Este EA compreende apenas 20 linhas de código, e faz toda a sua negociação em duas linhas! se houver um EA mais simples que este, eu adoraria de vê-lo!

O EA não utiliza nenhum indicador. Em vez disso, ele simplesmente abre cegamente duas posições opostas sempre no início da nova barra. Ele espera até que ambas as posições se fechem, atingindo os seus níveis de stop-loss ou take profit, e, em seguida, abre o próximo par de posições.

Após a otimização selecione manualmente o melhor resultado, onde o nível de stop-loss é menor o take profit, neste caso cada par de negócios terá um dos seguintes resultados.

Ambas as posições com lucro (hurray!)

Um ganhadora e a outra perdedora (caso da vencedora cobrir as perdas da perdedora)

Ambos perdem (não!)

É OK otimizar o EA usando "apenas os preços de abertura", porque ele só negocia na abertura de uma nova barra.

Em minhas experiências, EURGBP M5 fornece os melhores resultados, embora os resultados positivos também estão disponíveis em EURUSD, GBPUSD, EURCHF e provavelmente em outros.

Por favor, sinta-se livre para melhorar o código para o conteúdo de seu coração!

Símbolo EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Período 5 Minutos (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01) Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis) Parâmetros lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Barras em teste 25154 Ticks modelados 3758809 Qualidade da modelagem 90.00% Erros de gráficos incompatíveis 0









Depósito inicial 10000.00







Lucro Líquido Total 7842.50 Lucro bruto 27413.50 perda bruta -19571.00 Fator de lucro 1.40 Retorno esperado 76.89



Rebaixamento absoluto 792.50 Rebaixamento máximo 3539.00 (23.17%) Rebaixamento relativo 23.17% (3539.00)

Total de negociações 102 Posições vendidas (ganho %) 51 (56.86%) Posições compradas (ganho %) 51 (19.61%)

Negociações com lucro (% do total) 39 (38.24%) Negociações com perda (% do total) 63 (61.76%) Maior Negociação com lucro 727.00 Negociação com perda -750.00 Média Negociação com lucro 702.91 Negociação com perda -310.65 Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 1 (727.00) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 7 (-2543.50) Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 727.00 (1) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -2543.50 (7) Média Ganhos consecutivos 1 Perdas consecutivas 2