Simplest Hedging EA ever - Experte für den MetaTrader 4
- 2302
-
Diese Advisor beinhaltet lediglich 20 Zeilen Programmcode und der gesamte Transaktionsvorgang wird in zwei Zeilen durchgeführt! Wenn es einen noch einfacheren EA geben sollte, dann möchte ich diesen gerne sehen!
Diese Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Stattdessen öffnet er einfach und blind zwei entgegengesetzte Positionen zum Beginn einer neuen Bar. Es wird einfach abgewartet bis beide Positionen geschlossen worden sind, entweder durch Stop Loss oder durch Take Profit und anschließend werden wieder zwei neue Positionen aufgebaut.
Nach der Optimierung wählen Sie manuell das beste Ergebnis aus, bei welchem der Stop-Loss kleiner ist als der Take Profit Level. In diesem Falle ergeben sich die folgenden Möglichkeiten:
- Beide Positionen gewinnen (hurrah!)
- Eine Position gewinnt, eine verliert. (In diesem Fall deckt der Gewinntrade die Kosten des Verlusttrades ab)
- Beide verlieren (oh no!)
Da dieser Expert Advisor immer nur Trades bei einer neuen Bar eröffnet, kann er auch mit der Funktion "Open prices only" optimiert werden.
Meine Testläufe haben ergeben, dass EURGBP im M5 Chart die besten Ergebnisse liefert. Aber auch die Ergebnisse von EURUSD, GBPUSD, EURCHF und vielleicht noch von anderen liefern positive Ergebnisse.
Sie können den Code nach Ihren Belieben erweitern oder verändern!
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Periode
|5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
|Model
|Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
|Parameter:
|lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;
|Getestete Bars
|25154
|Modellierte Ticks
|3758809
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Chart Fehler in der Übereinstimmung
|0
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|7842.50
|Bruttoertrag
|27413.50
|Bruttoverlust
|-19571.00
|Profit Faktor
|1.40
|Erwartete Auszahlung
|76.89
|Absoluter Drawdown
|792.50
|Maximaler Drawdown
|3539.00 (23.17%)
|Relativer Drawdown
|23.17% (3539.00)
|Gesamte Anzahl an Trades
|102
|Short Positionen (Gewonnen %)
|51 (56.86%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|51 (19.61%)
|Profitable Trades (% von allen)
|39 (38.24%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|63 (61.76%)
|Größter
|profitabler Trade
|727.00
|Verlust-Trade
|-750.00
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|702.91
|Verlust-Trade
|-310.65
