Es wird eine kurze Information über alle offenen Positionen angezeigt.



Dieses kann hilfreich sein wenn ihr Expert Advisor viele Positionen gleichzeitig offen hat.

Während der Analyse meines Expert-Advisors ist mir aufgefallen, dass es noch ein Problem mit der Analyse aller offenen Positionen gibt. Dieses kann wie folgt gelöst werden:

1) Die Positionen sollten nach ihrer Handels Richtung gruppiert werden

2) Profitable und Verlust-Positionen sollten separat visualisiert werden.

3) Der gesamte Profit/Verlust von einigen Positionen sollte nach ihrer Handelsrichtung gruppiert werden



Nach diesen Vorgaben habe ich eine Funktion programmiert die diese Probleme behebt.



Der Kopf der Funktion beinhaltet: Richtung, Die Anzahl der Positionen in gleicher Handelsrichtung, Gesamtes Volumen, Gesamter Profit. Das gleiche gilt für die Positionen.

Sie finden diese Funktion in der angefügten Datei.





