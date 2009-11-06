Автор:

Kontra

Описание:



Советник использует модели поглощения и модели молот+повешенный.

Советник тестировался на GBP/JPY, M15

Прикладываю файл с настройками и сам советник + отчет за 9 лет

Вот описание всех функций:

extern int bTp = 100; //Профит сделок в бай

extern int sTp = 100; //Профит сделок в селл

extern int zazor= 1; // Отступ от хая или лоу предыдущих баров для выставления ордеров

extern int Max_Search = 100; // количество баров для поиска экстремумов цены

extern int OrderExp = 8; // время жизни отложенного ордера в часах

extern int MagicType1 = 11111; // Магик первого типа сделок

extern int MagicType2 = 22222; // Магик второго типа сделок

extern int MagicType3 = 33333; // Магик третьего типа сделок

extern double StartLot = 0.1; // Объем сделок



extern bool TSProfitOnly = True; // Тралить только профит

extern int TStop.Buy = 50; // Размер трала в пунктах для покупок

extern int TStop.Sell = 35; // Размер трала в пунктах для продаж

extern int TrailingStep = 3; // Шаг трала в пунктах

extern int LevelProfit = 25; // Уровень профита в пунктах

extern int LevelWLoss = 1; // Уровень безубытка в пунктах



Есть идеи по доработке и буду рад комментариям профессионалов.

Еще просьба добавить к условиям открытия ордеров - подтверждение ценой закрытия следующей свечи.



Если сигнал к покупке - то цена закрытия свечи, пересекшей уровень входа по старой схеме, должна быть выше старого уровня входа. Покупаем сразу после такого закрытия. Эта свеча не обязательно должна быть именно следующей. Как на рисунке. Главное подтверждение закрытием выше уровня старого входа.



Если продажа - то цена закрытия свечи, пересекшей уровень старого входа, должна быть ниже старого уровня входа. Продаем сразу после такого закрытия!





Результат тестирования:












