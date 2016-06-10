Esta versión del indicador Vortex muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma del histograma que fluctúa alrededor de la línea cero.

El autor agradece a Michael Moses por la propuesta de su creación.



Vortex Oscillator

Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor a través de un mensaje privado.