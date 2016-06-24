Teoria:

Vamos considerar como ele \funciona no EURUSD. Imagine que temos dois pares sintéticos EURUSDx e EURUSDy.



Eles têm uma dinâmica semelhante, por isso, se nós abrimos duas posições opostas sobre esses pares teremos uma posição "hedgeada".



Abra: COMPRA EURUSDx e VENDA EURUSDy. Depois de algum tempo, feche essas posições: VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy. Lucro: Lucro = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)



Na expressão apresentada acima, nós sabemos o valor do primeiro suporte (COMPRAR EURUSDx e VENDA EURUSDy).

O valor do segundo suporte é conhecido após fechar as posições (VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy)

Há vários casos com lucros positivos. Um deles é: Na abertura: BIDx > ASKy, No fechamento: BIDy > ASKx.

Prática:

O Expert Advisor Trade-Arbitrage utiliza isso (você pode modificar para outra condição).

Em tempo real ele olha para os casos quando BIDx > Asky para TODOS os possíveis pares sintéticas ( milhares de casos) e abre as posições correspondentes.

Significa que o Expert Advisor Trade-Arbitrage sempre possui um hedge de várias moedas.



Ele cria o arquivo ArbitrageStatistic.txt com casos de arbitragem ordenadas (por frequência).



O arquivo ArbitrageStatistic.txt



Se o Monitoramento for TRUE, O EA acrescenta alguns detalhes de arbitragem para o arquivo Arbitrage.txt.

Arbitrage.txt com detalhes

A negociação é realizada com os pares definidos no arquivo Trade-Arbitrage.txt (a localização do arquivo é: experts\files).



Exemplo do arquivo Trade-Arbitrage.txt

Ele também registra alguns detalhes para posterior análise (negociações, razões e resultados):



Resultados do EA Trade-Arbitrage Advisor (acima), NettoTrading (esquerda) e resultados do script CheckMyArbitrage (direita)

O hedge de várias moedas pode ser verificado usando o script ciclado CheckMyArbitrage.

Parâmetros de entrada:

Currencies - Lista de moedas utilizadas para o par sintético.

MinPips - permissão (Como arbitragem) da diferença mínima em pontos ( old ) entre BIDx e Asky .

- permissão (Como arbitragem) da diferença mínima em pontos ( ) entre e . SlipPage - Desvio em pips permitido pela corretora para ordens a Mercado (diferentes corretoras possuem valores diferentes).

- Desvio em pips permitido pela para ordens a (diferentes corretoras possuem valores diferentes). Lock - bloqueios são permitidos ( TRUE ) ou não ( FALSE ).

- bloqueios são permitidos ( ) ou não ( ). Lots - Volume da posição para abertura/fechamento.

- Volume da posição para abertura/fechamento. MaxLot - lote máximo permitido pela corretora (real).

- lote permitido pela corretora (real). MinLot - lote mínimo permitido pela corretora (real).

- lote permitido pela corretora (real). Monitoring - registra todos os casos de arbitragem para o arquivo ( TRUE ) ou não ( FALSE ). O registro pode levar algum tempo, que pode ser crítico para a arbitragem.

- registra todos os casos de arbitragem para o arquivo ( ) ou não ( ). O registro pode levar algum tempo, que pode ser para a arbitragem. TimeToWrite - Período de tempo do Log (em minutos ) para o registro da arbitragem estatística dos dados (ArbitrageStatistic.txt).

O EA funciona corretamente (não quebre o hedge multi-moeda):



Erros de ordem de negociação ( Rejects etc).

etc). Execução parcial ( Partial Fills ). Alguns dos corretores permitem isso.

). Alguns dos corretores permitem isso. feature, com o lote mínimo possível, permitido pela corretora ( MinLot ).

). Se Lock = TRUE ele usa as ordens mínimas de negociação marginalmente .



ele usa as ordens mínimas de negociação . Ele pode proibir casos de bloqueio (Lock = FALSE).

Possíveis problemas:

Os desvios negativos e comissões estão comendo o lucro.

Demora na execução de ordens de negociação, existem alguns casos em que os preços do símbolos estão se alterando significativamente.

Processamento de ordens assíncrono pela corretora.

Tempo de arbitragem pequeno.

Possíveis melhorias:

Uso de ordens Limite .

. Envio simultâneo de vários símbolos (emulação assíncrona) de ordens de negociação de vários terminais para uma conta.

Controle de tempo da assincronicidade da corretora.

assincronicidade da corretora. A coleta e o uso de mais informação estatísticas para uso por outras condições de arbitragem MinPips . Por exemplo, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy .

. Por exemplo, . A coleta e utilização da informação estatística sobre o tempo de duração da arbitragem.

Prioridade da fila de ordens do mercado (por exemplo, o símbolo com o maior volume de tick ou o símbolo com o preço local extremo.

Características:

Multi-moedas, de modo que não pode ser usado no testador de estratégia. Ele pode ser executado como script.

A histórico do preço não é utilizado. A teoria de arbitragem usa a ineficiência do mercado (cotação de ineficiência), de modo que a natureza das cotações não é importante.



EA funciona sem perdas.

Observação do editor:



Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida com o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-lasaqui.

