.88367
|0.89162
|178
|2010.01.15 02:25
|sell
|90
|1.00
|0.88412
|0.89162
|0.87693
|179
|2010.01.15 02:25
|s/l
|89
|1.00
|0.88367
|0.88367
|0.89162
|-76.00
|16868.50
|180
|2010.01.19 02:22
|t/p
|90
|1.00
|0.87693
|0.89162
|0.87693
|721.00
|17589.50
|181
|2010.01.19 02:25
|buy
|91
|1.00
|0.87710
|0.87634
|0.88429
|182
|2010.01.19 02:25
|sell
|92
|1.00
|0.87679
|0.88429
|0.86960
|183
|2010.01.19 07:01
|s/l
|91
|1.00
|0.87634
|0.87634
|0.88429
|-76.00
|17513.50
|184
|2010.01.20 11:56
|t/p
|92
|1.00
|0.86960
|0.88429
|0.86960
|720.00
|18233.50
|185
|2010.01.20 12:00
|buy
|93
|1.00
|0.86950
|0.86874
|0.87669
|186
|2010.01.20 12:00
|sell
|94
|1.00
|0.86919
|0.87669
|0.86200
|187
|2010.01.20 12:04
|s/l
|93
|1.00
|0.86874
|0.86874
|0.87669
|-76.00
|18157.50
|188
|2010.01.22 12:31
|s/l
|94
|1.00
|0.87669
|0.87669
|0.86200
|-746.00
|17411.50
|189
|2010.01.22 12:35
|buy
|95
|1.00
|0.87708
|0.87632
|0.88427
|190
|2010.01.22 12:35
|sell
|96
|1.00
|0.87677
|0.88427
|0.86958
|191
|2010.01.22 12:36
|s/l
|95
|1.00
|0.87632
|0.87632
|0.88427
|-76.00
|17335.50
|192
|2010.01.26 04:53
|t/p
|96
|1.00
|0.86958
|0.88427
|0.86958
|721.00
|18056.50
|193
|2010.01.26 04:55
|buy
|97
|1.00
|0.86959
|0.86883
|0.87678
|194
|2010.01.26 04:55
|sell
|98
|1.00
|0.86928
|0.87678
|0.86209
|195
|2010.01.26 05:16
|s/l
|97
|1.00
|0.86883
|0.86883
|0.87678
|-76.00
|17980.50
|196
|2010.01.28 10:24
|t/p
|98
|1.00
|0.86209
|0.87678
|0.86209
|723.00
|18703.50
|197
|2010.01.28 10:25
|buy
|99
|1.00
|0.86225
|0.86149
|0.86944
|198
|2010.01.28 10:25
|sell
|100
|1.00
|0.86194
|0.86944
|0.85475
|199
|2010.01.28 11:24
|s/l
|99
|1.00
|0.86149
|0.86149
|0.86944
|-76.00
|18627.50
|200
|2010.01.31 22:09
|s/l
|100
|1.00
|0.86944
|0.86944
|0.85475
|-749.00
|17878.50
|201
|2010.01.31 22:09
|buy
|101
|1.00
|0.86953
|0.86877
|0.87672
|202
|2010.01.31 22:09
|sell
|102
|1.00
|0.86922
|0.87672
|0.86203
|203
|2010.01.31 22:44
|s/l
|101
|1.00
|0.86877
|0.86877
|0.87672
|-76.00
|17802.50
|204
|2010.01.31 23:59
|close at stop
|102
|1.00
|0.86882
|0.87672
|0.86203
|40.00
|17842.50
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9610
Este indicador combina as melhores tradições de osciladores e indicadores para acompanhar a tendênciaZeroLevel.mq4
O script realizam o TakeProfit e StopLoss no preço, quando o lucro total para todas as posições abertas não forem negativas.
A detecção de um padrão de "três índios" sobre a base do ZigZag.instrumento 2
Exibição de qualquer instrumento, a sincronização em barras ou em dias.