Urheber

Julien Loutre





Mein Wunsch war es immer mehr Details einer Kerze sehen zu können: An welchem Punkt der Kerze wurde der Höchststand erreicht? Wann wurde der tiefste Stand erreicht?

Zeigt Ihnen Kerzen einer höherer Timeframe im oberen Bereich ihres Charts an.

Beispiel: sehen Sie sich H1 Kerzen in Ihrem M5 Chart an.









H4 Kerzen in einem M15 Chart (unten), in Vergleich zu einem aktuellen H4 Chart (oben)



