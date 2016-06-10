Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador de tendencias para todos los períodos de tiempo - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1938
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Vladimir Hlystov
Muestra las tendencias para todos los períodos de tiempo en la misma tabla.
A menudo, antes de tomar las decisiones, el autor revisa diferentes períodos de tiempo en busca de la tendencia actual para confirmar sus intenciones. Este proceso ocupa bastante tiempo y siempre existe la posibilidad de perder algo. Por razones de conveniencia, propongo utilizar este indicador.
Examina todos los períodos de tiempo a base de diferentes métodos de determinación de la tendencia y muestra el informe general en forma de la matriz en la esquina de la pantalla.
En esta versión se aplican 4 tipos de determinación de la tendencia:
0 - usando el indicador del desplazamiento
1 - el precio más o menos de la media + offset
2 - usando MA/5/13/34 (cuando 5 está por encima de 13 y 34, tendencia arriba; si 5 está por debajo, tendencia abajo; si está entre 13 y 34, está en flat)
3 - modo de determinación de la tendencia usando MACD 5/34/5
Si quiere añadir otros métodos, escríbame.
Variables:
size_font - tamaño de la fuente
corner=3 - esquina mara mostrar la información
color_UP - color de la tendencia arriba
color_DN - color de la tendencia abajo
color_0 - color de los campos de la matriz
period_TR - período (sólo para "offset")
offset_TR - desplazamiento (sólo para "offset")
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9316
Alfa Release RussianIndicador de sesiones de trading y el reloj TIME II
Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II Este indicador muestra las sesiones Forex, horas de trabajo de las bolsas y las líneas de tiempo definidas por el usuario.
MACD clásico con adición del sistema de impulso y multiplicador ajustable para ASMA.LineMA
Líneas de intersección entre dos MA