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|1 (727.00)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|7 (-2543.50)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|727.00 (1)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-2543.50 (7)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|1
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.10.01 00:00
|buy
|1
|1.00
|0.91598
|0.91522
|0.92317
|2
|2009.10.01 00:00
|sell
|2
|1.00
|0.91567
|0.92317
|0.90848
|3
|2009.10.01 05:46
|s/l
|1
|1.00
|0.91522
|0.91522
|0.92317
|-76.00
|9924.00
|4
|2009.10.01 14:35
|t/p
|2
|1.00
|0.90848
|0.92317
|0.90848
|719.00
|10643.00
|5
|2009.10.01 14:40
|buy
|3
|1.00
|0.90956
|0.90880
|0.91675
|6
|2009.10.01 14:40
|sell
|4
|1.00
|0.90925
|0.91675
|0.90206
|7
|2009.10.02 10:38
|s/l
|4
|1.00
|0.91675
|0.91675
|0.90206
|-749.00
|9894.00
|8
|2009.10.02 10:38
|t/p
|3
|1.00
|0.91675
|0.90880
|0.91675
|717.50
|10611.50
|9
|2009.10.02 10:40
|buy
|5
|1.00
|0.91717
|0.91641
|0.92436
|10
|2009.10.02 10:40
|sell
|6
|1.00
|0.91686
|0.92436
|0.90967
|11
|2009.10.02 11:10
|s/l
|5
|1.00
|0.91641
|0.91641
|0.92436
|-76.00
|10535.50
|12
|2009.10.06 09:22
|s/l
|6
|1.00
|0.92436
|0.92436
|0.90967
|-748.00
|9787.50
|13
|2009.10.06 09:25
|buy
|7
|1.00
|0.92455
|0.92379
|0.93174
|14
|2009.10.06 09:25
|sell
|8
|1.00
|0.92424
|0.93174
|0.91705
|15
|2009.10.06 09:31
|s/l
|7
|1.00
|0.92379
|0.92379
|0.93174
|-76.00
|9711.50
|16
|2009.10.08 13:30
|t/p
|8
|1.00
|0.91705
|0.93174
|0.91705
|723.00
|10434.50
|17
|2009.10.08 13:35
|buy
|9
|1.00
|0.91703
|0.91627
|0.92422
|18
|2009.10.08 13:35
|sell
|10
|1.00
|0.91672
|0.92422
|0.90953
|19
|2009.10.09 09:30
|s/l
|10
|1.00
|0.92422
|0.92422
|0.90953
|-749.00
|9685.50
|20
|2009.10.09 09:41
|t/p
|9
|1.00
|0.92422
|0.91627
|0.92422
|717.50
|10403.00
|21
|2009.10.09 09:45
|buy
|11
|1.00
|0.92443
|0.92367
|0.93162
|22
|2009.10.09 09:45
|sell
|12
|1.00
|0.92412
|0.93162
|0.91693
|23
|2009.10.09 09:48
|s/l
|11
|1.00
|0.92367
|0.92367
|0.93162
|-76.00
|10327.00
|24
|2009.10.12 07:12
|s/l
|12
|1.00
|0.93162
|0.93162
|0.91693
|-749.00
|9578.00
|25
|2009.10.12 07:15
|buy
|13
|1.00
|0.93174
|0.93098
|0.93893
|26
|2009.10.12 07:15
|sell
|14
|1.00
|0.93143
|0.93893
|0.92424
|27
|2009.10.13 06:35
|s/l
|14
|1.00
|0.93893
|0.93893
|0.92424
|-749.00
|8829.00
|28
|2009.10.13 08:25
|t/p
|13
|1.00
|0.93893
|0.93098
|0.93893
|717.50
|9546.50
|29
|2009.10.13 08:30
|buy
|15
|1.00
|0.93908
|0.93832
|0.94627
|30
|2009.10.13 08:30
|sell
|16
|1.00
|0.93877
|0.94627
|0.93158
|31
|2009.10.13 09:39
|s/l
|15
|1.00
|0.93832
|0.93832
|0.94627
|-76.00
|9470.50
|32
|2009.10.14 06:21
|t/p
|16
|1.00
|0.93158
|0.94627
|0.93158
|720.00
|10190.50
|33
|2009.10.14 06:25
