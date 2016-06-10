Autor:

Vladimir Hlystov



Muestra las tendencias para todos los períodos de tiempo en la misma tabla.



A menudo, antes de tomar las decisiones, el autor revisa diferentes períodos de tiempo en busca de la tendencia actual para confirmar sus intenciones. Este proceso ocupa bastante tiempo y siempre existe la posibilidad de perder algo. Por razones de conveniencia, propongo utilizar este indicador.

Examina todos los períodos de tiempo a base de diferentes métodos de determinación de la tendencia y muestra el informe general en forma de la matriz en la esquina de la pantalla.

En esta versión se aplican 4 tipos de determinación de la tendencia:

0 - usando el indicador del desplazamiento

1 - el precio más o menos de la media + offset

2 - usando MA/5/13/34 (cuando 5 está por encima de 13 y 34, tendencia arriba; si 5 está por debajo, tendencia abajo; si está entre 13 y 34, está en flat)

3 - modo de determinación de la tendencia usando MACD 5/34/5

Si quiere añadir otros métodos, escríbame.



Variables: