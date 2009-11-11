Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Информер - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9592
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вспомогательный индикатор. Отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.
Индикатор выводит статистику по счёту, ставит зелёные ценовые метки при покупках (лонг), красные при продажах (шорт), серые при закрытии позиции. Рисует линии от открытия до закрытия: красную — в случае убытков, зелёную — в случае профита.
Использую совместно со скриншот-экспертом на "инвесторском"
терминале. Таким образом в автоматическом режиме готовятся отчёты о
торговле. Видно качество торговли — где входил, где усреднял, сколько
держал, сколько пересиживал и так далее...
Код прокомментирован.
При удалении индикатора с чарта, все созданные им объекты так же, автоматически удаляются.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- DealMarkers = True; // Размечать сделки на графике или нет
- DepoStats = True; // Отображать статистику счёта или нет
- clAccName = Silver; // Цвет подписи имени владальца аккаунта
- clInfData = Gray; // Цвет подписей разных данных о счёте
- FontSize = 8; // Размер шрифта
- LeadingSpase = 9; // Для выравнивания текста (длинна цыфр)
- clLineProfit = Lime; // Цвет прибыльных линий
- clLineLoss = Red; // Цвет убыточных линий
- clMarkerBuy = Lime; // Цвет метки покупки
- clMarkerSell = Red; // Цвет метки продажи
- clMarkerClose = Silver; // Цвет метки закрытия ордера
PS. Выражаю благодарность KimIV и xrust
Классический MACD с добавлением импульсной системы и настраиваемым множителем для OSMA.LineMA
Линии между пересечениями двух МА
Индикатор прорисовывает нужные бары, временного периода следующего порядка, показывает уровни SL для Buy и Sell позиций.Торговый ТРЕНАЖЕР 2
Программа для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д., версия 2, доработанная.