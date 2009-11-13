При долгой работе перед монитором начинают уставать глаза, что делать если отойти - значит упустить нужный момент. Или хочется посмотреть TV...

Мне надоело бегать к монитору и обратно - на скорую руку написал индикатор.



Здесь конечно мало информации, но беглого взгляда на монитор издалека хватает для анализа обстановки.

В параметрах задается размер шрифта и два цвета для вывода положительных и отрицательных балансов по ордерам.

В одном окне собраны 5 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.



Картинка:







Рис 1. Пример работы индикатора



Для лучшей визуализации, размещать индикатор лучше на отдельном графике, при этом в свойствах "F9" выставить однотонные цвета.

В общем тема больше для обсуждения и доработок, но может кому и поможет.



Если будут пожелания о доработке пишите.



Есть намерения пойти дальше, написать транслятор текста по Bluetooth на мобильник, а может кто такой уже сделал ?