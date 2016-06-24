Participe de nossa página de fãs
Análise das ondas - indicador para MetaTrader 4
A determinação da tendência é baseada no indicador ZigZag. Cada tendência é marcada com um retângulo de diferentes cores. As informações sobre a tendência (h-size, volume v-average, s-speed em pips/hora) é exibida nos cantos superiores/inferiores. A tendência atual é considerada a partir do início do último rectângulo.
Os conselhos:
É possível usar este indicador para a análise das ondas de Ellott e para a negociação utilizando as informações nas alterações da velocidade do preço.