|buy
|17
|1.00
|0.93186
|0.93110
|0.93905
|34
|2009.10.14 06:25
|sell
|18
|1.00
|0.93155
|0.93905
|0.92436
|35
|2009.10.14 08:32
|s/l
|17
|1.00
|0.93110
|0.93110
|0.93905
|-76.00
|10114.50
|36
|2009.10.15 07:55
|t/p
|18
|1.00
|0.92436
|0.93905
|0.92436
|722.00
|10836.50
|37
|2009.10.15 08:00
|buy
|19
|1.00
|0.92423
|0.92347
|0.93142
|38
|2009.10.15 08:00
|sell
|20
|1.00
|0.92392
|0.93142
|0.91673
|39
|2009.10.15 08:04
|s/l
|19
|1.00
|0.92347
|0.92347
|0.93142
|-76.00
|10760.50
|40
|2009.10.15 11:05
|t/p
|20
|1.00
|0.91673
|0.93142
|0.91673
|719.00
|11479.50
|41
|2009.10.15 11:10
|buy
|21
|1.00
|0.91579
|0.91503
|0.92298
|42
|2009.10.15 11:10
|sell
|22
|1.00
|0.91548
|0.92298
|0.90829
|43
|2009.10.15 11:38
|s/l
|21
|1.00
|0.91503
|0.91503
|0.92298
|-76.00
|11403.50
|44
|2009.10.20 14:04
|t/p
|22
|1.00
|0.90829
|0.92298
|0.90829
|722.00
|12125.50
|45
|2009.10.20 14:05
|buy
|23
|1.00
|0.90799
|0.90723
|0.91518
|46
|2009.10.20 14:05
|sell
|24
|1.00
|0.90768
|0.91518
|0.90049
|47
|2009.10.20 14:06
|s/l
|23
|1.00
|0.90723
|0.90723
|0.91518
|-76.00
|12049.50
|48
|2009.10.21 11:43
|t/p
|24
|1.00
|0.90049
|0.91518
|0.90049
|720.00
|12769.50
|49
|2009.10.21 11:45
|buy
|25
|1.00
|0.90029
|0.89953
|0.90748
|50
|2009.10.21 11:45
|sell
|26
|1.00
|0.89998
|0.90748
|0.89279
|51
|2009.10.23 09:30
|s/l
|26
|1.00
|0.90748
|0.90748
|0.89279
|-746.00
|12023.50
|52
|2009.10.23 09:30
|t/p
|25
|1.00
|0.90748
|0.89953
|0.90748
|713.00
|12736.50
|53
|2009.10.23 09:35
|buy
|27
|1.00
|0.91004
|0.90928
|0.91723
|54
|2009.10.23 09:35
|sell
|28
|1.00
|0.90973
|0.91723
|0.90254
|55
|2009.10.23 10:38
|s/l
|28
|1.00
|0.91723
|0.91723
|0.90254
|-750.00
|11986.50
|56
|2009.10.23 10:39
|t/p
|27
|1.00
|0.91723
|0.90928
|0.91723
|719.00
|12705.50
|57
|2009.10.23 10:40
|buy
|29
|1.00
|0.91778
|0.91702
|0.92497
|58
|2009.10.23 10:40
|sell
|30
|1.00
|0.91747
|0.92497
|0.91028
|59
|2009.10.23 10:41
|s/l
|29
|1.00
|0.91702
|0.91702
|0.92497
|-76.00
|12629.50
|60
|2009.10.26 17:43
|t/p
|30
|1.00
|0.91028
|0.92497
|0.91028
|720.00
|13349.50
|61
|2009.10.26 17:45
|buy
|31
|1.00
|0.91028
|0.90952
|0.91747
|62
|2009.10.26 17:45
|sell
|32
|1.00
|0.90997
|0.91747
|0.90278
|63
|2009.10.26 17:47
|s/l
|31
|1.00
|0.90952
|0.90952
|0.91747
|-76.00
|13273.50
|64
|2009.10.28 13:51
|t/p
|32
|1.00
|0.90278
|0.91747
|0.90278
|721.00
|13994.50
|65
|2009.10.28 13:55
|buy
|33
|1.00
|0.90266
|0.90190
|0.90985
|66
|2009.10.28 13:55
|sell
|34
|1.00
|0.90235
|0.90985
|0.89516
|67
|2009.10.28 14:49
|s/l
|33
|1.00
|0.90190
|0.90190
|0.90985
|-76.00
|13918.50
|68
|2009.10.29 11:37
|t/p
