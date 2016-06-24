CodeBaseSeções
Experts

O EA Mais simples de Hedge - expert para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
6293
Avaliação:
(26)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este EA compreende apenas 20 linhas de código, e faz toda a sua negociação em duas linhas! se houver um EA mais simples que este, eu adoraria de vê-lo!

O EA não utiliza nenhum indicador. Em vez disso, ele simplesmente abre cegamente duas posições opostas sempre no início da nova barra. Ele espera até que ambas as posições se fechem, atingindo os seus níveis de stop-loss ou take profit, e, em seguida, abre o próximo par de posições.

Após a otimização selecione manualmente o melhor resultado, onde o nível de stop-loss é menor o take profit, neste caso cada par de negócios terá um dos seguintes resultados.

  • Ambas as posições com lucro (hurray!)
  • Um ganhadora e a outra perdedora (caso da vencedora cobrir as perdas da perdedora)
  • Ambos perdem (não!)

É OK otimizar o EA usando "apenas os preços de abertura", porque ele só negocia na abertura de uma nova barra.

Em minhas experiências, EURGBP M5 fornece os melhores resultados, embora os resultados positivos também estão disponíveis em EURUSD, GBPUSD, EURCHF e provavelmente em outros.

Por favor, sinta-se livre para melhorar o código para o conteúdo de seu coração!



SímboloEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Período5 Minutos (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetroslots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Barras em teste25154Ticks modelados3758809Qualidade da modelagem90.00%
Erros de gráficos incompatíveis0




Depósito inicial10000.00



Lucro Líquido Total7842.50Lucro bruto27413.50perda bruta-19571.00
Fator de lucro1.40Retorno esperado76.89

Rebaixamento absoluto792.50Rebaixamento máximo3539.00 (23.17%)Rebaixamento relativo23.17% (3539.00)

Total de negociações102Posições vendidas (ganho %)51 (56.86%)Posições compradas (ganho %)51 (19.61%)

Negociações com lucro (% do total)39 (38.24%)Negociações com perda (% do total)63 (61.76%)
MaiorNegociação com lucro727.00Negociação com perda-750.00
MédiaNegociação com lucro702.91Negociação com perda-310.65
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)1 (727.00)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)7 (-2543.50)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)727.00 (1)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-2543.50 (7)
MédiaGanhos consecutivos1Perdas consecutivas2

