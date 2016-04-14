CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

55 MA med FIN - Experte für den MetaTrader 4

costy_ | German English Русский Español Português
Ansichten:
1467
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor verwendet lediglich einen МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

Ich verfolge hier eine Idee, die sich noch im Entwicklungszustand befindet und eventuell noch nicht funktioniert.

Aber es kann als "Vorlage" für Anfänger verwendet werden. Schreiben Sie einfach Ihre eigene Strategie nach der void Check () Funktion.

Dieser EA kann in einem schnellen Modus getestet werden, da er die SMA (55) Verschiebung verwendet. Er handelt von 8:00 bis 20:00 auf GBP JPY M5



Empfehlungen:

  • Dieser Advisor besitzt ein Trailing Stop, aber er wird nicht verwendet;
  • Kopieren Sie die Datei TrailingAll.mq4 in die Biliothek, a 55 MA med FIN.mq4 in das expert-Verzeichnis;
  • Starten Sie dann Ihr Terminal neu.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9326

Monitoring-Spread Monitoring-Spread

Dieses ist ein Instrument um den Spread von realen und synthetischen Währungspaaren zu beobachten.

MACD-STOCH Trader MACD-STOCH Trader

EA basierend auf MACD und STOCH. Es wäre hilfreich, wenn Sie diesen EA auch mit anderen Währungspaaren testen und mir dann einen Bericht erstatten. Danke!

Balance. Eine kurze Information über den Kontostand und die Positionen Balance. Eine kurze Information über den Kontostand und die Positionen

Dieser Indikator zeigt den aktuellen Kontostand und die offenen Positionen in den Charts an

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Multi_Lot_Scalper Expert Advisors.