BackToFuture - индикатор для MetaTrader 4
Привет!
Индикатор Назад В Будущее рисует в тестере предстоящие бары заранее...
Работает только в тестере, в режиме визуализации и на таймфрейме не менее 5M.
Рисует указанный диапазон будущих баров заранее. Напомню, что сдвиг графика вправо регулируется треугольничком в верхнем краю графика цены - Chart shift.
Смысл использования: тренинг и исследования.
Удобен, например, для тестирования различных видов трала в связке с моим советником Торговый Тренажер 2, анализа "пророческих" качеств различных методов и индикаторов.
BackToFuture
Эх, жалко и в реале так нельзя!
