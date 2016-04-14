CodeBaseKategorien
Multi Timeframe Candles - Indikator für den MetaTrader 4

Julien
1694
(13)
Urheber

Julien Loutre


Mein Wunsch war es immer mehr Details einer Kerze sehen zu können: An welchem Punkt der Kerze wurde der Höchststand erreicht? Wann wurde der tiefste Stand erreicht?

Zeigt Ihnen Kerzen einer höherer Timeframe im oberen Bereich ihres Charts an.

Beispiel: sehen Sie sich H1 Kerzen in Ihrem M5 Chart an.



H4 Kerzen in einem M15 Chart (unten), in Vergleich zu einem aktuellen H4 Chart (oben)


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9298

