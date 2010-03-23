CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Market Way - индикатор для MetaTrader 4

Oleg Konovalov | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
18734
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вместо вступления.

Для того чтобы что то оценить, необходимо сначало это исследовать или проанализировать имеющимися у нас средствами. Однако, анализ это трудоемкая работа, которая включает в себя множество этапов, начиная от постановки вопросов анализа и заканчивая их реализацией посредством различных инструментов.

Предлагаю Вашему внимаю один из таких инструментов, который обязательно изменит к лучшему Вашу торговлю на рынках.

В отличии от представленнных общеизвестных индикаторов (МАСД, Стохастик и тд) данный анализатор обладает теми же способностями работы как осциллятора,с большей степенью точности так и возможностью работы в трендовом режиме, без изменения параметров, с выведением всей необходимой информации (АНАЛИЗ) на экран.


Идея:

Идея данного индикатора стара, однако, не настолько, что можно сказать, что стара как форекс :) По той причине, что различия в цене открытия и закрытия появились лишь с ...

Данный индикатор суммирует разницу открытия и закрытия за определенный промежуток времени, основная линия, +

- суммирует только медвежьи бары;


- суммирует только бычьи бары,

а также, добавлено средневзвешенное суммарного периода.



Преимущества:

Данный анализатор:

- объединяет в себе (важно!) возможности осциллятора и трендового индикатора;

- прост в понимании и трактовке;

- хорошо указывает на восходящее или нисходящее движение;

- указывает на бычье и/или медвежье давление, предполагаемую величину движения (важно!) в пунктах, что может сыграть очень значительную роль при установке стопов и профитов.

- указывает на наличие бокового движения (флета) и его силу (высоко или слабо волатильное).

- указывает на точки перекупленности/перепроданности.

- четко указывает на волновую функцию движения цены и возможности отрисовки уровней дивергенции/конвергенции.

- позволяет принять решение о дальнейшем поведении цены и (важно!) входа в рынок, с использованием (важно!) только данного индикатора;

- отлично работает с данными любого таймфрейма, а так же с данными отличных от форекса, рынков;

- значительно быстрее реагирует на сигналы, чем большинство осцилляторов (со стандартного комплекта МТ4: МАСД, Стохастик и т.д.), + не использует в базовых расчетах искусственное замедление (сглаживание). /прим. Стохастик - замедление базовое == 3/

- без дополнительных сглаживаний отфильтровывает ложные сигналы пробоя ценой SMA с тем же периодом.

- полностью самостоятельный индикатор рынка без усложненных вычислений.

и т.д.


Недостатки:

- требуется указание расчетного периода, что естественно снижает точность анализируемых данных объемом выборки (основная проблема всех, в т.ч. и этого индикатора);

- возможно код не отвечает требованиям программистов :), хотя работает отлично.

- слабо изучены все возможности данного индикатора.

- не входит в стандартную поставку МТ4 и МТ5 :) что легко поправимо силами разработчиков при достаточном интересе.


Рекомендуемые параметры:
extern int IdMain =12; // main line - основная линия(рисуется на графике точками) индикатора, лучше (но не обязательно) если она будет всегда находится между бычьей и медвежьей линиями, поэтому параметры подбирайте соответствующим образом.
extern int IdBull =12; // bull line - бычья линия, лучше если ее значение будет равно значению медвежьей линии и основной
extern int IdBear =12; // bear line - медвежья линия, лучше если ее значение будет равно значению бычьей линии и основной
extern int IdArray =12; // all sma line - это значение сглаживания всех линий на графике, или т.н. СИГНАЛЬНЫЕ линии для каждой из вышеназваных, предлагается оставить значение таким же, или кратным, как указано ниже в рекомендациях.

Представленная на индикаторе гистограмма является отображением разницы бычьей линии (белых баров) и ее SMA и медвежьей линии (черных баров) и ее SMA. Более подробно написано внутри кода индикатора.

Рекомендуются параметры кратные 12, а так же параметры с тех чисел которые делятся одновременно на 3 и 4, максимальное значение 108, минимальное 12, возможно 9 и 7. Данные предположения относятся к исследованиям другой работы, поэтому представляются только числа.

