Autor:

Vadim Baklanov (gip)



O Indicador mostra diferentes sessões de Forex, horário de negociação das bolsas e as linhas de tempo definidas pelo usuário.

Ela é uma ferramenta muito útil para a negociação automática e manual.



Para realizar uma mudança correta do horário de inverno/verão, verifique os seguintes parâmetros:



Broker_standard_time_zone - Fuso horário, padrão UTC+ deslocamento do servidor da corretora. O valor padrão +1 - EST (Eastern Standard Time).

Broker_DST_start - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de verão.

Broker_DST_end - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de inverno (padrão).



Fig 1. Exemplo da sessão de negociação





A única coisa que requer explicação - o ícone do mouse no canto direito do indicador.

Ele é um seletor de modo. Se você arrastar o ícone localizado no símbolo mais baixo, você irá mudar para o modo de exibição dos limites da sessão.









Fig 2. Exemplo dos limites da sessão











Fig 3. Exemplo das linhas de tempo definidas e personalizadas





Observação:

Nos períodos M30 e H1, ele exibe apenas os limites da sessão. Em períodos de tempo maiores (H4 e acima) ele exibe apenas o tempo (horas).