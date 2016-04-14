Erste Version



Ein zusätzlicher Indikator. Es zeigt die abgeschlossenen Transaktionen auf dem Chart an und zusätzlich Konto-Statistiken.



Er zeigt die aktuellen Konto-Statistiken an und Grüne Labels für Long-Positionen und Rote für Short-Positionen und graue für Close-Punkte.

Zudem zeichnet er Linien über die Transaktionen von Open bis Close mit der Farbe entsprechend dem Ergebnis dieser Transaktion (Grün für profitable Transaktionen und Rot für Verluste)

Ich benutze es um Berichte über Transaktionen zu erstellen. Dieses Tool ist für die Analyse sehr hilfreich, da ist die abgeschlossene Transaktionen in einer sehr übersichtlichen Form dargestellt werden.



Der Programmcode besitzt Kommentare.



Wenn dieser Indikator vom Chart entfernt wird, werden auch automatisch alle zugehörigen Objekte entfernt.



Dieser Indikator hat verschiedene Parameter:

DealMarkers = True; // Zeige die Transaktionen

DepoStats = True; // Zeige die Statistiken



clAccName = Silver; // Farbe des Kontonamens

clInfData = Gray; // Farbe der Kontoinformation



FontSize = 8; // Schriftgröße

LeadingSpase = 9; // Leerzeichen für die Anordnung



clLineProfit = Lime; // Farbe für profitable Transaktionen



clLineLoss = Red; // Farbe für Transaktionen mit Verlust



clMarkerBuy = Lime; // Farbe des Kauf-Labels

clMarkerSell = Red; // Farbe des Verkauf-Labels

clMarkerClose = Silver; // Farbe des Close-Labels

PS. Der Autor dankt KimIV und xrust





Nachtrag:



Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

=============================================================================================================================================

Version #4

"zero divide"-Error behoben

Einen Magic filter hinzugefügt

Labels für nicht geschlossene Positionen hinzugefügt

TP&SL levels

Lang switcher



Wenn dieser Indikator vom Chart entfernt wird, werden auch automatisch alle zugehörigen Objekte entfernt.

Alle parameter:

Lang_Eng = True; // Englisch oder Russisch



DealMarkers = True; // Zeige die Transaktionen

DepoStats = True; // Zeige die Statistiken

ShowLive = True; // Zeigt Markierungen für nicht abgeschlossene Transaktionen an

MagicFilter = ""; // Komma separiert (Ohne Leerzeichen) Zeigt nur Orders mit der/den angegebenen Magic Numbers an

clAccName = Silver; // Farbe des Kontonamens

clInfData = Gray; // Farbe der Kontoinformation



FontSize = 8; // Schriftgröße

DigitsLength = 9; // Länge der Digits (für die Ausrichtung)

PercentLength = 5; // // Länge von Prozent (für die Ausrichtung)

clLineProfit = Lime; // Farbe für profitable Transaktionen



clLineLoss = Red; // Farbe für Transaktionen mit Verlust



clMarkerBuy = Lime; // Farbe des Kauf-Labels

clMarkerSell = Red; // Farbe des Verkauf-Labels

clMarkerClose = Silver; // Farbe des Close-Labels

Here "ShowLive = True". TP&SL Levels sind sichtbar

Eine Order die durch TP geschlossen wurde.



Empfehlungen: