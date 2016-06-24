CodeBaseSeções
Canal ZZ - indicador para MetaTrader 4

Uma versão totalmente nova do antigo indicador

Agora ele está mais veloz e funcional.

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9428