А там как Вам угодно:).


Данный индикатор в тестере стратегий:

Указанный пример для показания потенциала индикатора.

Данные не оптимизированы, сделки производятся по открытию бара, поэтому нет необходимости тестирования "каждый тик",

режим открытия сделок 1 на бар. т/ф: Daily, инструмент: EURUSD, период: весь доступный с 1999 по 2010. Стоп лосс и Профит на уровне 500 пунктов, дабы не цеплять. Выход осуществляется по условию входа противоположной сделки. Параметры индикатора : все 12., Лот: 0,1 постоянный




Условия входа лонг:

//-2-
MainAccumulation1-MainSMA1>0 // если основная линия выше своего сглаженного значения
&& BullPressue1-Point>0 // если бычье давление выше 0
&& BearPressue1-Point>0// если медвежье давление выше 0
&& MainAccumulation1-Point>0 // если основная линия выше 0

Условия входа шорт:

//-2-
MainAccumulation1-MainSMA1<0 // если основная линия ниже своего сглаженного значения
&& BullPressue1-Point<0 // если бычье давление ниже 0
&& BearPressue1-Point<0// если медвежье давление ниже 0
&& MainAccumulation1-Point<0 // если основная линия ниже 0

Условия на выход строго противоположные.

Ниже представлен график изменения активов (Equity), точность 5 знаков, как видите, после открытия любой из сделок, эквити достаточно редко опускался ниже -200 пунктов. Основная масса нахождния цены приходилась на плюсовую зону.




История написания:
Публикуется потому, что это действительно забавно.

Данный индикатор был написан в 2007 году, однако по причине слабого знания программирования, был написан очень "топорно" и поэтому совершенно сильно тормозил. В связи с этим был задвинут на второй( третий,четвертый и т.д. план). По мере возможности и продвижении в знании МТ4 данный код попадался на глаза и редактировался, шлифовался, пока не достиг своего окончательного вида. Так этот индикатор и был оставлен в куче "полезного хлама" до момента... истины. Учитывая то, что мыслей много, а знаний в программировании мало, то КПД получился в обработке собственных стратегий меньше чем у паровоза).

По прошествии 3-х лет после написания индикатора, и с 2004 года с начала работы с МТ3, у автора скопилось, целый клондайк всякого "полезного хлама". Поэтому,в один зимний прекрасный день 2010 года он (читай - автор) удаляет все свои и не свои в т.ч. индикаторы, советники, скрипты и все все все:). Оставляет, 1 советник, 1 индикатор и данный индикатор, потому что понравилось как тут написан код:).Подчеркиваю, я не программист, поэтому для меня этот код очень чистый и понятный. Потому банально звучит, но индикатор остался из-за так называемой красоты кода., истинную суть я понял уже позже.

... здесь можно много писать текста, но если коротко, то пришло озарение и я решил выложить данный индикатор для всеобщего ознакомления, почему? читай ниже:).


Причина публикации индикатора:

Я многому научился на этом и на других форумах от людей которые выкладывали свои разработки в свободный доступ, поэтому посчитал, что возможно моя работа так же принесет многим пользу.

На момент написания данного обзора в особо положительных торговых операциях автор не замечен, однако... все может быть :)


PS. Рассмотрю вариант о сотрудничестве (работе) в крупном диллинговом центре или брокерской конторе в качестве трейдера. Необходим опыт работы в диллинговом центре для правильного понимания и ведения стратегии на/с объемами торговли.


PPS.Хочу выразить отдельное спасибо Рашиду Умарову ака Rosh. До сих пор пользуюсь его наработками и шаблонами, и благодаря его урокам и статьям смог самостоятельно разобраться в MQL4.



TSSExpert1 TSSExpert1

Эксперт для пункто-цифрового анализатора. Версия первая

mv-i-Fibo mv-i-Fibo

Индикатор строит Фибо-уровни по экстримальным точкам старшего таймфрема.

JQS Terminator Line JQS Terminator Line

Советник предназначен для автоматизации размещения рыночных ордеров при ручной торговле, для автоматизации расчета объёма позиции.

StochasticStack_v2 StochasticStack_v2

Старая идея в новой форме =)