|34
|1.00
|0.89516
|0.90985
|0.89516
|722.00
|14640.50
|69
|2009.10.29 11:40
|buy
|35
|1.00
|0.89459
|0.89383
|0.90178
|70
|2009.10.29 11:40
|sell
|36
|1.00
|0.89428
|0.90178
|0.88709
|71
|2009.10.29 11:42
|s/l
|35
|1.00
|0.89383
|0.89383
|0.90178
|-76.00
|14564.50
|72
|2009.11.02 08:08
|s/l
|36
|1.00
|0.90178
|0.90178
|0.88709
|-748.00
|13816.50
|73
|2009.11.02 08:10
|buy
|37
|1.00
|0.90189
|0.90113
|0.90908
|74
|2009.11.02 08:10
|sell
|38
|1.00
|0.90158
|0.90908
|0.89439
|75
|2009.11.02 08:21
|s/l
|37
|1.00
|0.90113
|0.90113
|0.90908
|-76.00
|13740.50
|76
|2009.11.03 15:33
|t/p
|38
|1.00
|0.89439
|0.90908
|0.89439
|720.00
|14460.50
|77
|2009.11.03 15:35
|buy
|39
|1.00
|0.89488
|0.89412
|0.90207
|78
|2009.11.03 15:35
|sell
|40
|1.00
|0.89457
|0.90207
|0.88738
|79
|2009.11.03 16:27
|s/l
|39
|1.00
|0.89412
|0.89412
|0.90207
|-76.00
|14384.50
|80
|2009.11.11 10:40
|s/l
|40
|1.00
|0.90207
|0.90207
|0.88738
|-742.00
|13642.50
|81
|2009.11.11 10:45
|buy
|41
|1.00
|0.90271
|0.90195
|0.90990
|82
|2009.11.11 10:45
|sell
|42
|1.00
|0.90240
|0.90990
|0.89521
|83
|2009.11.11 10:46
|s/l
|41
|1.00
|0.90195
|0.90195
|0.90990
|-76.00
|13566.50
|84
|2009.11.12 20:35
|t/p
|42
|1.00
|0.89521
|0.90990
|0.89521
|722.00
|14288.50
|85
|2009.11.12 20:40
|buy
|43
|1.00
|0.89521
|0.89445
|0.90240
|86
|2009.11.12 20:40
|sell
|44
|1.00
|0.89490
|0.90240
|0.88771
|87
|2009.11.12 21:23
|s/l
|43
|1.00
|0.89445
|0.89445
|0.90240
|-76.00
|14212.50
|88
|2009.11.16 17:23
|t/p
|44
|1.00
|0.88771
|0.90240
|0.88771
|721.00
|14933.50
|89
|2009.11.16 17:25
|buy
|45
|1.00
|0.88814
|0.88738
|0.89533
|90
|2009.11.16 17:25
|sell
|46
|1.00
|0.88783
|0.89533
|0.88064
|91
|2009.11.17 07:42
|s/l
|45
|1.00
|0.88738
|0.88738
|0.89533
|-77.50
|14856.00
|92
|2009.11.19 14:20
|s/l
|46
|1.00
|0.89533
|0.89533
|0.88064
|-745.00
|14111.00
|93
|2009.11.19 14:25
|buy
|47
|1.00
|0.89519
|0.89443
|0.90238
|94
|2009.11.19 14:25
|sell
|48
|1.00
|0.89488
|0.90238
|0.88769
|95
|2009.11.19 14:35
|s/l
|47
|1.00
|0.89443
|0.89443
|0.90238
|-76.00
|14035.00
|96
|2009.11.23 01:16
|s/l
|48
|1.00
|0.90238
|0.90238
|0.88769
|-748.00
|13287.00
|97
|2009.11.23 01:20
|buy
|49
|1.00
|0.90224
|0.90148
|0.90943
|98
|2009.11.23 01:20
|sell
|50
|1.00
|0.90193
|0.90943
|0.89474
|99
|2009.11.23 01:33
|s/l
|49
|1.00
|0.90148
|0.90148
|0.90943
|-76.00
|13211.00
|100
|2009.11.26 07:37
|s/l
|50
|1.00
|0.90943
|0.90943
|0.89474
|-745.00
|12466.00
|101
|2009.11.26 07:40
|buy
|51
|1.00
|0.90938
|0.90862
|0.91657
|102
|2009.11.26 07:40
|sell
|52
|1.00
|0.90907
|0.91657
|0.90188
|103
|2009.11.26 07:42
|s/l
