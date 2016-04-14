und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Informer - Indikator für den MetaTrader 4
- 1563
-
Erste Version
Ein zusätzlicher Indikator. Es zeigt die abgeschlossenen Transaktionen auf dem Chart an und zusätzlich Konto-Statistiken.
Er zeigt die aktuellen Konto-Statistiken an und Grüne Labels für Long-Positionen und Rote für Short-Positionen und graue für Close-Punkte.
Zudem zeichnet er Linien über die Transaktionen von Open bis Close mit der Farbe entsprechend dem Ergebnis dieser Transaktion (Grün für profitable Transaktionen und Rot für Verluste)
Ich benutze es um Berichte über Transaktionen zu erstellen. Dieses Tool ist für die Analyse sehr hilfreich, da ist die abgeschlossene Transaktionen in einer sehr übersichtlichen Form dargestellt werden.
Der Programmcode besitzt Kommentare.
Wenn dieser Indikator vom Chart entfernt wird, werden auch automatisch alle zugehörigen Objekte entfernt.
Dieser Indikator hat verschiedene Parameter:
- DealMarkers = True; // Zeige die Transaktionen
- DepoStats = True; // Zeige die Statistiken
- clAccName = Silver; // Farbe des Kontonamens
- clInfData = Gray; // Farbe der Kontoinformation
- FontSize = 8; // Schriftgröße
- LeadingSpase = 9; // Leerzeichen für die Anordnung
- clLineProfit = Lime; // Farbe für profitable Transaktionen
- clLineLoss = Red; // Farbe für Transaktionen mit Verlust
- clMarkerBuy = Lime; // Farbe des Kauf-Labels
- clMarkerSell = Red; // Farbe des Verkauf-Labels
- clMarkerClose = Silver; // Farbe des Close-Labels
PS. Der Autor dankt KimIV und xrust
Nachtrag:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.
Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.
=============================================================================================================================================
Version #4
- "zero divide"-Error behoben
- Einen Magic filter hinzugefügt
- Labels für nicht geschlossene Positionen hinzugefügt
- TP&SL levels
- Lang switcher
Alle parameter:
- Lang_Eng = True; // Englisch oder Russisch
- DealMarkers = True; // Zeige die Transaktionen
- DepoStats = True; // Zeige die Statistiken
- ShowLive = True; // Zeigt Markierungen für nicht abgeschlossene Transaktionen an
- MagicFilter = ""; // Komma separiert (Ohne Leerzeichen) Zeigt nur Orders mit der/den angegebenen Magic Numbers an
- clAccName = Silver; // Farbe des Kontonamens
- clInfData = Gray; // Farbe der Kontoinformation
- FontSize = 8; // Schriftgröße
- DigitsLength = 9; // Länge der Digits (für die Ausrichtung)
- PercentLength = 5; // // Länge von Prozent (für die Ausrichtung)
- clLineProfit = Lime; // Farbe für profitable Transaktionen
- clLineLoss = Red; // Farbe für Transaktionen mit Verlust
- clMarkerBuy = Lime; // Farbe des Kauf-Labels
- clMarkerSell = Red; // Farbe des Verkauf-Labels
- clMarkerClose = Silver; // Farbe des Close-Labels
Here "ShowLive = True". TP&SL Levels sind sichtbar
Eine Order die durch TP geschlossen wurde.
Empfehlungen:
- In der Konto-Historie wählen Sie die gesamte Konto-Historie
- Wenn "ShowLive = True" ist, dann schalten Sie die Trade-Levels aus (Tools > Option > Charts > [ ] Show trade levels)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9322
