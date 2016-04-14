und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
55 MA med FIN - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1467
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Expert Advisor verwendet lediglich einen МА(55) PRICE_MEDIAN !!!
Ich verfolge hier eine Idee, die sich noch im Entwicklungszustand befindet und eventuell noch nicht funktioniert.
Aber es kann als "Vorlage" für Anfänger verwendet werden. Schreiben Sie einfach Ihre eigene Strategie nach der void Check () Funktion.
Dieser EA kann in einem schnellen Modus getestet werden, da er die SMA (55) Verschiebung verwendet. Er handelt von 8:00 bis 20:00 auf GBP JPY M5
Empfehlungen:
- Dieser Advisor besitzt ein Trailing Stop, aber er wird nicht verwendet;
- Kopieren Sie die Datei TrailingAll.mq4 in die Biliothek, a 55 MA med FIN.mq4 in das expert-Verzeichnis;
- Starten Sie dann Ihr Terminal neu.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9326
