Monitor de Tempo, sessões de Forex e de Horas de negociação - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 6936
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Vadim Baklanov (gip)
O Indicador mostra diferentes sessões de Forex, horário de negociação das bolsas e as linhas de tempo definidas pelo usuário.
Ela é uma ferramenta muito útil para a negociação automática e manual.
Para realizar uma mudança correta do horário de inverno/verão, verifique os seguintes parâmetros:
Broker_standard_time_zone - Fuso horário, padrão UTC+ deslocamento do servidor da corretora. O valor padrão +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de verão.
Broker_DST_end - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de inverno (padrão).
Fig 1. Exemplo da sessão de negociação
A única coisa que requer explicação - o ícone do mouse no canto direito do indicador.
Ele é um seletor de modo. Se você arrastar o ícone localizado no símbolo mais baixo, você irá mudar para o modo de exibição dos limites da sessão.
Fig 2. Exemplo dos limites da sessão
Fig 3. Exemplo das linhas de tempo definidas e personalizadas
Observação:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9313