#HoraTipoOrdemTamanhoPreçoS / LT / PLucroSaldo
12009.10.01 00:00buy11.000.915980.915220.92317
22009.10.01 00:00sell21.000.915670.923170.90848
32009.10.01 05:46s/l11.000.915220.915220.92317-76.009924.00
42009.10.01 14:35t/p21.000.908480.923170.90848719.0010643.00
52009.10.01 14:40buy31.000.909560.908800.91675
62009.10.01 14:40sell41.000.909250.916750.90206
72009.10.02 10:38s/l41.000.916750.916750.90206-749.009894.00
82009.10.02 10:38t/p31.000.916750.908800.91675717.5010611.50
92009.10.02 10:40buy51.000.917170.916410.92436
102009.10.02 10:40sell61.000.916860.924360.90967
112009.10.02 11:10s/l51.000.916410.916410.92436-76.0010535.50
122009.10.06 09:22s/l61.000.924360.924360.90967-748.009787.50
132009.10.06 09:25buy71.000.924550.923790.93174
142009.10.06 09:25sell81.000.924240.931740.91705
152009.10.06 09:31s/l71.000.923790.923790.93174-76.009711.50
162009.10.08 13:30t/p81.000.917050.931740.91705723.0010434.50
172009.10.08 13:35buy91.000.917030.916270.92422
182009.10.08 13:35sell101.000.916720.924220.90953
192009.10.09 09:30s/l101.000.924220.924220.90953-749.009685.50
202009.10.09 09:41t/p91.000.924220.916270.92422717.5010403.00
212009.10.09 09:45buy111.000.924430.923670.93162
222009.10.09 09:45sell121.000.924120.931620.91693
232009.10.09 09:48s/l111.000.923670.923670.93162-76.0010327.00
242009.10.12 07:12s/l121.000.931620.931620.91693-749.009578.00
252009.10.12 07:15buy131.000.931740.930980.93893
262009.10.12 07:15sell141.000.931430.938930.92424
272009.10.13 06:35s/l141.000.938930.938930.92424-749.008829.00
282009.10.13 08:25t/p131.000.938930.930980.93893717.509546.50
292009.10.13 08:30buy151.000.939080.938320.94627
302009.10.13 08:30sell161.000.938770.946270.93158
312009.10.13 09:39s/l151.000.938320.938320.94627-76.009470.50
322009.10.14 06:21t/p161.000.931580.946270.93158720.0010190.50
332009.10.14 06:25buy171.000.931860.931100.93905
342009.10.14 06:25sell181.000.931550.939050.92436
352009.10.14 08:32s/l171.000.931100.931100.93905-76.0010114.50
362009.10.15 07:55t/p181.000.924360.939050.92436722.0010836.50
372009.10.15 08:00buy191.000.924230.923470.93142
382009.10.15 08:00sell201.000.923920.931420.91673
392009.10.15 08:04s/l191.000.923470.923470.93142-76.0010760.50
402009.10.15 11:05t/p201.000.916730.931420.91673719.0011479.50
412009.10.15 11:10buy211.000.915790.915030.92298
422009.10.15 11:10sell221.000.915480.922980.90829
432009.10.15 11:38s/l211.000.915030.915030.92298-76.0011403.50
442009.10.20 14:04t/p221.000.908290.922980.90829722.0012125.50
452009.10.20 14:05buy231.000.907990.907230.91518
462009.10.20 14:05sell241.000.907680.915180.90049
472009.10.20 14:06s/l231.000.907230.907230.91518-76.0012049.50
482009.10.21 11:43t/p241.000.900490.915180.90049720.0012769.50
492009.10.21 11:45buy251.000.900290.899530.90748
502009.10.21 11:45sell261.000.899980.907480.89279
512009.10.23 09:30s/l261.000.907480.907480.89279-746.0012023.50
522009.10.23 09:30t/p251.000.907480.899530.90748713.0012736.50
532009.10.23 09:35buy271.000.910040.909280.91723
542009.10.23 09:35sell281.000.909730.917230.90254
552009.10.23 10:38s/l281.000.917230.917230.90254-750.0011986.50
562009.10.23 10:39t/p271.000.917230.909280.91723719.0012705.50
572009.10.23 10:40buy291.000.917780.917020.92497
582009.10.23 10:40sell301.000.917470.924970.91028
592009.10.23 10:41s/l291.000.917020.917020.92497-76.0012629.50
602009.10.26 17:43t/p301.000.910280.924970.91028720.0013349.50
612009.10.26 17:45buy311.000.910280.909520.91747
622009.10.26 17:45sell321.000.909970.917470.90278
632009.10.26 17:47s/l311.000.909520.909520.91747-76.0013273.50
642009.10.28 13:51t/p321.000.902780.917470.90278721.0013994.50
652009.10.28 13:55buy331.000.902660.901900.90985
662009.10.28 13:55sell341.000.902350.909850.89516
672009.10.28 14:49s/l331.000.901900.901900.90985-76.0013918.50
682009.10.29 11:37t/p341.000.895160.909850.89516722.0014640.50
692009.10.29 11:40buy351.000.894590.893830.90178
702009.10.29 11:40sell361.000.894280.901780.88709
712009.10.29 11:42s/l351.000.893830.893830.90178-76.0014564.50
722009.11.02 08:08s/l361.000.901780.901780.88709-748.0013816.50
732009.11.02 08:10buy371.000.901890.901130.90908
742009.11.02 08:10sell381.000.901580.909080.89439
752009.11.02 08:21s/l371.000.901130.901130.90908-76.0013740.50
762009.11.03 15:33t/p381.000.894390.909080.89439720.0014460.50
772009.11.03 15:35buy391.000.894880.894120.90207
782009.11.03 15:35sell401.000.894570.902070.88738
792009.11.03 16:27s/l391.000.894120.894120.90207-76.0014384.50
802009.11.11 10:40s/l401.000.902070.902070.88738-742.0013642.50
812009.11.11 10:45buy411.000.902710.901950.90990
822009.11.11 10:45sell421.000.902400.909900.89521
832009.11.11 10:46s/l411.000.901950.901950.90990-76.0013566.50
842009.11.12 20:35t/p421.000.895210.909900.89521722.0014288.50
852009.11.12 20:40buy431.000.895210.894450.90240
862009.11.12 20:40sell441.000.894900.902400.88771
872009.11.12 21:23s/l431.000.894450.894450.90240-76.0014212.50
882009.11.16 17:23t/p441.000.887710.902400.88771721.0014933.50
892009.11.16 17:25buy451.000.888140.887380.89533
902009.11.16 17:25sell461.000.887830.895330.88064
912009.11.17 07:42s/l451.000.887380.887380.89533-77.5014856.00
922009.11.19 14:20s/l461.000.895330.895330.88064-745.0014111.00
932009.11.19 14:25buy471.000.895190.894430.90238
942009.11.19 14:25sell481.000.894880.902380.88769
952009.11.19 14:35s/l471.000.894430.894430.90238-76.0014035.00
962009.11.23 01:16s/l481.000.902380.902380.88769-748.0013287.00
972009.11.23 01:20buy491.000.902240.901480.90943
982009.11.23 01:20sell501.000.901930.909430.89474
992009.11.23 01:33s/l491.000.901480.901480.90943-76.0013211.00
1002009.11.26 07:37s/l501.000.909430.909430.89474-745.0012466.00
1012009.11.26 07:40buy511.000.909380.908620.91657
1022009.11.26 07:40sell521.000.909070.916570.90188
1032009.11.26 07:42s/l511.000.908620.908620.91657-76.0012390.00
1042009.12.04 14:00t/p521.000.901880.916570.90188727.0013117.00
1052009.12.04 14:05buy531.000.901860.901100.90905
1062009.12.04 14:05sell541.000.901550.909050.89436
1072009.12.04 14:17s/l531.000.901100.901100.90905-76.0013041.00
1082009.12.08 10:00s/l541.000.909050.909050.89436-748.0012293.00
1092009.12.08 10:05buy551.000.908960.908200.91615
1102009.12.08 10:05sell561.000.908650.916150.90146
1112009.12.08 10:35s/l551.000.908200.908200.91615-76.0012217.00
1122009.12.09 13:03t/p561.000.901460.916150.90146720.0012937.00
1132009.12.09 13:05buy571.000.900990.900230.90818
1142009.12.09 13:05sell581.000.900680.908180.89349
1152009.12.09 14:57s/l581.000.908180.908180.89349-750.0012187.00
1162009.12.09 15:05t/p571.000.908180.900230.90818719.0012906.00
1172009.12.09 15:10buy591.000.908220.907460.91541
1182009.12.09 15:10sell601.000.907910.915410.90072
1192009.12.09 16:39s/l591.000.907460.907460.91541-76.0012830.00
1202009.12.11 15:19t/p601.000.900720.915410.90072723.0013553.00
1212009.12.11 15:20buy611.000.900670.899910.90786
1222009.12.11 15:20sell621.000.900360.907860.89317
1232009.12.11 16:09s/l611.000.899910.899910.90786-76.0013477.00
1242009.12.15 20:54t/p621.000.893170.907860.89317721.0014198.00
1252009.12.15 20:55buy631.000.893210.892450.90040
1262009.12.15 20:55sell641.000.892900.900400.88571
1272009.12.16 10:02s/l631.000.892450.892450.90040-77.5014120.50
1282009.12.17 04:32t/p641.000.885710.900400.88571723.0014843.50
1292009.12.17 04:35buy651.000.885700.884940.89289
1302009.12.17 04:35sell661.000.885390.892890.87820
1312009.12.21 12:45s/l661.000.892890.892890.87820-748.0014095.50
1322009.12.22 10:00t/p651.000.892890.884940.89289714.5014810.00
1332009.12.22 10:05buy671.000.893870.893110.90106
1342009.12.22 10:05sell681.000.893560.901060.88637
1352009.12.22 11:12s/l671.000.893110.893110.90106-76.0014734.00
1362009.12.24 10:30s/l681.000.901060.901060.88637-746.0013988.00
1372009.12.24 10:35buy691.000.900600.899840.90779
1382009.12.24 10:35sell701.000.900290.907790.89310
