Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RobotPowerM5 meta4V12 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9659
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник RobotPowerM5_meta4V12.
Результаты тестирования:
ROC (price Rate-of-Chande)
Индикатор скорости изменения цены (ROC) отражает волнообразное движение цены.Multi Lot Scalper
Советник Multi_Lot_Scalper.
CoeffofLine
Индикатор показывает вероятное направление движения графика в будущем (2-3 бара).Support and Resistance
Индикатор, отображающий уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.