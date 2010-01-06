Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Осциллятор Vortex - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4987
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.
Автор благодарит Michael Moses за предложение по его созданию.
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9430
Исследуем метод FOZZIДивергенция (советник)
Исследуем торговлю по дивергенции
Индикатор для построения графиков спредовVortex Indicator System
Торговая система на основе индикатора Vortex, предложенная в статье "The Vortex Indicator", опубликованной в январском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).