Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Oscilador Vortex - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 960
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Esta versión del indicador Vortex muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma del histograma que fluctúa alrededor de la línea cero.
El autor agradece a Michael Moses por la propuesta de su creación.
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor a través de un mensaje privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9430
Indicador de Technical Analysis of Stocks & Commodities (enero, 2010).ZigZag de canal
Nueva versión de ZigZag de canal.
El sistema de trading a base del indicador Vortex, presentado en el artículo "The Vortex Indicator", que salió en la edición de enero de la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).Vortex Oscillator System
Sistema de trading a base de Vortex Oscillator.