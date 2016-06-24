Participe de nossa página de fãs
Balance. Uma breve informação sobre o saldo e posições - indicador para MetaTrader 4
1234
Este indicador mostra uma breve informação sobre o saldo atual e as posições do gráfico.
É possível alterar o tipo da letra e as cores que definem um valor positivo ou negativo do saldo.
Por padrão, ele usa a cor verde para a cor positiva e vermelho para os valores negativos.
Ele utiliza 5 pares de moeda básicos: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Imagem:
Fig 1. Exemplo de funcionamento do Indicator
Entre em contato comigo caso precise de opções adicionais.
Vai ser ótimo ir mais longe e escrever um transmissor de saldo e posições para o celular utilizando Bluetooth, talvez alguém tenha resolvido isso?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9329
