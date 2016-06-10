CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag de canal - indicador para MetaTrader 4

1484
(9)
Nueva versión del viejo indicador.

Ahora es mas ligero, más rápido y funcional.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Expertoscopio Expertoscopio

Muestra la lista de todos los Asesores Expertos iniciados con sus parámetros.

SuperMultiChart SuperMultiChart

Multigráfico de divisas universal con ajuste de la lista de divisas, diapasón de visualización, período y posición en la ventana.

Indicador Vortex Indicador Vortex

Indicador de Technical Analysis of Stocks & Commodities (enero, 2010).

Oscilador Vortex Oscilador Vortex

Indicador Vortex en forma del histograma