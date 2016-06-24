Participe de nossa página de fãs
55 MA med FIN - expert para MetaTrader 4
- 1404
Este EA usa uma única МА(55) PRICE_MEDIAN !!!
Eu decidi verificar uma idéia, ela ainda está crua, e pode ser que ela não funcione.
Mas ele pode ser usada como "modelo" para iniciantes, basta reescrever a sua estratégia após função void Check().
É possível testá-la em um modo rápido, porque ela utiliza uma SMA(55). Ele negocia das 8:00 até 20:00 no GBP JPY M5
Recomendações:
- O EA tem um trailing stop, mas ele não é utilizado;
- Copie o TrailingAll.mq4 para a pasta Libraries e o 55 MA FIN.mq4 para experts;
- Reinicie o terminal.
