¡Hola a todos!

¡Estamos en vísperas de nuestra fiesta favorita y me gustaría regalarnos algo especial, global!

Megalomanía, pues, qué le vamos a hacer...

Entonces, hoy presento:

El multigráfico de divisas universal con ajuste de la lista de divisas, diapasón de visualización, período y posición en la ventana.

Universalidad.

¿En qué consiste su universalidad?

Selección de una cantidad ilimitada de divisas necesarias y en orden necesario. Ajuste del diapasón de visualización, es decir, del ancho del gráfico para cada divisa. Ajuste del período de tiempo para cada divisa individualmente. Ajuste visual (!) de la posición general del multigráfico en la ventana del gráfico. Posibilidad de añadir (de forma programada) la información adicional a visualizar.

Aplicación.

Conviene usar el multigráfico para analizar el movimiento de varias divisas o una divisa en varios períodos de tiempo, para detectar la correlación (entrelazamiento de divisas) o el famoso movimiento en grupo.

Dos últimos factores se ven muy bien en la imagen:

En la misma imagen se muestra la manecilla (handle) mediante la cual se puede arrastrar el multigráfico hacia arriba/abajo en la ventana. La posición se cambia cuando llega nuevo tick, o después de la actualización manual del gráfico Actualizar.

Ajustes.

ajustar tablas : Instruments = "EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" ; lista de símbolos Bars_ = 12 ; diapasón de gráficos , número de barras ChartsGap = 1 ; margenes entre los gráficos , número de barras GoldColor = False ; cambio al esquema de colores “dorado” , para el fondo negro

ajustar líneas : VertLineColor = Blue ; color de líneas verticales VertLineWidth = 1 ; ancho de líneas verticales VertLineStyle = 2 ; estilo de líneas verticales , si el ancho es menos de 2

ajustar texto : TextY = 60 ; margen de la línea superior del texto desde el extremo inferior , пункты TextYStep = 20 ; alto de líneas , puntos FontSize = 10 ; tamaño de la fuente TextColor = Blue ; color del texto UpColor = Green ; color del texto del precio a la alza DnColor = Red ; color del texto del precio a la baja

En la lista, los símbolos deben ir separados por comas.

Si hay que cambiar el período del símbolo, el período sigue después del símbolo sin espacio.

Si hay que “desconectar” el símbolo, le precede - (signo menos);

Por ejemplo,

Instruments= " EURUSD 240 EURUSD 60 EURUSD 30 -EURUSD 15"

mostrará los gráficos EURUSD en los períodos H4, H1 y M30.

Instruments="EURUSD240 EURUSD60 EURUSD30 EURUSD15 EURUSD5 EURUSD1" - como en la imagen:

El gráfico original de la ventana se puede ocultar mediante SMA con el período 1 y el color del fondo, si el gráfico se cambia en modo de línea.

Por si acaso, he puesto el aviso en la parte superior de la ventana

Remember NOT to trade here! ¡Acuérdese, NO tradear aquí!

para que no empiece a tradear aquí por casualidad al olvidar del gráfico original de esta ventana.

El multigráfico también se actualiza con la llegada de nuevos ticks precisamente del símbolo original del gráfico, o bien manualmente- Actualizar.

Por último, como puede ver en el gráfico queda mucho espacio. Usted puede añadir al indicador más etiquetas de texto para visualizar la información necesaria.

Para eso, he comentado un par de líneas en el bloque LABELS (puede añadir más)

/// LABELS string Text = DoubleToStr ( c , Digits ) ; DrawText ( LName + "_1" , Time [ B - 6 ] , WindowPriceMin ( ) + TextY * Point , Symb , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_2" , Time [ B - 4 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - TextYStep ) * Point , perStr , 0 , TextColor , FontSize , 0 ) ; DrawText ( LName + "_3" , Time [ B - 5 ] , WindowPriceMin ( ) + ( TextY - 2 * TextYStep ) * Point , Text , 0 , pColor , FontSize , 0 ) ; //DrawText( LName+"_4", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-3*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ; //DrawText( LName+"_5", Time[B-5], WindowPriceMin()+(TextY-4*TextYStep)*Point, NewText, 0, pColor, FontSize,0) ;

Aquí, en vez de NewText Usted puede insertar la línea con la información adicional necesaria sobre el símbolo Symb (ver en el código).

Luego, ajuste la posición óptima de las líneas con los parámetros

TextY=60; margen de la línea superior de texto desde el borde inferior, puntos

TextYStep=20; alto de líneas, puntos

FontSize=10; tamaño de la fuente

