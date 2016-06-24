CodeBaseSeções
Indicadores

Multi Timeframe Candles - indicador para MetaTrader 4

Julien
Visualizações:
1808
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Julien Loutre


Eu sempre quis ver mais detalhes nas velas: Em que ponto da vela ele atingiu a Máxima? Quando ele atingiu a Mínima?

Este script gera velas de um período de tempo maior em cima do gráfico atual.

Exemplo: Visualizar as velas H1 em cima de um gráfico M5.



Velas H4 em cima de um gráfico M15 (fundo), em comparação com um gráfico H4 atual (superior)


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9298

