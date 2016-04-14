CodeBaseKategorien
Time, Forex Handelszeiten und Handelstunden Monitor - Indikator für den MetaTrader 4

TIME_II_vVBOk.mq4 (40.19 KB) ansehen
TIME_II.zip (9.41 KB)
Urheber

Vadim Baklanov (gip)

Dieser Indikator zeigt die Forex-Handelszeiten, die Öffnungszeiten von Börsenplätzen und vom User definierte Zeitlinien.

Dieses ist ein sehr hilfreiches Tool, wenn man automatisch oder manuell handelt.

Für den korrekten Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit, überprüfen Sie bitte die folgenden Parameter:

Broker_standard_time_zone - Zeitzone, Standard UTC+ Broker Server verschiebung. Der Standardwert ist +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - Broker Server's Datum und Zeit für den Wechsel zur Sommerzeit.
Broker_DST_end - Broker Server's Datum und Zeit für den Wechsel zur Winterzeit


Fig 1. Ein Beispiel für Handelszeiten


Das einzige was hier erklärt werden muss ist das Maus-Icon in der rechten Ecke des Indikators.

Damit können Sie die Art der Anzeige auswählen. Wenn Sie dieses Icon verschieben, dann wechseln Sie in den Modus der die Begrenzung der Handelszeiten anzeigt.



Fig 2. Beispiel für die Grenzen der Handelszeiten



Fig 3. Beispiel für die benutzerdefinierten Zeitlinien


Nachtrag:

In den Timeframes M30 und H1 werden nur die Handelszeit-Begrenzungen angezeigt. In höheren Timeframes (H4 und darüber) wird nur die Zeit (Stunden) angezeigt.

