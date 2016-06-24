Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Multi Timeframe Candles - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1808
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Julien Loutre
Eu sempre quis ver mais detalhes nas velas: Em que ponto da vela ele atingiu a Máxima? Quando ele atingiu a Mínima?
Este script gera velas de um período de tempo maior em cima do gráfico atual.
Exemplo: Visualizar as velas H1 em cima de um gráfico M5.
Velas H4 em cima de um gráfico M15 (fundo), em comparação com um gráfico H4 atual (superior)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9298
Canais de ATR
Indicador Canais de ATRNíveis de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2
Versão modificada de Murrey_Math_Line v2
StatementToGraph
Exibição gráfica do relatório, portando os dados da tabela *.htm para o gráfico, para uma análise mais conveniente.ATR ratio
Indicador ATR ratio.