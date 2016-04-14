CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Opened positions indicator - Experte für den MetaTrader 4

Александр
1193
(20)
Es wird eine kurze Information über alle offenen Positionen angezeigt.

Dieses kann hilfreich sein wenn ihr Expert Advisor viele Positionen gleichzeitig offen hat.

Während der Analyse meines Expert-Advisors ist mir aufgefallen, dass es noch ein Problem mit der Analyse aller offenen Positionen gibt. Dieses kann wie folgt gelöst werden:

1) Die Positionen sollten nach ihrer Handels Richtung gruppiert werden

2) Profitable und Verlust-Positionen sollten separat visualisiert werden.

3) Der gesamte Profit/Verlust von einigen Positionen sollte nach ihrer Handelsrichtung gruppiert werden

Nach diesen Vorgaben habe ich eine Funktion programmiert die diese Probleme behebt.

Bild:



Der Kopf der Funktion beinhaltet: Richtung, Die Anzahl der Positionen in gleicher Handelsrichtung, Gesamtes Volumen, Gesamter Profit. Das gleiche gilt für die Positionen.

Sie finden diese Funktion in der angefügten Datei.


Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9283

