Balance. Uma breve informação sobre o saldo e posições - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Visualizações:
1234
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador mostra uma breve informação sobre o saldo atual e as posições do gráfico.

É possível alterar o tipo da letra e as cores que definem um valor positivo ou negativo do saldo.

Por padrão, ele usa a cor verde para a cor positiva e vermelho para os valores negativos.

Ele utiliza 5 pares de moeda básicos: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Imagem:


Fig 1. Exemplo de funcionamento do Indicator



Entre em contato comigo caso precise de opções adicionais.

Vai ser ótimo ir mais longe e escrever um transmissor de saldo e posições para o celular utilizando Bluetooth, talvez alguém tenha resolvido isso?

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9329

