55 MA med FIN - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6330
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот советник работает по одной МА(55) PRICE_MEDIAN !!!
Решил проверить идею вот что получилось, советник сырой так что в реалии не работает.
Может использоваться как "шаблон" для новичков, просто после void Check() написать свою стратегию.
Тестировать можно на быстром методе т.к. используется смещение SMA(55) Shift.
Торгует c 8:00 до 20:00 на GBP JPY M5
Strategy Tester Report
55 MA med FIN
TeleTrade-Demo (Build 225)
|Символ
|GBPJPY (Great Britan Pound vs Japanese Yen)
|Период
|5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.11.06 22:04 (2008.01.01 - 2009.11.09)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Lots_Desc="Если 0 применяется динамический лот"; Lots=1; RiskPercentage_Desc="Настройка для динамического лота -- % риска. Если 0 используется минимальный доступный размер лота, если Lots > 0 эта настройка игнорируется"; RiskPercentage=0; Slippage=25; Target_Desc="Тейк профит, если 0 профит не выставляется 90-200"; Target=0; Loss_Desc="Стоп лосс, если 0 лосс не выставляется 30-80"; Loss=0; MA_DESC="Периоды МА "; F55=55; shift=13; METHOD_MA=1; timeframe=0; Торгуемый_диапазон="В часах(но -1час т.к. ma shift 1)"; окончание=20; начало=8; MaxOrders_Desc="если 0 количество одновременно открытых позиций не ограничивается 1-3"; MaxOrders=2;
|Баров в истории
|137364
|Смоделировано тиков
|273695
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|5000.00
|Чистая прибыль
|82325.41
|Общая прибыль
|627608.44
|Общий убыток
|-545283.03
|Прибыльность
|1.15
|Матожидание выигрыша
|62.18
|Абсолютная просадка
|3555.97
|Максимальная просадка
|42118.79 (45.07%)
|Относительная просадка
|91.82% (16217.09)
|Всего сделок
|1324
|Короткие позиции (% выигравших)
|661 (31.77%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|663 (31.37%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|418 (31.57%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|906 (68.43%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|16863.86
|убыточная сделка
|-6691.58
|Средняя
|прибыльная сделка
|1501.46
|убыточная сделка
|-601.86
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (5769.21)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|14 (-6578.50)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|19992.05 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-16863.93 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|3
Советы:
- в советнике присутствует не задействованный тралл
- TrailingAll.mq4 в libraries, а 55 MA med FIN.mq4 в experts,
- перезагрузить терминал
