Вспомогательный индикатор. Отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.

Индикатор выводит статистику по счёту, ставит зелёные ценовые метки при покупках (лонг), красные при продажах (шорт), серые при закрытии позиции. Рисует линии от открытия до закрытия: красную — в случае убытков, зелёную — в случае профита.

Использую совместно со скриншот-экспертом на "инвесторском" терминале. Таким образом в автоматическом режиме готовятся отчёты о торговле. Видно качество торговли — где входил, где усреднял, сколько держал, сколько пересиживал и так далее...



Код прокомментирован.

При удалении индикатора с чарта, все созданные им объекты так же, автоматически удаляются.



В индикаторе можно настроить следующие параметры:

DealMarkers = True; // Размечать сделки на графике или нет

DepoStats = True; // Отображать статистику счёта или нет



clAccName = Silver; // Цвет подписи имени владальца аккаунта

clInfData = Gray; // Цвет подписей разных данных о счёте

FontSize = 8; // Размер шрифта

LeadingSpase = 9; // Для выравнивания текста (длинна цыфр)



clLineProfit = Lime; // Цвет прибыльных линий

clLineLoss = Red; // Цвет убыточных линий



clMarkerBuy = Lime; // Цвет метки покупки

clMarkerSell = Red; // Цвет метки продажи

clMarkerClose = Silver; // Цвет метки закрытия ордера

PS. Выражаю благодарность KimIV и xrust





