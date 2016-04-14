und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Multi Timeframe Candles - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1694
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber
Julien Loutre
Mein Wunsch war es immer mehr Details einer Kerze sehen zu können: An welchem Punkt der Kerze wurde der Höchststand erreicht? Wann wurde der tiefste Stand erreicht?
Zeigt Ihnen Kerzen einer höherer Timeframe im oberen Bereich ihres Charts an.
Beispiel: sehen Sie sich H1 Kerzen in Ihrem M5 Chart an.
H4 Kerzen in einem M15 Chart (unten), in Vergleich zu einem aktuellen H4 Chart (oben)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9298
ATR Channels Indikator.Murrey Levels. Murrey_Math_Line Indikator v2
Eine modifizierte Version von meinem Murrey_Math_Line v2
Diese Script ermöglicht Ihnen die Verwendung von Informationen des MarketWatch Fensters und der Terminal-Einstellungen. Es kann sehr hilfreich sein, sich die Einstellungen des Terminals und die Informationen des MarketWatch Fensters genauer anzusehen.StatementToGraph
Um Analyseverfahren zu vereinfachen liefert dieser Indikator graphische Darstellungen von Handelsergebnissen, die aus htm-Dateien gelesen werden.