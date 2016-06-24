CodeBaseSeções
O Indicador mostra diferentes sessões de Forex, horário de negociação das bolsas e as linhas de tempo definidas pelo usuário.

Ela é uma ferramenta muito útil para a negociação automática e manual.

Para realizar uma mudança correta do horário de inverno/verão, verifique os seguintes parâmetros:

Broker_standard_time_zone - Fuso horário, padrão UTC+ deslocamento do servidor da corretora. O valor padrão +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de verão.
Broker_DST_end - Data e hora do servidor da corretora para a mudança para o horário de inverno (padrão).


Fig 1. Exemplo da sessão de negociação


A única coisa que requer explicação - o ícone do mouse no canto direito do indicador.

Ele é um seletor de modo. Se você arrastar o ícone localizado no símbolo mais baixo, você irá mudar para o modo de exibição dos limites da sessão.



Fig 2. Exemplo dos limites da sessão



Fig 3. Exemplo das linhas de tempo definidas e personalizadas


Observação:

Nos períodos M30 e H1, ele exibe apenas os limites da sessão. Em períodos de tempo maiores (H4 e acima) ele exibe apenas o tempo (horas).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9313

