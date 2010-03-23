Для того чтобы что то оценить, необходимо сначало это исследовать или проанализировать имеющимися у нас средствами. Однако, анализ это трудоемкая работа, которая включает в себя множество этапов, начиная от постановки вопросов анализа и заканчивая их реализацией посредством различных инструментов.

Предлагаю Вашему внимаю один из таких инструментов, который обязательно изменит к лучшему Вашу торговлю на рынках.

В отличии от представленнных общеизвестных индикаторов (МАСД, Стохастик и тд) данный анализатор обладает теми же способностями работы как осциллятора,с большей степенью точности так и возможностью работы в трендовом режиме, без изменения параметров, с выведением всей необходимой информации (АНАЛИЗ) на экран.









Идея данного индикатора стара, однако, не настолько, что можно сказать, что стара как форекс :) По той причине, что различия в цене открытия и закрытия появились лишь с ...



Данный индикатор суммирует разницу открытия и закрытия за определенный промежуток времени, основная линия, +

- суммирует только медвежьи бары;

- суммирует только бычьи бары,

а также, добавлено средневзвешенное суммарного периода.

Данный анализатор:

- объединяет в себе (важно!) возможности осциллятора и трендового индикатора;

- прост в понимании и трактовке;

- хорошо указывает на восходящее или нисходящее движение;

- указывает на бычье и/или медвежье давление, предполагаемую величину движения (важно!) в пунктах, что может сыграть очень значительную роль при установке стопов и профитов.

- указывает на наличие бокового движения (флета) и его силу (высоко или слабо волатильное).

- указывает на точки перекупленности/перепроданности.

- четко указывает на волновую функцию движения цены и возможности отрисовки уровней дивергенции/конвергенции.

- позволяет принять решение о дальнейшем поведении цены и (важно!) входа в рынок, с использованием (важно!) только данного индикатора;

- отлично работает с данными любого таймфрейма, а так же с данными отличных от форекса, рынков;

- значительно быстрее реагирует на сигналы, чем большинство осцилляторов (со стандартного комплекта МТ4: МАСД, Стохастик и т.д.), + не использует в базовых расчетах искусственное замедление (сглаживание). /прим. Стохастик - замедление базовое == 3/

- без дополнительных сглаживаний отфильтровывает ложные сигналы пробоя ценой SMA с тем же периодом.

- полностью самостоятельный индикатор рынка без усложненных вычислений.

и т.д.

- требуется указание расчетного периода, что естественно снижает точность анализируемых данных объемом выборки (основная проблема всех, в т.ч. и этого индикатора);

- возможно код не отвечает требованиям программистов :), хотя работает отлично.

- слабо изучены все возможности данного индикатора.

- не входит в стандартную поставку МТ4 и МТ5 :) что легко поправимо силами разработчиков при достаточном интересе.

extern int IdMain =12; // main line - основная линия(рисуется на графике точками) индикатора, лучше (но не обязательно) если она будет всегда находится между бычьей и медвежьей линиями, поэтому параметры подбирайте соответствующим образом.

extern int IdBull =12; // bull line - бычья линия, лучше если ее значение будет равно значению медвежьей линии и основной

extern int IdBear =12; // bear line - медвежья линия, лучше если ее значение будет равно значению бычьей линии и основной

extern int IdArray =12; // all sma line - это значение сглаживания всех линий на графике, или т.н. СИГНАЛЬНЫЕ линии для каждой из вышеназваных, предлагается оставить значение таким же, или кратным, как указано ниже в рекомендациях.



Представленная на индикаторе гистограмма является отображением разницы бычьей линии (белых баров) и ее SMA и медвежьей линии (черных баров) и ее SMA. Более подробно написано внутри кода индикатора.

Рекомендуются параметры кратные 12, а так же параметры с тех чисел которые делятся одновременно на 3 и 4, максимальное значение 108, минимальное 12, возможно 9 и 7. Данные предположения относятся к исследованиям другой работы, поэтому представляются только числа.

А там как Вам угодно:).



Указанный пример для показания потенциала индикатора.





Данные не оптимизированы, сделки производятся по открытию бара, поэтому нет необходимости тестирования "каждый тик",

режим открытия сделок 1 на бар. т/ф: Daily, инструмент: EURUSD, период: весь доступный с 1999 по 2010. Стоп лосс и Профит на уровне 500 пунктов, дабы не цеплять. Выход осуществляется по условию входа противоположной сделки. Параметры индикатора : все 12., Лот: 0,1 постоянный





Условия входа лонг:

//-2-

MainAccumulation1-MainSMA1>0 // если основная линия выше своего сглаженного значения

&& BullPressue1-Point>0 // если бычье давление выше 0

&& BearPressue1-Point>0// если медвежье давление выше 0

&& MainAccumulation1-Point>0 // если основная линия выше 0



Условия входа шорт:

//-2-

MainAccumulation1-MainSMA1<0 // если основная линия ниже своего сглаженного значения

&& BullPressue1-Point<0 // если бычье давление ниже 0

&& BearPressue1-Point<0// если медвежье давление ниже 0

&& MainAccumulation1-Point<0 // если основная линия ниже 0





Условия на выход строго противоположные.

Ниже представлен график изменения активов (Equity), точность 5 знаков, как видите, после открытия любой из сделок, эквити достаточно редко опускался ниже -200 пунктов. Основная масса нахождния цены приходилась на плюсовую зону.







Данный индикатор был написан в 2007 году, однако по причине слабого знания программирования, был написан очень "топорно" и поэтому совершенно сильно тормозил. В связи с этим был задвинут на второй( третий,четвертый и т.д. план). По мере возможности и продвижении в знании МТ4 данный код попадался на глаза и редактировался, шлифовался, пока не достиг своего окончательного вида. Так этот индикатор и был оставлен в куче "полезного хлама" до момента... истины. Учитывая то, что мыслей много, а знаний в программировании мало, то КПД получился в обработке собственных стратегий меньше чем у паровоза).

По прошествии 3-х лет после написания индикатора, и с 2004 года с начала работы с МТ3, у автора скопилось, целый клондайк всякого "полезного хлама". Поэтому,в один зимний прекрасный день 2010 года он (читай - автор) удаляет все свои и не свои в т.ч. индикаторы, советники, скрипты и все все все:). Оставляет, 1 советник, 1 индикатор и данный индикатор, потому что понравилось как тут написан код:).Подчеркиваю, я не программист, поэтому для меня этот код очень чистый и понятный. Потому банально звучит, но индикатор остался из-за так называемой красоты кода., истинную суть я понял уже позже.

... здесь можно много писать текста, но если коротко, то пришло озарение и я решил выложить данный индикатор для всеобщего ознакомления, почему? читай ниже:).

Я многому научился на этом и на других форумах от людей которые выкладывали свои разработки в свободный доступ, поэтому посчитал, что возможно моя работа так же принесет многим пользу.

На момент написания данного обзора в особо положительных торговых операциях автор не замечен, однако... все может быть :)





PS. Рассмотрю вариант о сотрудничестве (работе) в крупном диллинговом центре или брокерской конторе в качестве трейдера. Необходим опыт работы в диллинговом центре для правильного понимания и ведения стратегии на/с объемами торговли.

PPS.Хочу выразить отдельное спасибо Рашиду Умарову ака Rosh. До сих пор пользуюсь его наработками и шаблонами, и благодаря его урокам и статьям смог самостоятельно разобраться в MQL4.