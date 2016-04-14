und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Kerzenmodelle für GBP/JPY für 9 Jahre - Experte für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Ein Expert Advisor welche Kerzen-Modelle für das Trading verwendet: Blending Candlesticks (Engulfing) und Hammer(inverted Hammer)/Shooting Star Modelle
Ich habe ihn getestet mit GBP/JPY, M15. Der ausführliche 9-Jahres-Report kann hiereingesehen werden.
Parameter:
extern int bTp = 100; // Profit für Buy
extern int sTp = 100; // Profit für Sell
extern int zazor= 1; // Abstand zu der vorherigen bar High/Low (für Orders)
extern int Max_Search = 100; // Die Anzahl der Bars, innerhalb welcher ein extremer Kurs gesucht wird
extern int OrderExp = 8; // Lebensdauer (in Stunden) für wartende (pending) Orders
extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den ersten Typ von Transaktionen
extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den zweiten Typ von Transaktionen
extern int MagicType1 = 11111; // Magic-Nummer für den dritten Typ von Transaktionen
extern double StartLot = 0.1; // Transaktionsvolumen
extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing Stop nur bei positivem Profit
extern int TStop.Buy = 50; // Trailing Stop for Buys (in Punkten)
extern int TStop.Buy = 50; // Trailing Stop for Sells (in Punkten)
extern int TrailingStep = 3; // Trailing Stop Schrittweite (in Punkten)
extern int LevelProfit = 25; // Profit (in Punkten)
extern int LevelWLoss = 1; // Ohne Verlust-Level (in Punkten)
Ich habe noch einige Ideen für Verbesserungen und erwarte auch ihre Kommentare.
Ich würde sie gerne fragen, ob es möglich wäre für das Öffnen einer Order eine Option für die Bestätigung des Schlusskurses der nächsten Kerze hinzuzufügen:
Bei einem Kaufsignal - Der Schlusskurs der Kerze, welche den Einstiegslevel in dem alten Schema gekreuzt hat sollte oberhalb des alten Einstiegslevels sein. Nach solch einem Schlusskurs sollte ein sofortiger Kauf erfolgen. Die Kerze muss nicht unbedingt so wie die nächste sein. So wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die wichtigste Bestätigung ist der Schlusskurs oberhalb der alten Einstiegsebene.
Backtesting-Ergebnisse:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9309