|51
|1.00
|0.90862
|0.90862
|0.91657
|-76.00
|12390.00
|104
|2009.12.04 14:00
|t/p
|52
|1.00
|0.90188
|0.91657
|0.90188
|727.00
|13117.00
|105
|2009.12.04 14:05
|buy
|53
|1.00
|0.90186
|0.90110
|0.90905
|106
|2009.12.04 14:05
|sell
|54
|1.00
|0.90155
|0.90905
|0.89436
|107
|2009.12.04 14:17
|s/l
|53
|1.00
|0.90110
|0.90110
|0.90905
|-76.00
|13041.00
|108
|2009.12.08 10:00
|s/l
|54
|1.00
|0.90905
|0.90905
|0.89436
|-748.00
|12293.00
|109
|2009.12.08 10:05
|buy
|55
|1.00
|0.90896
|0.90820
|0.91615
|110
|2009.12.08 10:05
|sell
|56
|1.00
|0.90865
|0.91615
|0.90146
|111
|2009.12.08 10:35
|s/l
|55
|1.00
|0.90820
|0.90820
|0.91615
|-76.00
|12217.00
|112
|2009.12.09 13:03
|t/p
|56
|1.00
|0.90146
|0.91615
|0.90146
|720.00
|12937.00
|113
|2009.12.09 13:05
|buy
|57
|1.00
|0.90099
|0.90023
|0.90818
|114
|2009.12.09 13:05
|sell
|58
|1.00
|0.90068
|0.90818
|0.89349
|115
|2009.12.09 14:57
|s/l
|58
|1.00
|0.90818
|0.90818
|0.89349
|-750.00
|12187.00
|116
|2009.12.09 15:05
|t/p
|57
|1.00
|0.90818
|0.90023
|0.90818
|719.00
|12906.00
|117
|2009.12.09 15:10
|buy
|59
|1.00
|0.90822
|0.90746
|0.91541
|118
|2009.12.09 15:10
|sell
|60
|1.00
|0.90791
|0.91541
|0.90072
|119
|2009.12.09 16:39
|s/l
|59
|1.00
|0.90746
|0.90746
|0.91541
|-76.00
|12830.00
|120
|2009.12.11 15:19
|t/p
|60
|1.00
|0.90072
|0.91541
|0.90072
|723.00
|13553.00
|121
|2009.12.11 15:20
|buy
|61
|1.00
|0.90067
|0.89991
|0.90786
|122
|2009.12.11 15:20
|sell
|62
|1.00
|0.90036
|0.90786
|0.89317
|123
|2009.12.11 16:09
|s/l
|61
|1.00
|0.89991
|0.89991
|0.90786
|-76.00
|13477.00
|124
|2009.12.15 20:54
|t/p
|62
|1.00
|0.89317
|0.90786
|0.89317
|721.00
|14198.00
|125
|2009.12.15 20:55
|buy
|63
|1.00
|0.89321
|0.89245
|0.90040
|126
|2009.12.15 20:55
|sell
|64
|1.00
|0.89290
|0.90040
|0.88571
|127
|2009.12.16 10:02
|s/l
|63
|1.00
|0.89245
|0.89245
|0.90040
|-77.50
|14120.50
|128
|2009.12.17 04:32
|t/p
|64
|1.00
|0.88571
|0.90040
|0.88571
|723.00
|14843.50
|129
|2009.12.17 04:35
|buy
|65
|1.00
|0.88570
|0.88494
|0.89289
|130
|2009.12.17 04:35
|sell
|66
|1.00
|0.88539
|0.89289
|0.87820
|131
|2009.12.21 12:45
|s/l
|66
|1.00
|0.89289
|0.89289
|0.87820
|-748.00
|14095.50
|132
|2009.12.22 10:00
|t/p
|65
|1.00
|0.89289
|0.88494
|0.89289
|714.50
|14810.00
|133
|2009.12.22 10:05
|buy
|67
|1.00
|0.89387
|0.89311
|0.90106
|134
|2009.12.22 10:05
|sell
|68
|1.00
|0.89356
|0.90106
|0.88637
|135
|2009.12.22 11:12
|s/l
|67
|1.00
|0.89311
|0.89311
|0.90106
|-76.00
|14734.00
|136
|2009.12.24 10:30
|s/l
|68
|1.00
|0.90106
|0.90106
|0.88637
|-746.00
|13988.00
|137
|2009.12.24 10:35
|buy
|69
|1.00
|0.90060
