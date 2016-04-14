CodeBaseKategorien
Expert Advisors

RobotPowerM5 meta4V12 - Experte für den MetaTrader 4

    RobotPowerM5_meta4V12 Expert Advisors.

    Test results:










Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9348

