CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Análise das ondas - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1212
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A determinação da tendência é baseada no indicador ZigZag. Cada tendência é marcada com um retângulo de diferentes cores. As informações sobre a tendência (h-size, volume v-average, s-speed em pips/hora) é exibida nos cantos superiores/inferiores. A tendência atual é considerada a partir do início do último rectângulo.

Imagem:

Os conselhos:

É possível usar este indicador para a análise das ondas de Ellott e para a negociação utilizando as informações nas alterações da velocidade do preço.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9505

3 Estocásticos em um 3 Estocásticos em um

O indicador é construído com base em 3 estocásticos gistorgammu de ordem superior

Sistema do Oscilador Vortex Sistema do Oscilador Vortex

Um sistema de negociação baseado no Oscilador Vortex.

Multi Média Móvel v2 Multi Média Móvel v2

Multi Média Móvel v2 - é uma nova versão do indicador multi Média Móvel.

Uma Ferramenta: Peak Volume Counter Uma Ferramenta: Peak Volume Counter

Ele exibe os picos do gráfico de volume de tick em momentos exatos