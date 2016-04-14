CodeBaseKategorien
Channel ZZ - Indikator für den MetaTrader 4

TheXpert
Veröffentlicht:
Eine vollkommen neue Version des alten Indikators

Er ist jetzt noch schneller und besitzt noch mehr Funktionalitäten.

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9428

Expertoscope Expertoscope

Dieses Tool speichert alle aktuellen Parameter aller Expert Advisor ab.

SuperMultiChart SuperMultiChart

Ein universeller Multi-Chart mit einer Liste von Währungen und deren Perioden und Kursangaben an einer gewünschten Position.

Vortex Indicator Vortex Indicator

Dieser Indikator ist in dem im January 2010 veröffentlichten Artikel "Technical Analysis of Stocks & Commodities" erschienen.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Eine Oszillator Version des Vortex Indikators