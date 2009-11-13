Ставь лайки и следи за новостями
Balance. Индикатор для людей с ослабленным зрением. Или не желающим сидеть постоянно перед монитором. - индикатор для MetaTrader 4
При долгой работе перед монитором начинают уставать глаза, что делать если отойти - значит упустить нужный момент. Или хочется посмотреть TV...
Мне надоело бегать к монитору и обратно - на скорую руку написал индикатор.
Здесь конечно мало информации, но беглого взгляда на монитор издалека хватает для анализа обстановки.
В параметрах задается размер шрифта и два цвета для вывода положительных и отрицательных балансов по ордерам.
В одном окне собраны 5 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Картинка:
Рис 1. Пример работы индикатора
Для лучшей визуализации, размещать индикатор лучше на отдельном графике, при этом в свойствах "F9" выставить однотонные цвета.
В общем тема больше для обсуждения и доработок, но может кому и поможет.
Если будут пожелания о доработке пишите.
Есть намерения пойти дальше, написать транслятор текста по Bluetooth на мобильник, а может кто такой уже сделал ?
