Autor:

Vadim Baklanov (gip)



Este indicador muestra las sesiones Forex, horas de trabajo de las bolsas y las líneas de tiempo definidas por el usuario. Es muy útil tanto para el trading manual como para el trading automático.

Al conectar el indicador, hay que prestar atención a los siguientes parámetros:

Broker_standard_time_zone - huso horario, desplazamiento estándar UTC+ de la hora del servidor del bróker. Por defecto, es +1 - EST (Eastern Standard Time).

Broker_DST_start - fecha y hora del servidor del bróker para el cambio al horario de verano.

Broker_DST_end - fecha y hora del servidor del bróker para el cambio al horario (estándar) de invierno.

Ejemplo del trabajo del indicador:





Imagen 1

La única cosa que requiere explicación es el icono del ratón en la esquina derecha de la ventana del indicador. Es el selector de modo de trabajo del indicador. Si arrastra este icono al símbolo que se encuentra abajo, cambiará al modo de visualización de los marcos de las sesiones.

Ejemplo de visualización de los marcos de las sesiones:





Imagen 2

Ejemplo del ajuste de las líneas personalizadas de tiempo:





Imagen 3

Notas y comentarios

En los períodos M30 y H1, el indicador muestra sólo los marcos de las sesiones. En los períodos H4 y superiores, se muestra sólo la hora (reloj).

