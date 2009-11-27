На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy . Они ходят рядом друг с другом. Открытие по ним разнонаправлено создаст хеджированную ситуацию. Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy . Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy . Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx) В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy ), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy ). Условий, при которых Profit будет положительным немало. Одно из них: При открытии BIDx > ASKy , при закрытии BIDy > ASKx .

Практика:

Представленный советник Trade-Arbitrage эксплуатирует приведенное выше условие ( можно модифицировать под любое другое ):

Советник проверяет ( в реальном времени ) ситуации BIDx > ASKy между ВСЕМИ ( тысячи вариантов) возможными синтетическими парами. И открывает между ними соответствующие позиции. Это значит, что советник всегда находится в мультивалютном хэдже.

Создается файл ArbitrageStatistic.txt с отсортированными (по частоте) вариантами арбитража.



Пример файла ArbitrageStatistic.txt

Также дописывается (Monitoring = TRUE) в файл Arbitrage.txt каждая ситуация арбитража с подробностями .



Пример файла Arbitrage.txt

Торговля ведется по вариантам пар синтетических торговых инструментов, указанным в файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files).



Пример файла Trade-Arbitrage.txt

Советник производит достаточные для дальнейшего анализа записи в лог по торговым действиям, их причинам и следствиям.



Иллюстрация работы советника Trade-Arbitrage (снизу) и скриптов NettoTrading (слева) и CheckMyArbitrage (справа)

Мультивалютный хэдж имеется возможность проверить зацикленным скриптом CheckMyArbitrage.