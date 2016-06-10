CodeBaseSecciones
Indicadores

Best MACD final - indicador para MetaTrader 4

Vasily | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
2703
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
¡Líneas clásicas MACD

con ASMA coloreada!

La MA lenta se calcula usando EMA.

Se puede aumentar el histograma cambiando el parámetro OsmaX.

Ha sido cambiado el orden del dibujo de los búferes, por eso la línea MACD se traza arriba.

El indicador OSMA ha sido añadido al gráfico.







Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9318

