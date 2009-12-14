CodeBaseРазделы
BackToFuture - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов | Russian English Español Português
Опубликован:
Обновлен:
Привет!

Индикатор Назад В Будущее рисует в тестере предстоящие бары заранее...

Работает только в тестере, в режиме визуализации и на таймфрейме не менее 5M.

Рисует указанный диапазон будущих баров заранее. Напомню, что сдвиг графика вправо регулируется треугольничком в верхнем краю графика цены - Chart shift.

Смысл использования: тренинг и исследования.

Удобен, например, для тестирования различных видов трала в связке с моим советником Торговый Тренажер 2, анализа "пророческих" качеств различных методов и индикаторов.


BackToFuture


Эх, жалко и в реале так нельзя!

