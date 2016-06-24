Participe de nossa página de fãs
Market Way - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1953
- Avaliação:
-
- Publicado:
Idéia:
A ideia deste indicador é antiga, mas não tanto que podemos dizer do mercado de forex :) A razão das diferenças nos custos de abertura e fechamento aparecem apenas com...
Este indicador soma a diferença da abertura e do fechamento para um determinado período de tempo, a linha principal, +
- Soma somente nas barras de baixa;
- Soma somente nas barras de alta,
Vantagens:
- - Combina (importante!) A possibilidade de um oscilador e de um indicador de tendência;
- - De fácil compreensão e interpretação;
- - Bons pontos para o movimento de alta ou de baixa;
- - Aponta para a pressão de alta/baixa, a quantidade estimada do movimento (importante!) Em pontos, que podem desempenhar um papel significativo nas nos stops e nos lucros.
- - Indica a presença de movimento lateralizado, e sua força (volatilidade alta ou baixa).
- - Indica o ponto dos níveis de sobrecompra/sobrevenda.
- - Ele indica claramente a função da onda do movimento de preço e a possibilidade de interpretação dos níveis de divergência/convergência.
- - Permite que você decida sobre o comportamento futuro dos preços e (importante!) Para entrar no mercado, utilizando o (importante!) Somente este indicador;
- - Funciona bem com os dados de qualquer período de tempo, bem como com outros dados fora do forex, bolsas;
- - Sem a suavização adicional, ele filtra os sinais falsos do custo de rompimento da SMA com o mesmo período
- - Deve ser sempre um período de liquidação, o que diminui naturalmente a precisão do tamanho da amostra de dados analisados (o principal problema de todos, inclusive para este indicador);
- - Todas as possibilidades deste indicador foram pouco estudadas
extern int IdBull = 12; / / linha de alta, ela é melhor se o seu valor for igual a linha de baixa e da principal
extern int IdBear = 12; / / a linha de baixa, ela é melhor se o seu valor for igual à linha de alta e a principal
extern int IdArray = 12; / / toda as linhas de sma - o valor de suavização de todas as linhas no gráfico, ou conhecidas como As linhas de SINAL.
No visor é exibido um histograma mostrando a diferença da linha de alta (barras brancas) e da linha SMA e da de baixa (barras pretas) e da SMA.Mais informação são encontradas dentro do código do indicador As configurações recomendadas são múltiplos de 12, bem como as opções para esses números que são divididos, ao mesmo tempo, em 3 e 4, no máximo 108 e mínimo de 12, possivelmente 9 e 7.Essas premissas referem-se a estudos de outro trabalhos, por isso é apenas um número.
Este indicador no testador de estratégias:
Estes não foram otimizados, os negócios são feitos na abertura da barra, por isso não há necessidade de testar para "cada tick", o modo de abertura para operações por barra é suficiente.t/f diário, ferramenta: EURUSD, período: todos disponíveis de 1999 até 2010.Stop Loss e Take Profit no nível de 500 pontos. A retirada será efetuada mediante a condição da operação oposta da de entrada.opções de indicadores: tudo 12., Lot: 0,1 contínua
Condições de entrada de Compra:
MainAccumulation1-MainSMA1>0 // se a linha principal está acima do valor da média
&& BullPressue1-Point>0 // se a pressão de alta for acima de 0
&& BearPressue1-Point>0 // se a pressão de baixa for acima de 0
&& MainAccumulation1-Point>0 // se a linha principal está acima de 0
Условия входа шорт: Condições de entrada de Venda:
MainAccumulation1-MainSMA1<0 // se a linha principal está abaixo do valor da média
&& BullPressue1-Point<0 //se a pressão de alta está abaixo de 0
&& BearPressue1-Point<0//se a pressão de alta está abaixo de 0
&& MainAccumulation1-Point<0 //se a linha principal está abaixo de 0
Os termos de a saída é estritamente oposto.
Abaixo está uma mudança de horário de ativos (Capital), a precisão de 5 dígitos, como você vê, depois da descoberta de qualquer uma das operações, o capital raramente caiu abaixo de -200 pontos.
