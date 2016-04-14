Urheber

Ein Expert Advisor welche Kerzen-Modelle für das Trading verwendet: Blending Candlesticks (Engulfing) und Hammer(inverted Hammer)/Shooting Star Modelle

Ich habe ihn getestet mit GBP/JPY, M15. Der ausführliche 9-Jahres-Report kann hiereingesehen werden.

Parameter:



extern int bTp = 100; // Profit für Buy

extern int sTp = 100; // Profit für Sell

extern int zazor= 1; // Abstand zu der vorherigen bar High/Low (für Orders)

extern int Max_Search = 100; // Die Anzahl der Bars, innerhalb welcher ein extremer Kurs gesucht wird

extern int OrderExp = 8; // Lebensdauer (in Stunden) für wartende (pending) Orders

extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den ersten Typ von Transaktionen

extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den zweiten Typ von Transaktionen

extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den dritten Typ von Transaktionen

extern double StartLot = 0.1; // Transaktionsvolumen



extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing Stop nur bei positivem Profit

extern int TStop.Buy = 50; // Trailing Stop for Buys (in Punkten)

extern int TStop.Buy = 50; // Trailing Stop for Sells (in Punkten)

extern int TrailingStep = 3; // Trailing Stop Schrittweite (in Punkten)

extern int LevelProfit = 25; // Profit (in Punkten)

extern int LevelWLoss = 1; // Ohne Verlust-Level (in Punkten)

Ich habe noch einige Ideen für Verbesserungen und erwarte auch ihre Kommentare.

Ich würde sie gerne fragen, ob es möglich wäre für das Öffnen einer Order eine Option für die Bestätigung des Schlusskurses der nächsten Kerze hinzuzufügen:

Bei einem Kaufsignal - Der Schlusskurs der Kerze, welche den Einstiegslevel in dem alten Schema gekreuzt hat sollte oberhalb des alten Einstiegslevels sein. Nach solch einem Schlusskurs sollte ein sofortiger Kauf erfolgen. Die Kerze muss nicht unbedingt so wie die nächste sein. So wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die wichtigste Bestätigung ist der Schlusskurs oberhalb der alten Einstiegsebene.

Bei einem Verkaufssignal - sollte der Schlusskurs der Kerze, die den Einstiegslevel gekreuzt hat, unterhalb des alten Einstiegslevels liegen. Nach einem solchen Schlusskurs sollte ein sofortiger Verkauf (Sell) erfolgen!





