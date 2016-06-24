Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Oscilador Vortex - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Esta versão do Indicador Vortex desenha a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que oscila em torno da linha zero.
Agradeço ao Michael Moses pela sugestão.
Oscilador Vortex
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9430
Indicador Vortex
Este indicador aparece na edição de janeiro de 2010 da revista Technical Analysis of Stocks & CommoditiesCanal ZZ
Uma versão totalmente nova do Indicador Canal ZZ
Sistema do Indicador Vortex
Um sistema de negociação baseado na idéia apresentada no artigo "The Vortex Indicator", publicado na edição de Janeiro de 2010 na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.Sistema do Oscilador Vortex
Um sistema de negociação baseado no Oscilador Vortex.