|0.89984
|0.90779
|138
|2009.12.24 10:35
|sell
|70
|1.00
|0.90029
|0.90779
|0.89310
|139
|2009.12.24 10:44
|s/l
|69
|1.00
|0.89984
|0.89984
|0.90779
|-76.00
|13912.00
|140
|2009.12.30 15:53
|t/p
|70
|1.00
|0.89310
|0.90779
|0.89310
|723.00
|14635.00
|141
|2009.12.30 15:55
|buy
|71
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|142
|2009.12.30 15:55
|sell
|72
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|143
|2009.12.30 16:15
|s/l
|71
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|14559.00
|144
|2009.12.31 17:15
|t/p
|72
|1.00
|0.88596
|0.90065
|0.88596
|722.00
|15281.00
|145
|2009.12.31 17:20
|buy
|73
|1.00
|0.88625
|0.88549
|0.89344
|146
|2009.12.31 17:20
|sell
|74
|1.00
|0.88594
|0.89344
|0.87875
|147
|2010.01.04 15:27
|s/l
|74
|1.00
|0.89344
|0.89344
|0.87875
|-748.00
|14533.00
|148
|2010.01.04 15:33
|t/p
|73
|1.00
|0.89344
|0.88549
|0.89344
|716.00
|15249.00
|149
|2010.01.04 15:35
|buy
|75
|1.00
|0.89397
|0.89321
|0.90116
|150
|2010.01.04 15:35
|sell
|76
|1.00
|0.89366
|0.90116
|0.88647
|151
|2010.01.05 10:40
|s/l
|76
|1.00
|0.90116
|0.90116
|0.88647
|-749.00
|14500.00
|152
|2010.01.05 10:51
|t/p
|75
|1.00
|0.90116
|0.89321
|0.90116
|717.50
|15217.50
|153
|2010.01.05 10:55
|buy
|77
|1.00
|0.90101
|0.90025
|0.90820
|154
|2010.01.05 10:55
|sell
|78
|1.00
|0.90070
|0.90820
|0.89351
|155
|2010.01.05 11:27
|s/l
|77
|1.00
|0.90025
|0.90025
|0.90820
|-76.00
|15141.50
|156
|2010.01.06 08:28
|t/p
|78
|1.00
|0.89351
|0.90820
|0.89351
|720.00
|15861.50
|157
|2010.01.06 08:30
|buy
|79
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|158
|2010.01.06 08:30
|sell
|80
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|159
|2010.01.06 08:30
|s/l
|79
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|15785.50
|160
|2010.01.06 15:01
|s/l
|80
|1.00
|0.90065
|0.90065
|0.88596
|-750.00
|15035.50
|161
|2010.01.06 15:05
|buy
|81
|1.00
|0.90012
|0.89936
|0.90731
|162
|2010.01.06 15:05
|sell
|82
|1.00
|0.89981
|0.90731
|0.89262
|163
|2010.01.06 15:30
|s/l
|81
|1.00
|0.89936
|0.89936
|0.90731
|-76.00
|14959.50
|164
|2010.01.08 11:06
|t/p
|82
|1.00
|0.89262
|0.90731
|0.89262
|723.00
|15682.50
|165
|2010.01.08 11:10
|buy
|83
|1.00
|0.89280
|0.89204
|0.89999
|166
|2010.01.08 11:10
|sell
|84
|1.00
|0.89249
|0.89999
|0.88530
|167
|2010.01.08 18:13
|s/l
|84
|1.00
|0.89999
|0.89999
|0.88530
|-750.00
|14932.50
|168
|2010.01.08 18:15
|t/p
|83
|1.00
|0.89999
|0.89204
|0.89999
|719.00
|15651.50
|169
|2010.01.08 18:20
|buy
|85
|1.00
|0.90039
|0.89963
|0.90758
|170
|2010.01.08 18:20
|sell
|86
|1.00
|0.90008
|0.90758
