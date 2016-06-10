CodeBaseSecciones
Oscilador Vortex - indicador para MetaTrader 4

Esta versión del indicador Vortex muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma del histograma que fluctúa alrededor de la línea cero.

El autor agradece a Michael Moses por la propuesta de su creación.



Vortex Oscillator

Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor a través de un mensaje privado.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9430

Indicador Vortex Indicador Vortex

Indicador de Technical Analysis of Stocks & Commodities (enero, 2010).

ZigZag de canal ZigZag de canal

Nueva versión de ZigZag de canal.

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

El sistema de trading a base del indicador Vortex, presentado en el artículo "The Vortex Indicator", que salió en la edición de enero de la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Sistema de trading a base de Vortex Oscillator.