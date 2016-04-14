und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Balance. Eine kurze Information über den Kontostand und die Positionen - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt den aktuellen Kontostand und die offenen Positionen in den Charts an.
Es ist möglich die Schriftart zu ändern und die zwei Farben für die positiven und negativen Kontostand-Werte.
Standardmäßig wird die grüne Farbe für positive und die rote Farbe für negative Werte verwendet.
Verwendet 5 Basis-Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Bild:
Fig 1. Indikator Beispiel
Kontaktieren Sie mich falls Sie weitere Optionen wünschen.
Es wäre schön wenn wir mit dieser Programmierung noch weiter fortschreiten könnten, indem wir die Informationen über Kontostand und offene Positionen auf einem mobilen Endgerät über Bluetooth anzeigen lassen könnten. Viellleicht hat das schon jemand realisiert?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9329
