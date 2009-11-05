Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор торговых сессий и часы TIME II - индикатор для MetaTrader 4
- 27582
Автор:
Вадим Бакланов (gip)
Индикатором отображаются форекс-сессии, рабочие часы бирж, настраиваемые пользователем линии времени. Инструмент будет полезен и при ручной торговле, и при автотрейдинге.
При подключении индикатора следует обратить внимание на следующие параметры:
Broker_standard_time_zone - часовой пояс, стандартное UTC+ смещение серверного времени брокера. Пол умолчанию стоит +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - дата и время перехода на летнее время серверного времени брокера.
Broker_DST_end - дата и время перехода на зимнее (стандартное) время.
Пример работы индикатора:
Единственная вещь, которая требует пояснений - значок мышки в правом углу окна индикатора. Это переключатель режима работы индикатора. Если перетащить мышкой этот значек на находящийся ниже символ, переключится режим отображения сессий рамками.
Пример отображения рамок сессий:
Пример настройки пользовательских линий времени:
Примечания и пояснения
На таймфреймах M30 и H1 индикатор отображает только рамки сессий. На таймфреймах H4 и выше отображается только время (часы).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9313
