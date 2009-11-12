CodeBaseРазделы
Советники

55 MA med FIN - эксперт для MetaTrader 4

Russian English Español Deutsch Português
6330
(8)
Этот советник работает по одной МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

Решил проверить идею вот что получилось, советник сырой так что в реалии не работает.

Может использоваться как "шаблон" для новичков, просто после void Check() написать свою стратегию.

Тестировать можно на быстром методе т.к. используется смещение SMA(55) Shift.

Торгует c 8:00 до 20:00 на GBP JPY M5

Strategy Tester Report
55 MA med FIN
TeleTrade-Demo (Build 225)

Символ GBPJPY (Great Britan Pound vs Japanese Yen)
Период 5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.11.06 22:04 (2008.01.01 - 2009.11.09)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры Lots_Desc="Если 0 применяется динамический лот"; Lots=1; RiskPercentage_Desc="Настройка для динамического лота -- % риска. Если 0 используется минимальный доступный размер лота, если Lots > 0 эта настройка игнорируется"; RiskPercentage=0; Slippage=25; Target_Desc="Тейк профит, если 0 профит не выставляется 90-200"; Target=0; Loss_Desc="Стоп лосс, если 0 лосс не выставляется 30-80"; Loss=0; MA_DESC="Периоды МА "; F55=55; shift=13; METHOD_MA=1; timeframe=0; Торгуемый_диапазон="В часах(но -1час т.к. ma shift 1)"; окончание=20; начало=8; MaxOrders_Desc="если 0 количество одновременно открытых позиций не ограничивается 1-3"; MaxOrders=2;

Баров в истории 137364 Смоделировано тиков 273695 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0




Начальный депозит 5000.00



Чистая прибыль 82325.41 Общая прибыль 627608.44 Общий убыток -545283.03
Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 62.18

Абсолютная просадка 3555.97 Максимальная просадка 42118.79 (45.07%) Относительная просадка 91.82% (16217.09)

Всего сделок 1324 Короткие позиции (% выигравших) 661 (31.77%) Длинные позиции (% выигравших) 663 (31.37%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 418 (31.57%) Убыточные сделки (% от всех) 906 (68.43%)
Самая большая прибыльная сделка 16863.86 убыточная сделка -6691.58
Средняя прибыльная сделка 1501.46 убыточная сделка -601.86
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (5769.21) непрерывных проигрышей (убыток) 14 (-6578.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 19992.05 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -16863.93 (5)
Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш 3

Советы:

  • в советнике присутствует не задействованный тралл
  • TrailingAll.mq4 в libraries, а 55 MA med FIN.mq4 в experts,
  • перезагрузить терминал
