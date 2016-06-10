Cuando llevas trabajando delante la pantalla un buen rato, los ojos empiezan a cansar, ¿qué pasará si te apartas? pues, pierdes un momento oportuno. O si quieres ver la tele...

Estoy harto de ajetrearse de acá para allá: y he esbozado este indicador.



Claro que contiene poca información, pero es suficiente echar de lejos un vistazo a la pantalla para analizar la situación.

En los parámetros se establece el tamaño de la fuente y dos colores para visualizar los balances positivos y negativos para las órdenes.

En una ventana están reunidos 5 pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.



Imagen:







Fig. 1. Ejemplo del trabajo del indicador



Para la óptima visualización, es mejor ubicar el indicador en el gráfico separado, poniendo los colores monótonos en la propiedad “F9”.

En general, es un tema para discutir y mejorar, pero tal vez sea útil para alguien.



Si tienen sugerencias en cuanto a mejorarlo, estoy a su disposición.



Hay intención de ir más allá y escribir el transmisor del texto vía Bluetooth al móvil, ¿o quizá alguien lo haya hecho ya?