|0.89289
|171
|2010.01.08 18:23
|s/l
|85
|1.00
|0.89963
|0.89963
|0.90758
|-76.00
|15575.50
|172
|2010.01.13 08:18
|t/p
|86
|1.00
|0.89289
|0.90758
|0.89289
|722.00
|16297.50
|173
|2010.01.13 08:20
|buy
|87
|1.00
|0.89292
|0.89216
|0.90011
|174
|2010.01.13 08:20
|sell
|88
|1.00
|0.89261
|0.90011
|0.88542
|175
|2010.01.13 09:32
|s/l
|87
|1.00
|0.89216
|0.89216
|0.90011
|-76.00
|16221.50
|176
|2010.01.15 02:20
|t/p
|88
|1.00
|0.88542
|0.90011
|0.88542
|723.00
|16944.50
|177
|2010.01.15 02:25
|buy
|89
|1.00
|0.88443
|0.88367
|0.89162
|178
|2010.01.15 02:25
|sell
|90
|1.00
|0.88412
|0.89162
|0.87693
|179
|2010.01.15 02:25
|s/l
|89
|1.00
|0.88367
|0.88367
|0.89162
|-76.00
|16868.50
|180
|2010.01.19 02:22
|t/p
|90
|1.00
|0.87693
|0.89162
|0.87693
|721.00
|17589.50
|181
|2010.01.19 02:25
|buy
|91
|1.00
|0.87710
|0.87634
|0.88429
|182
|2010.01.19 02:25
|sell
|92
|1.00
|0.87679
|0.88429
|0.86960
|183
|2010.01.19 07:01
|s/l
|91
|1.00
|0.87634
|0.87634
|0.88429
|-76.00
|17513.50
|184
|2010.01.20 11:56
|t/p
|92
|1.00
|0.86960
|0.88429
|0.86960
|720.00
|18233.50
|185
|2010.01.20 12:00
|buy
|93
|1.00
|0.86950
|0.86874
|0.87669
|186
|2010.01.20 12:00
|sell
|94
|1.00
|0.86919
|0.87669
|0.86200
|187
|2010.01.20 12:04
|s/l
|93
|1.00
|0.86874
|0.86874
|0.87669
|-76.00
|18157.50
|188
|2010.01.22 12:31
|s/l
|94
|1.00
|0.87669
|0.87669
|0.86200
|-746.00
|17411.50
|189
|2010.01.22 12:35
|buy
|95
|1.00
|0.87708
|0.87632
|0.88427
|190
|2010.01.22 12:35
|sell
|96
|1.00
|0.87677
|0.88427
|0.86958
|191
|2010.01.22 12:36
|s/l
|95
|1.00
|0.87632
|0.87632
|0.88427
|-76.00
|17335.50
|192
|2010.01.26 04:53
|t/p
|96
|1.00
|0.86958
|0.88427
|0.86958
|721.00
|18056.50
|193
|2010.01.26 04:55
|buy
|97
|1.00
|0.86959
|0.86883
|0.87678
|194
|2010.01.26 04:55
|sell
|98
|1.00
|0.86928
|0.87678
|0.86209
|195
|2010.01.26 05:16
|s/l
|97
|1.00
|0.86883
|0.86883
|0.87678
|-76.00
|17980.50
|196
|2010.01.28 10:24
|t/p
|98
|1.00
|0.86209
|0.87678
|0.86209
|723.00
|18703.50
|197
|2010.01.28 10:25
|buy
|99
|1.00
|0.86225
|0.86149
|0.86944
|198
|2010.01.28 10:25
|sell
|100
|1.00
|0.86194
|0.86944
|0.85475
|199
|2010.01.28 11:24
|s/l
|99
|1.00
|0.86149
|0.86149
|0.86944
|-76.00
|18627.50
|200
|2010.01.31 22:09
|s/l
|100
|1.00
|0.86944
|0.86944
|0.85475
|-749.00
|17878.50
|201
|2010.01.31 22:09
|buy
|101
|1.00
|0.86953
|0.86877
|0.87672
|202
|2010.01.31 22:09
|sell
|102
|1.00
|0.86922
|0.87672
|0.86203
|203
|2010.01.31 22:44
|s/l
|101
|1.00
|0.86877
|0.86877
|0.87672
|-76.00
|17802.50
|204
|2010.01.31 23:59
|close at stop
|102
|1.00
|0.86882
|0.87672
|0.86203
|40.00
|17842.50
