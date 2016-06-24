CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

55 MA med FIN - expert para MetaTrader 4

costy_ | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1404
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este EA usa uma única МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

Eu decidi verificar uma idéia, ela ainda está crua, e pode ser que ela não funcione.

Mas ele pode ser usada como "modelo" para iniciantes, basta reescrever a sua estratégia após função void Check().

É possível testá-la em um modo rápido, porque ela utiliza uma SMA(55). Ele negocia das 8:00 até 20:00 no GBP JPY M5



Recomendações:

  • O EA tem um trailing stop, mas ele não é utilizado;
  • Copie o TrailingAll.mq4 para a pasta Libraries e o 55 MA FIN.mq4 para experts;
  • Reinicie o terminal.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9326

Monitoring-Spread Monitoring-Spread

Ele é um instrumento para monitoramento do spread para pares de moedas sintéticos e reais.

MACD-STOCH Trader MACD-STOCH Trader

EA baseado no MACD e STOCH. Ele será útil, se você testar este EA com outras moedas e me relatar, obrigado.

Balance. Uma breve informação sobre o saldo e posições Balance. Uma breve informação sobre o saldo e posições

O indicador mostra o saldo atual e as posições no gráfico

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Expert Advisors Multi_Lot_Scalper.