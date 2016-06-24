CodeBaseSeções
Experts

Padrões de Vela para GBP/JPY por 9 anos - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1485
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
for_max_v2.mq4 (5.78 KB) visualização
\MQL4\Include\
Kimiv.mqh (169.77 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor:

Kontra

Descrição:

Um Expert Advisor que utiliza os Padrões de Vela para negociação: Padrões de combinação de Velas (Engolfo) e Martelo (Martelo invertido)/ Estrela Cadente

Ele foi testado em GBP/JPY, M15. O relatório estendido de negociação durante 9 anos pode ser encontrado aqui.

Parâmetros:

extern int bTp = 100; // Lucro para COMPRA
extern int sTp = 100; // Lucro para VENDA
extern int zazor= 1; // Distância da barra anterior High/Low (para ordens)
extern int Max_Search = 100; // Contagem de barras para a busca dos extremos do preço
extern int OrderExp = 8; // Tempo de vida (em horas) para a ordem pendente
extern int MagicType1 = 11111; // Número mágico para o primeiro tipo de operação
extern int MagicType2 = 22222; // Número mágico para o segundo tipo de operação
extern int MagicType3 = 33333; // Número mágico para o terceiro tipo de operação
extern double StartLot = 0.1; // Volume da operação

extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing stop para somente o lucro
extern int TStop.Buy = 50; // Trailing stop para compras (em pontos)
extern int TStop.Sell = 35; // Trailing stop para vendas (em pontos)
extern int TrailingStep = 3; // Passo do Trailing stop (em pontos)
extern int LevelProfit = 25; // Lucro (em pontos)
extern int LevelWLoss = 1; // Sem nível de Stop Loss (em pontos)

Eu tenho algumas idéias para melhoria, os comentários são bem-vindos.

Eu gostaria de lhe pedir para adicionar uma confirmação da próxima vela do preço de fechamento para as condições de abertura das ordens:

Se é um sinal de compra - o preço de fechamento da vela cruzou o nível de entrada no esquema antigo, devendo estar acima do nível antigo de entrada. Comprar imediatamente após tal encerramento. Esta vela não tem, necessariamente, que ser exatamente a seguinte. Como é ilustrado na figura. A confirmação principal é o fechamento acima da entrada antiga.

Se é um sinal de venda - o preço de fechamento da vela cruzou o nível de entrada antigo, devendo estar acima do nível antigo de entrada. Venda imediatamente após tal encerramento!


Resultados do backtesting do histórico:





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9309

