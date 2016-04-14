CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Balance. Eine kurze Information über den Kontostand und die Positionen - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | German English Русский Español Português
Ansichten:
857
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Balance.mq4 (7.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt den aktuellen Kontostand und die offenen Positionen in den Charts an.

Es ist möglich die Schriftart zu ändern und die zwei Farben für die positiven und negativen Kontostand-Werte.

Standardmäßig wird die grüne Farbe für positive und die rote Farbe für negative Werte verwendet.

Verwendet 5 Basis-Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Bild:


Fig 1. Indikator Beispiel



Kontaktieren Sie mich falls Sie weitere Optionen wünschen.

Es wäre schön wenn wir mit dieser Programmierung noch weiter fortschreiten könnten, indem wir die Informationen über Kontostand und offene Positionen auf einem mobilen Endgerät über Bluetooth anzeigen lassen könnten. Viellleicht hat das schon jemand realisiert?

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9329

55 MA med FIN 55 MA med FIN

Dieser Expert Advisor verwendet lediglich einen МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

Monitoring-Spread Monitoring-Spread

Dieses ist ein Instrument um den Spread von realen und synthetischen Währungspaaren zu beobachten.

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Multi_Lot_Scalper Expert Advisors.

Cluster expert advisor Cluster expert advisor

Es wird nach dem stärksten und nach dem schwächsten Währungspaar gesucht mithilfe der "Cluster Analyse"