1392009.12.24 10:44s/l691.000.899840.899840.90779-76.0013912.00
1402009.12.30 15:53t/p701.000.893100.907790.89310723.0014635.00
1412009.12.30 15:55buy711.000.893460.892700.90065
1422009.12.30 15:55sell721.000.893150.900650.88596
1432009.12.30 16:15s/l711.000.892700.892700.90065-76.0014559.00
1442009.12.31 17:15t/p721.000.885960.900650.88596722.0015281.00
1452009.12.31 17:20buy731.000.886250.885490.89344
1462009.12.31 17:20sell741.000.885940.893440.87875
1472010.01.04 15:27s/l741.000.893440.893440.87875-748.0014533.00
1482010.01.04 15:33t/p731.000.893440.885490.89344716.0015249.00
1492010.01.04 15:35buy751.000.893970.893210.90116
1502010.01.04 15:35sell761.000.893660.901160.88647
1512010.01.05 10:40s/l761.000.901160.901160.88647-749.0014500.00
1522010.01.05 10:51t/p751.000.901160.893210.90116717.5015217.50
1532010.01.05 10:55buy771.000.901010.900250.90820
1542010.01.05 10:55sell781.000.900700.908200.89351
1552010.01.05 11:27s/l771.000.900250.900250.90820-76.0015141.50
1562010.01.06 08:28t/p781.000.893510.908200.89351720.0015861.50
1572010.01.06 08:30buy791.000.893460.892700.90065
1582010.01.06 08:30sell801.000.893150.900650.88596
1592010.01.06 08:30s/l791.000.892700.892700.90065-76.0015785.50
1602010.01.06 15:01s/l801.000.900650.900650.88596-750.0015035.50
1612010.01.06 15:05buy811.000.900120.899360.90731
1622010.01.06 15:05sell821.000.899810.907310.89262
1632010.01.06 15:30s/l811.000.899360.899360.90731-76.0014959.50
1642010.01.08 11:06t/p821.000.892620.907310.89262723.0015682.50
1652010.01.08 11:10buy831.000.892800.892040.89999
1662010.01.08 11:10sell841.000.892490.899990.88530
1672010.01.08 18:13s/l841.000.899990.899990.88530-750.0014932.50
1682010.01.08 18:15t/p831.000.899990.892040.89999719.0015651.50
1692010.01.08 18:20buy851.000.900390.899630.90758
1702010.01.08 18:20sell861.000.900080.907580.89289
1712010.01.08 18:23s/l851.000.899630.899630.90758-76.0015575.50
1722010.01.13 08:18t/p861.000.892890.907580.89289722.0016297.50
1732010.01.13 08:20buy871.000.892920.892160.90011
1742010.01.13 08:20sell881.000.892610.900110.88542
1752010.01.13 09:32s/l871.000.892160.892160.90011-76.0016221.50
1762010.01.15 02:20t/p881.000.885420.900110.88542723.0016944.50
1772010.01.15 02:25buy891.000.884430.883670.89162
1782010.01.15 02:25sell901.000.884120.891620.87693
1792010.01.15 02:25s/l891.000.883670.883670.89162-76.0016868.50
1802010.01.19 02:22t/p901.000.876930.891620.87693721.0017589.50
1812010.01.19 02:25buy911.000.877100.876340.88429
1822010.01.19 02:25sell921.000.876790.884290.86960
1832010.01.19 07:01s/l911.000.876340.876340.88429-76.0017513.50
1842010.01.20 11:56t/p921.000.869600.884290.86960720.0018233.50
1852010.01.20 12:00buy931.000.869500.868740.87669
1862010.01.20 12:00sell941.000.869190.876690.86200
1872010.01.20 12:04s/l931.000.868740.868740.87669-76.0018157.50
1882010.01.22 12:31s/l941.000.876690.876690.86200-746.0017411.50
1892010.01.22 12:35buy951.000.877080.876320.88427
1902010.01.22 12:35sell961.000.876770.884270.86958
1912010.01.22 12:36s/l951.000.876320.876320.88427-76.0017335.50
1922010.01.26 04:53t/p961.000.869580.884270.86958721.0018056.50
1932010.01.26 04:55buy971.000.869590.868830.87678
1942010.01.26 04:55sell981.000.869280.876780.86209
1952010.01.26 05:16s/l971.000.868830.868830.87678-76.0017980.50
1962010.01.28 10:24t/p981.000.862090.876780.86209723.0018703.50
1972010.01.28 10:25buy991.000.862250.861490.86944
1982010.01.28 10:25sell1001.000.861940.869440.85475
1992010.01.28 11:24s/l991.000.861490.861490.86944-76.0018627.50
2002010.01.31 22:09s/l1001.000.869440.869440.85475-749.0017878.50
2012010.01.31 22:09buy1011.000.869530.868770.87672
2022010.01.31 22:09sell1021.000.869220.876720.86203
2032010.01.31 22:44s/l1011.000.868770.868770.87672-76.0017802.50
2042010.01.31 23:59close at stop1021.000.868820.876720.8620340.0017842.50

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9610

