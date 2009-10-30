Автор:

Julien Loutre





Мне всегда хотелось увидеть большего в свечах: например в какой точке свечи был достигнут максимум? Когда был достигнут минимум?

Данный пользовательский индикатор рисует свечи более высокого таймфрейма на меньшем таймфрейме



Пример: На нижнем рисунке масштаба M15 приведены свечи масштаба H4.

Рисунок:



H4 candles on top of a M15 chart (bottom), compared to an actual H4 chart (top)









Примечание редакции:

Для использования индикатора скопируйте его в папку "C:\Program Files\ -Терминал- \experts\indicators".

Далее откройте два графика, например EURUSD H4, и EURUSD M15, присоедините индикатор к графику EURUSD M15.

В результате Вы получите картинку, подобную приведенной ниже:





P.S. В прилагаемом исходнике индикатора (по сравнению с оригинальным) мы в 11 строке мы изменили

"BearColor = White" на "BearColor = Red".

Вы можете корректировать цвета и таймфрейм по Вашему вкусу, изменяя соответствующие параметры индикатора.





