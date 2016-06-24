Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Padrões de Vela para GBP/JPY por 9 anos - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1485
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Kontra
Descrição:
Um Expert Advisor que utiliza os Padrões de Vela para negociação: Padrões de combinação de Velas (Engolfo) e Martelo (Martelo invertido)/ Estrela Cadente
Ele foi testado em GBP/JPY, M15. O relatório estendido de negociação durante 9 anos pode ser encontrado aqui.
Parâmetros:
extern int bTp = 100; // Lucro para COMPRA
extern int sTp = 100; // Lucro para VENDA
extern int zazor= 1; // Distância da barra anterior High/Low (para ordens)
extern int Max_Search = 100; // Contagem de barras para a busca dos extremos do preço
extern int OrderExp = 8; // Tempo de vida (em horas) para a ordem pendente
extern int MagicType1 = 11111; // Número mágico para o primeiro tipo de operação
extern int MagicType2 = 22222; // Número mágico para o segundo tipo de operação
extern int MagicType3 = 33333; // Número mágico para o terceiro tipo de operação
extern double StartLot = 0.1; // Volume da operação
extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing stop para somente o lucro
extern int TStop.Buy = 50; // Trailing stop para compras (em pontos)
extern int TStop.Sell = 35; // Trailing stop para vendas (em pontos)
extern int TrailingStep = 3; // Passo do Trailing stop (em pontos)
extern int LevelProfit = 25; // Lucro (em pontos)
extern int LevelWLoss = 1; // Sem nível de Stop Loss (em pontos)
Eu tenho algumas idéias para melhoria, os comentários são bem-vindos.
Eu gostaria de lhe pedir para adicionar uma confirmação da próxima vela do preço de fechamento para as condições de abertura das ordens:
Se é um sinal de compra - o preço de fechamento da vela cruzou o nível de entrada no esquema antigo, devendo estar acima do nível antigo de entrada. Comprar imediatamente após tal encerramento. Esta vela não tem, necessariamente, que ser exatamente a seguinte. Como é ilustrado na figura. A confirmação principal é o fechamento acima da entrada antiga.
Resultados do backtesting do histórico:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9309
Um robô não scalper para EURGBP/GBPUSDIndicador Friday_line
O indicador exibe as linhas verticais na última barra da semana.
Ele calcula e mostra os níveis de Stop Loss (para posições de compra e venda), utilizando o método descrito por Bill Williams em seu livro "Trading Chaos". Um novo recurso foi adicionado: agora tudo pode ser analisado no histórico.Monitor de Tempo, sessões de Forex e de Horas de negociação
O indicador mostra as diferentes sessões de Forex e as horas das negociações das bolsas.