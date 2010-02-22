CodeBaseРазделы
Анализ трендов - индикатор для MetaTrader 4

Определение трендов происходит на основе индикатора Zigzag. Далее каждый тренд выделяется прямоугольником соответствующего цвета. В верхней/нижней части прямоугольника отображается информация о тренде (h-размер v - средний объем тренда s - средняя скорость в течении тренда пипс/час). Информация о текущем тренде отображается в левом верхнем углу. Текущий тренд считается от начала последнего прямоугольника.


Советы:

  • применять индикатор можно для анализа Волн Эллиота и для торговли по изменению скорости цены
