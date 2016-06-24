Autor:

Julien Loutre





Eu sempre quis ver mais detalhes nas velas: Em que ponto da vela ele atingiu a Máxima? Quando ele atingiu a Mínima?

Este script gera velas de um período de tempo maior em cima do gráfico atual.

Exemplo: Visualizar as velas H1 em cima de um gráfico M5.







Velas H4 em cima de um gráfico M15 (fundo), em comparação com um gráfico H4 atual (superior)



