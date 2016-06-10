Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador Vortex - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 3530
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador fue presentado en el artículo "The Vortex Indicator", que salió en la edición de enero de "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
La descripción detallada del indicador y la idea de trading con él se exponen en este artículo.
Imagen:
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor a través de un mensaje privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9429
Nueva versión de ZigZag de canal.Expertoscopio
Muestra la lista de todos los Asesores Expertos iniciados con sus parámetros.
Indicador Vortex en forma del histogramaVortex Indicator System
El sistema de trading a base del indicador Vortex, presentado en el artículo "The Vortex Indicator", que salió en la edición de enero de la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).