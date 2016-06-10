CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
10031
Ranking:
(51)
Publicado:
Actualizado:
TIME_II_vVBOk.mq4 (40.19 KB) ver
TIME_II.zip (9.41 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Vadim Baklanov (gip)

Este indicador muestra las sesiones Forex, horas de trabajo de las bolsas y las líneas de tiempo definidas por el usuario. Es muy útil tanto para el trading manual como para el trading automático.

Al conectar el indicador, hay que prestar atención a los siguientes parámetros:

Broker_standard_time_zone - huso horario, desplazamiento estándar UTC+ de la hora del servidor del bróker. Por defecto, es +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - fecha y hora del servidor del bróker para el cambio al horario de verano.
Broker_DST_end - fecha y hora del servidor del bróker para el cambio al horario (estándar) de invierno.

Ejemplo del trabajo del indicador: 


Imagen 1

La única cosa que requiere explicación es el icono del ratón en la esquina derecha de la ventana del indicador. Es el selector de modo de trabajo del indicador. Si arrastra este icono al símbolo que se encuentra abajo, cambiará al modo de visualización de los marcos de las sesiones.

Ejemplo de visualización de los marcos de las sesiones:


Imagen 2

Ejemplo del ajuste de las líneas personalizadas de tiempo:


Imagen 3

Notas y comentarios

En los períodos M30 y H1, el indicador muestra sólo los marcos de las sesiones. En los períodos H4 y superiores, se muestra sólo la hora (reloj).

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9313

Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams

El indicador dibuja las barras necesarias del período temporal del siguiente nivel, mostrando los niveles SL para las posiciones Buy y Sell.

GBPJPY para 9 años GBPJPY para 9 años

Tradea con los modelos de velas

AIS5 Trade Machine AIS5 Trade Machine

Alfa Release Russian

Indicador de tendencias para todos los períodos de tiempo Indicador de tendencias para todos los períodos de tiempo

Muestra las tendencias para todos los períodos de tiempo en la misma tabla.