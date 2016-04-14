



Idee: Idee:

Die Idee hinter dem Indikator ist zwar etwas älter, aber noch nicht so alt wie der Forex-Markt selbst:) Der Grund für den Unterschied in den Kosten für das Öffnen und Schließen erscheint nur mit ...

Dieser Indikator summiert die Differenz von öffnen und schließen für eine bestimmte Zeitspanne, die Hauptlinie, +

- Summe der negativen Bars;



- Summe der positiven Bars,



Und es gibt einen gewichteten Mittelwert der gesamten Zeitspanne.





Vorteile:

- Kombiniert (wichtig!) die Möglichkeiten eines Oszillators und eines Trendindikators;

- Er ist einfach zu verstehen und zu interpretieren;

- Er weist auf gute Punkte für einen Aufwärts- oder Abwärtsbewegung hin;

- Weißt auf bullischen und bearishen Druck hin, die erwartete Weite der Bewegung (wichtig!) in Punkten, was eine wichtige Rolle bei der Wahl von Stop Loss und Take Profit spielt.

- Weist auf das Vorhandensein einer seitlichen Bewegung hin, und der zugehörigen Stärke (Mehr oder weniger volatil).

- Zeigt überkaufte oder überverkaufte Ebenen.

- Zeigt deutlich auf die Wellenbewegung der Preisänderungen hin und gibt die Möglichkeit die Ebenen von divergence / convergence zu rendern.

- Erlaubt es, Entscheidungen über das zukünftige Marktverhalten (wichtig!) und den Eintritt in den Markt zu treffen. Alles das nur mit (wichtig!) diesem Indikator;

- Dieser Indikator arbeitet sehr gut in allen Timeframes und auch mit Daten, die nicht aus dem Forex-Markt kommen;

- Auch ohne zusätzliche Glättungsfilter zeigt dieser Indikator weniger falsche Signale als ein SMA mit der gleichen Periode.

Nachteile:

- Es muss ich immer um eine gesamte Abrechnungsperiode handeln, welches natürlich die Genauigkeit der analysierten Daten reduziert (Dieses ist ein Problem, was alle Indikatoren haben, wie auch dieser hier);

- Die Möglichkeiten dieses Indikators wurden noch nicht ausreichend untersucht

Empfohlene Parameters:

extern int IdMain = 12 ; extern int IdBull = 12 ; / / bullische Linie, es ist besser, wenn diese Linie gleich den Werten der Bärischen- und der Hauptlinie ist. extern int IdBear = 12 ; / / Die bärische Linie, Es ist besser wenn dieser Wert gleich der "bovine line" und der Hauptlinie ist. extern int IdArray = 12 ; / / all sma line - Der Wert für die Glättung aller Linien auf dem Chart, or die sogenannte SIGNAL-Linie.



Es wird ein Histogramm dargestellt, welches die Differenz der bullischen Linie (weiße Bars) und der SMA und der bärischen Linie (schwarze Bars) und der SMA anzeigt.

Weitere Informationen dazu befinden sich in den Programmcode. Die empfohlenen Einstellungen sind immer ein Vielfaches von 12, sowie Nummern, die zur gleichen Zeit durch 3 und durch 4 teilbar sind, das Maximum ist 108, das Minimum ist 12, Möglich sind noch neun und sieben.

Diese Annahmen beziehen sich auf andere Studien, also ist es eigentlich nur ein Zahl.

Die Verwendung dieses Indikators in einem Strategietester:

Ein Beispiel für einen Beweiserzeugenden Indikator.



Diese sind nicht optimiert, Transaktionen werden beim Öffnen einer Bar ausgeführt, daher ist es nicht nötig "every tick" auszuwählen. Timeframe: Daily, tool: EURUSD, period: alle erhältlichen von 1999 bis 2010.Stop Loss und Profit bei 500 Punkten. Der Ausstieg wird auf den entgegengesetzten Transaktionseingabebedingung durchgeführt . Indikator-Optionen: alle 12., Lot: 0,1 durchgehend

Bedingungen für den Long-Einstieg:

MainAccumulation1-MainSMA1> 0 && BullPressue1- Point > 0 && BearPressue1- Point > 0 && MainAccumulation1- Point > 0

Konditionen für den Short-Einstieg:

MainAccumulation1-MainSMA1< 0 && BullPressue1- Point < 0 && BearPressue1- Point < 0 && MainAccumulation1- Point < 0

Die Bedingungen für den Ausstieg sind genau entgegengesetzt.



Im Folgenden ist eine grafische Darstellung der Entwicklung von Vermögenswerten (Aktien). Mit einer Genauigkeit von 5 Stellen, wie Sie nach dem Öffnen eines der Transaktionen sehen können. Das Eigenkapital fiel unter -200. Die Mehrheit der Transaktionen waren im Plus.

