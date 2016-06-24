Participe de nossa página de fãs
Trade-Arbitrage - expert para MetaTrader 4
4257
- 4257
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Teoria:
Vamos considerar como ele \funciona no EURUSD. Imagine que temos dois pares sintéticos EURUSDx e EURUSDy.
Eles têm uma dinâmica semelhante, por isso, se nós abrimos duas posições opostas sobre esses pares teremos uma posição "hedgeada".
Abra: COMPRA EURUSDx e VENDA EURUSDy. Depois de algum tempo, feche essas posições: VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy.
Lucro: Lucro = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
Na expressão apresentada acima, nós sabemos o valor do primeiro suporte (COMPRAR EURUSDx e VENDA EURUSDy).
O valor do segundo suporte é conhecido após fechar as posições (VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy)
Há vários casos com lucros positivos. Um deles é:
Na abertura: BIDx > ASKy,
No fechamento: BIDy > ASKx.
Prática:
O Expert Advisor Trade-Arbitrage utiliza isso (você pode modificar para outra condição).
Em tempo real ele olha para os casos quando BIDx > Asky para TODOS os possíveis pares sintéticas (milhares de casos) e abre as posições correspondentes.
Significa que o Expert Advisor Trade-Arbitrage sempre possui um hedge de várias moedas.
Ele cria o arquivo ArbitrageStatistic.txt com casos de arbitragem ordenadas (por frequência).
O arquivo ArbitrageStatistic.txt
Se o Monitoramento for TRUE, O EA acrescenta alguns detalhes de arbitragem para o arquivo Arbitrage.txt.
Arbitrage.txt com detalhes
A negociação é realizada com os pares definidos no arquivo Trade-Arbitrage.txt (a localização do arquivo é: experts\files).
Exemplo do arquivo Trade-Arbitrage.txt
Ele também registra alguns detalhes para posterior análise (negociações, razões e resultados):
Resultados do EA Trade-Arbitrage Advisor (acima), NettoTrading (esquerda) e resultados do script CheckMyArbitrage (direita)
O hedge de várias moedas pode ser verificado usando o script ciclado CheckMyArbitrage.
Parâmetros de entrada:
- Currencies - Lista de moedas utilizadas para o par sintético.
- MinPips - permissão (Como arbitragem) da diferença mínima em pontos (old) entre BIDx e Asky.
- SlipPage - Desvio em pips permitido pela corretora para ordens a Mercado (diferentes corretoras possuem valores diferentes).
- Lock - bloqueios são permitidos (TRUE) ou não (FALSE).
- Lots - Volume da posição para abertura/fechamento.
- MaxLot - lote máximo permitido pela corretora (real).
- MinLot - lote mínimo permitido pela corretora (real).
- Monitoring - registra todos os casos de arbitragem para o arquivo (TRUE) ou não (FALSE). O registro pode levar algum tempo, que pode ser crítico para a arbitragem.
- TimeToWrite - Período de tempo do Log (em minutos) para o registro da arbitragem estatística dos dados (ArbitrageStatistic.txt).
O EA funciona corretamente (não quebre o hedge multi-moeda):
- Erros de ordem de negociação (Rejects etc).
- Execução parcial (Partial Fills). Alguns dos corretores permitem isso.
- feature, com o lote mínimo possível, permitido pela corretora (MinLot).
- Se Lock = TRUE ele usa as ordens mínimas de negociação marginalmente.
- Ele pode proibir casos de bloqueio (Lock = FALSE).
Possíveis problemas:
- Os desvios negativos e comissões estão comendo o lucro.
- Demora na execução de ordens de negociação, existem alguns casos em que os preços do símbolos estão se alterando significativamente.
- Processamento de ordens assíncrono pela corretora.
- Tempo de arbitragem pequeno.
Possíveis melhorias:
- Uso de ordens Limite.
- Envio simultâneo de vários símbolos (emulação assíncrona) de ordens de negociação de vários terminais para uma conta.
- Controle de tempo da assincronicidade da corretora.
- A coleta e o uso de mais informação estatísticas para uso por outras condições de arbitragem MinPips. Por exemplo, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
- A coleta e utilização da informação estatística sobre o tempo de duração da arbitragem.
- Prioridade da fila de ordens do mercado (por exemplo, o símbolo com o maior volume de tick ou o símbolo com o preço local extremo.
Características:
- Multi-moedas, de modo que não pode ser usado no testador de estratégia. Ele pode ser executado como script.
- A histórico do preço não é utilizado. A teoria de arbitragem usa a ineficiência do mercado (cotação de ineficiência), de modo que anatureza das cotaçõesnão é importante.
- EA funciona sem perdas.
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9356
