Информер - индикатор для MetaTrader 4

Вспомогательный индикатор. Отображает закрытые сделки на графике и текущую статистическую информацию счёта.

Индикатор выводит статистику по счёту, ставит зелёные ценовые метки при покупках (лонг), красные при продажах (шорт), серые при закрытии позиции. Рисует линии от открытия до закрытия: красную — в случае убытков, зелёную — в случае профита.

Использую совместно со скриншот-экспертом на "инвесторском" терминале. Таким образом в автоматическом режиме готовятся отчёты о торговле. Видно качество торговли — где входил, где усреднял, сколько держал, сколько пересиживал и так далее...

Код прокомментирован.

При удалении индикатора с чарта, все созданные им объекты так же, автоматически удаляются.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • DealMarkers = True; // Размечать сделки на графике или нет
  • DepoStats = True; // Отображать статистику счёта или нет
  • clAccName = Silver; // Цвет подписи имени владальца аккаунта
  • clInfData = Gray; // Цвет подписей разных данных о счёте
  • FontSize = 8; // Размер шрифта
  • LeadingSpase = 9; // Для выравнивания текста (длинна цыфр)
  • clLineProfit = Lime; // Цвет прибыльных линий
  • clLineLoss = Red; // Цвет убыточных линий
  • clMarkerBuy = Lime; // Цвет метки покупки
  • clMarkerSell = Red; // Цвет метки продажи
  • clMarkerClose = Silver; // Цвет метки закрытия ордера

PS. Выражаю благодарность KimIV и xrust



