Автор:

Вадим Бакланов (gip)



Индикатором отображаются форекс-сессии, рабочие часы бирж, настраиваемые пользователем линии времени. Инструмент будет полезен и при ручной торговле, и при автотрейдинге.

При подключении индикатора следует обратить внимание на следующие параметры:

Broker_standard_time_zone - часовой пояс, стандартное UTC+ смещение серверного времени брокера. Пол умолчанию стоит +1 - EST (Eastern Standard Time).

Broker_DST_start - дата и время перехода на летнее время серверного времени брокера.

Broker_DST_end - дата и время перехода на зимнее (стандартное) время.

Пример работы индикатора:



Изображение 1

Единственная вещь, которая требует пояснений - значок мышки в правом углу окна индикатора. Это переключатель режима работы индикатора. Если перетащить мышкой этот значек на находящийся ниже символ, переключится режим отображения сессий рамками.

Пример отображения рамок сессий:



Изображение 2

Пример настройки пользовательских линий времени:



Изображение 3

Примечания и пояснения

На таймфреймах M30 и H1 индикатор отображает только рамки сессий. На таймфреймах H4 и выше отображается только время (часы).

