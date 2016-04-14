und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Time, Forex Handelszeiten und Handelstunden Monitor - Indikator für den MetaTrader 4
Vadim Baklanov (gip)
Dieser Indikator zeigt die Forex-Handelszeiten, die Öffnungszeiten von Börsenplätzen und vom User definierte Zeitlinien.
Dieses ist ein sehr hilfreiches Tool, wenn man automatisch oder manuell handelt.
Für den korrekten Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit, überprüfen Sie bitte die folgenden Parameter:
Broker_standard_time_zone - Zeitzone, Standard UTC+ Broker Server verschiebung. Der Standardwert ist +1 - EST (Eastern Standard Time).
Broker_DST_start - Broker Server's Datum und Zeit für den Wechsel zur Sommerzeit.
Broker_DST_end - Broker Server's Datum und Zeit für den Wechsel zur Winterzeit
Fig 1. Ein Beispiel für Handelszeiten
Das einzige was hier erklärt werden muss ist das Maus-Icon in der rechten Ecke des Indikators.
Damit können Sie die Art der Anzeige auswählen. Wenn Sie dieses Icon verschieben, dann wechseln Sie in den Modus der die Begrenzung der Handelszeiten anzeigt.
Fig 2. Beispiel für die Grenzen der Handelszeiten
Fig 3. Beispiel für die benutzerdefinierten Zeitlinien
Nachtrag:
