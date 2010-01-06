CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Осциллятор Vortex - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
4987
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.

Автор благодарит Michael Moses за предложение по его созданию.



Vortex Oscillator

Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9430

FOZZI (Советник) FOZZI (Советник)

Исследуем метод FOZZI

Дивергенция (советник) Дивергенция (советник)

Исследуем торговлю по дивергенции

SpreadCharts v2.0 SpreadCharts v2.0

Индикатор для построения графиков спредов

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Торговая система на основе индикатора Vortex, предложенная в статье "The Vortex Indicator", опубликованной в январском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).