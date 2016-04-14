CodeBaseKategorien
Indikatoren

Vortex Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4

Diese Version des Indikators zeichnet die Differenz zwischen den VI+ und VI- Linien als Histogramm, welches um die Nulllinie schwingt.

Dank an Michael Moses für diesen Vorschlag.

Осциллятор Vortex

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9430

Vortex Indicator Vortex Indicator

Dieser Indikator ist in dem im January 2010 veröffentlichten Artikel "Technical Analysis of Stocks & Commodities" erschienen.

Channel ZZ Channel ZZ

Eine vollkommen neue Version des Channel ZZ Indikators

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Ein Trading-System welches auf der Idee, die in dem Artikel "The Vortex Indicator", welcher im January 2010 in der Ausgabe "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht wurde, basiert..

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Ein Trading System welches auf dem Vortex Oscillator basiert.