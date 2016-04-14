CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Simplest Hedging EA ever - Experte für den MetaTrader 4

Diese Advisor beinhaltet lediglich 20 Zeilen Programmcode und der gesamte Transaktionsvorgang wird in zwei Zeilen durchgeführt! Wenn es einen noch einfacheren EA geben sollte, dann möchte ich diesen gerne sehen!

Diese Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Stattdessen öffnet er einfach und blind zwei entgegengesetzte Positionen zum Beginn einer neuen Bar. Es wird einfach abgewartet bis beide Positionen geschlossen worden sind, entweder durch Stop Loss oder durch Take Profit und anschließend werden wieder zwei neue Positionen aufgebaut.

Nach der Optimierung wählen Sie manuell das beste Ergebnis aus, bei welchem der Stop-Loss kleiner ist als der Take Profit Level. In diesem Falle ergeben sich die folgenden Möglichkeiten:

  • Beide Positionen gewinnen (hurrah!)
  • Eine Position gewinnt, eine verliert. (In diesem Fall deckt der Gewinntrade die Kosten des Verlusttrades ab)
  • Beide verlieren (oh no!)

Da dieser Expert Advisor immer nur Trades bei einer neuen Bar eröffnet, kann er auch mit der Funktion "Open prices only" optimiert werden.

Meine Testläufe haben ergeben, dass EURGBP im M5 Chart die besten Ergebnisse liefert. Aber auch die Ergebnisse von EURUSD, GBPUSD, EURCHF und vielleicht noch von anderen liefern positive Ergebnisse.

Sie können den Code nach Ihren Belieben erweitern oder verändern!



SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Periode5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
ModelJeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
Parameter:lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Getestete Bars25154Modellierte Ticks3758809Modellierungsqualität90.00%
Chart Fehler in der Übereinstimmung0




Anfangsgröße des Kontos10000.00



Totaler Netto Profitt7842.50Bruttoertrag27413.50Bruttoverlust-19571.00
Profit Faktor1.40Erwartete Auszahlung76.89

Absoluter Drawdown792.50Maximaler Drawdown3539.00 (23.17%)Relativer Drawdown23.17% (3539.00)

Gesamte Anzahl an Trades102Short Positionen (Gewonnen %)51 (56.86%)Long Positionen (Gewonnen %)51 (19.61%)

Profitable Trades (% von allen)39 (38.24%)Verlorene Trades (% von allen)63 (61.76%)
Größterprofitabler Trade727.00Verlust-Trade-750.00
Durchschnittprofitabler Trade702.91Verlust-Trade-310.65
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)1 (727.00)Verluste in Folg (Verlust in Geld)7 (-2543.50)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)727.00 (1)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-2543.50 (7)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes1Aufeinanderfolgende Verlustes2


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9610

Dieser Indikator kombiniert die besten traditionellen Oszillatoren und Indikatoren um einen Trend zu bestimmen

Diese Script berechnet Stop Loss und Take Profit für einen Preis, bei dem der aufsummierte Profit aller offenen Positionen nicht 0 ist.

Die Ermittlung des Musters "three Indians" auf der Basis des ZigZag-Indikators.

Anzeige eines jeden Finanzinstrumentes, synchronisiert nach Bars oder Tagen.