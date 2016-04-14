Beschreibung:



Dieser Indikator zeigt ein Histogramm (Die Idee stammt nicht von mir) mit minimalen (Rot), durchschnittlichem (Grün) und maximalen (Blau) Spread -Werten an den zugehörigen Bars.

Diese Überwachung der Spreads ist sehr hilfreich um die verschiedenen Spreads der Broker vergleichen zu können.

Fig 1. Dieser Indikator arbeitet mit realen und synthetischen Währungspaaren. Broker X.





Wenn Sie den Indikator vom Chart entfernen, geht die Information nicht verloren. Wenn Sie die Indikator wieder zum Chat hinzufügen werden die Informationen wieder sichtbar.

Gegen die Karte besitzt auch die Möglichkeit den Spread von synthetischen Währungspaaren sichtbar zu machen.









Fig 2. Dieser Indikator arbeitet mit realen und synthetischen Währungspaaren. Broker Y.

Empfehlungen:

Um synthetische Währungspaare verwenden zu können, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

Starten Sie den angefügten EXP_Monitoring-Synthetic Experten Auf einem realen Währungspaar (Als ein synthetisches). Bitte geben Sie die Währung ( Currency property) an, welche für die Berechnung des synthetischen Währungspaares verwendet werden soll;

Experten Auf einem realen Währungspaar (Als ein synthetisches). Bitte geben Sie die Währung ( property) an, welche für die Berechnung des synthetischen Währungspaares verwendet werden soll; Öffnen Sie den Offline-Chart des konstruierten ( XXXYYY_ZZZ ) synthetischen Währungspaares (Der Chart wird dann automatisch mit jeder neuen Bar aktualisiert);

) synthetischen Währungspaares (Der Chart wird dann automatisch mit jeder neuen Bar aktualisiert); Fügen Sie den IND_Monitoring-Spread Indikator dem geöffneten offline Chart hinzu;

In den oben auf der rechten Seite gezeigten Abbildungen werden die synthetischen Paare EURCAD (über USD, unter Verwendung von EURUSD und USDCAD) und GBPJPY (über EUR, unter Verwendung von EURGBP und EURJPY) dargestellt.



Zu jedem dieser Währungspaare zeigt der IND_Monitoring-Spread Indikator den dynamischen Spread an. Es gibt auch eine Möglichkeit diese synthetischen Währungspaare im Strategietester zu testen. Die generierten historischen Daten und die Spread-Charakteristiken des synthetischen Währungspaares können dort verwendet werden.



Der Experte EXP_Monitoring-Synthetic Ist ein Experte vom Typ "loopback", und kann als Skript ausgeführt werden (Wenn Sie Ihr Terminal schließen, werden Skripte automatisch vom Chart entfernt). Wie es auch bei dem oben aufgeführten Indikator der Fall ist, verliert diese Experte ebenfalls nicht die historischen Daten des synthetischen Paares.



Dieser hier vorgeschlagene Code könnte noch dahingehend optimiert werden, dass er eine Echtzeitaktualisierung des offline Charts möglich macht, aber dieses würde sehr viel Rechenleistung in Anspruch nehmen. Beachten Sie, dass Sie für die das automatische Update von Offline-Charts den Import von DLL-Dateien in ihrem Terminal erlauben müssen.





Nachtrag:



Beachten Sie dass dieses eine Übersetzung der originalen russischen Version ist.

