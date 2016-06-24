



Idéia: Idéia:

A ideia deste indicador é antiga, mas não tanto que podemos dizer do mercado de forex :) A razão das diferenças nos custos de abertura e fechamento aparecem apenas com...

Este indicador soma a diferença da abertura e do fechamento para um determinado período de tempo, a linha principal, +

- Soma somente nas barras de baixa;



- Soma somente nas barras de alta,



e adicionado também uma média ponderada do período total.





Vantagens:

- Combina (importante!) A possibilidade de um oscilador e de um indicador de tendência;

- De fácil compreensão e interpretação;

- Bons pontos para o movimento de alta ou de baixa;

- Aponta para a pressão de alta/baixa, a quantidade estimada do movimento (importante!) Em pontos, que podem desempenhar um papel significativo nas nos stops e nos lucros.

- Indica a presença de movimento lateralizado, e sua força (volatilidade alta ou baixa).

- Indica o ponto dos níveis de sobrecompra/sobrevenda.

- Ele indica claramente a função da onda do movimento de preço e a possibilidade de interpretação dos níveis de divergência/convergência.

- Permite que você decida sobre o comportamento futuro dos preços e (importante!) Para entrar no mercado, utilizando o (importante!) Somente este indicador;

- Funciona bem com os dados de qualquer período de tempo, bem como com outros dados fora do forex, bolsas;

- Sem a suavização adicional, ele filtra os sinais falsos do custo de rompimento da SMA com o mesmo período

Desvantagens:

- Deve ser sempre um período de liquidação, o que diminui naturalmente a precisão do tamanho da amostra de dados analisados ​​(o principal problema de todos, inclusive para este indicador);

- Todas as possibilidades deste indicador foram pouco estudadas

Parâmetros recomendados:

extern int IdMain = 12; // a linha principal (elaborada sobre os pontos do gráfico) do indicador, é melhor (mas não necessariamente) se é sempre entre as linhas de alta e baixa, então pegue os parâmetros de acordo.

extern int IdBull = 12; / / linha de alta, ela é melhor se o seu valor for igual a linha de baixa e da principal

extern int IdBear = 12; / / a linha de baixa, ela é melhor se o seu valor for igual à linha de alta e a principal

extern int IdArray = 12; / / toda as linhas de sma - o valor de suavização de todas as linhas no gráfico, ou conhecidas como As linhas de SINAL .





No visor é exibido um histograma mostrando a diferença da linha de alta (barras brancas) e da linha SMA e da de baixa (barras pretas) e da SMA.

Mais informação são encontradas dentro do código do indicador As configurações recomendadas são múltiplos de 12, bem como as opções para esses números que são divididos, ao mesmo tempo, em 3 e 4, no máximo 108 e mínimo de 12, possivelmente 9 e 7.

Essas premissas referem-se a estudos de outro trabalhos, por isso é apenas um número.

Este indicador no testador de estratégias:

Este exemplo é para mostrar o potencial do indicador.



Estes não foram otimizados, os negócios são feitos na abertura da barra, por isso não há necessidade de testar para "cada tick", o modo de abertura para operações por barra é suficiente.t/f diário, ferramenta: EURUSD, período: todos disponíveis de 1999 até 2010.Stop Loss e Take Profit no nível de 500 pontos. A retirada será efetuada mediante a condição da operação oposta da de entrada.opções de indicadores: tudo 12., Lot: 0,1 contínua

Condições de entrada de Compra:

//-2- / / -2 -

MainAccumulation1-MainSMA1>0 // se a linha principal está acima do valor da média

&& BullPressue1-Point>0 // se a pressão de alta for acima de 0

&& BearPressue1-Point>0 // se a pressão de baixa for acima de 0

&& MainAccumulation1-Point>0 // se a linha principal está acima de 0



Condições de entrada de Venda:

//-2- / / -2 -

MainAccumulation1-MainSMA1<0 // se a linha principal está abaixo do valor da média

&& BullPressue1-Point<0 // se a pressão de alta está abaixo de 0

&& BearPressue1-Point<0// se a pressão de alta está abaixo de 0

&& MainAccumulation1-Point<0 // se a linha principal está abaixo de 0





Os termos de a saída é estritamente oposto.



Abaixo está uma mudança de horário de ativos (Capital), a precisão de 5 dígitos, como você vê, depois da descoberta de qualquer uma das operações, o capital raramente caiu abaixo de -200 pontos.

