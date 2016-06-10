CodeBaseSecciones
Indicador Vortex - indicador para MetaTrader 4

Este indicador fue presentado en el artículo "The Vortex Indicator", que salió en la edición de enero de "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

La descripción detallada del indicador y la idea de trading con él se exponen en este artículo.

Indicador Vortex

Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor a través de un mensaje privado.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9429

