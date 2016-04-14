Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Channel ZZ - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1188
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine vollkommen neue Version des alten Indikators
Er ist jetzt noch schneller und besitzt noch mehr Funktionalitäten.
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9428
Expertoscope
Dieses Tool speichert alle aktuellen Parameter aller Expert Advisor ab.SuperMultiChart
Ein universeller Multi-Chart mit einer Liste von Währungen und deren Perioden und Kursangaben an einer gewünschten Position.
Vortex Indicator
Dieser Indikator ist in dem im January 2010 veröffentlichten Artikel "Technical Analysis of Stocks & Commodities" erschienen.Vortex Oscillator
Eine Oszillator Version des Vortex Indikators