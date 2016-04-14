Diese Advisor beinhaltet lediglich 20 Zeilen Programmcode und der gesamte Transaktionsvorgang wird in zwei Zeilen durchgeführt! Wenn es einen noch einfacheren EA geben sollte, dann möchte ich diesen gerne sehen!

Diese Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Stattdessen öffnet er einfach und blind zwei entgegengesetzte Positionen zum Beginn einer neuen Bar. Es wird einfach abgewartet bis beide Positionen geschlossen worden sind, entweder durch Stop Loss oder durch Take Profit und anschließend werden wieder zwei neue Positionen aufgebaut.

Nach der Optimierung wählen Sie manuell das beste Ergebnis aus, bei welchem der Stop-Loss kleiner ist als der Take Profit Level. In diesem Falle ergeben sich die folgenden Möglichkeiten:

Beide Positionen gewinnen (hurrah!)

Eine Position gewinnt, eine verliert. (In diesem Fall deckt der Gewinntrade die Kosten des Verlusttrades ab)

Beide verlieren (oh no!)

Da dieser Expert Advisor immer nur Trades bei einer neuen Bar eröffnet, kann er auch mit der Funktion "Open prices only" optimiert werden.

Meine Testläufe haben ergeben, dass EURGBP im M5 Chart die besten Ergebnisse liefert. Aber auch die Ergebnisse von EURUSD, GBPUSD, EURCHF und vielleicht noch von anderen liefern positive Ergebnisse.

Sie können den Code nach Ihren Belieben erweitern oder verändern!

Symbol EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Periode 5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01) Model Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe) Parameter: lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Getestete Bars 25154 Modellierte Ticks 3758809 Modellierungsqualität 90.00% Chart Fehler in der Übereinstimmung 0









Anfangsgröße des Kontos 10000.00







Totaler Netto Profitt 7842.50 Bruttoertrag 27413.50 Bruttoverlust -19571.00 Profit Faktor 1.40 Erwartete Auszahlung 76.89



Absoluter Drawdown 792.50 Maximaler Drawdown 3539.00 (23.17%) Relativer Drawdown 23.17% (3539.00)

Gesamte Anzahl an Trades 102 Short Positionen (Gewonnen %) 51 (56.86%) Long Positionen (Gewonnen %) 51 (19.61%)

Profitable Trades (% von allen) 39 (38.24%) Verlorene Trades (% von allen) 63 (61.76%) Größter profitabler Trade 727.00 Verlust-Trade -750.00 Durchschnitt profitabler Trade 702.91 Verlust-Trade -310.65 Maximum Gewinne in Folge (Profit in Geld) 1 (727.00) Verluste in Folg (Verlust in Geld) 7 (-2543.50) Maximaler Profite in Folge (Anzahl der Erfolge) 727.00 (1) Verluste in Folge (Anzahl der Verluste) -2543.50 (7) Durchschnitt Aufeinanderfolgende Gewinnes 1 Aufeinanderfolgende Verlustes 2



