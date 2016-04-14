CodeBaseKategorien
Indikatoren

Analyse von Wellens - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Ansichten:
1030
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die Trendbestimmung basiert auf dem ZigZag Indikator. Jeder Trend wird mit Rechtecken in unterschiedlichen Farben markiert. Die Information über den Trend (h-Größe, v-durchschnittliches Volumen, s-Geschwindigkeit in Pips/Stunde) wird in der linken unteren Ecke angezeigt. Der aktuelle Trend wird aus dem Anfang des letzten Rechtecks betrachtet.

Bild:

Ratschläge:

Es ist möglich diesen Indikator für die Analyse von Elliot Wellen und für das Handeln mit der Information über die Geschwindigkeitsänderungen der Kursveränderungen zu verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9505

