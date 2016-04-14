Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Vortex Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
Diese Version des Indikators zeichnet die Differenz zwischen den VI+ und VI- Linien als Histogramm, welches um die Nulllinie schwingt.
Dank an Michael Moses für diesen Vorschlag.
Осциллятор Vortex
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9430
