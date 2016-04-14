Ein universeller Multi-Chart mit einer Liste von Währungen und deren Perioden und Kursangaben an einer gewünschten Position.

Dieses Tool speichert alle aktuellen Parameter aller Expert Advisor ab.

Dieser Indikator ist in dem im January 2010 veröffentlichten Artikel "Technical Analysis of Stocks & Commodities" erschienen.

Eine Oszillator Version des Vortex Indikators