Ele mostra uma breve informação sobre todas as posições em aberto.



Pode ser útil, se o seu EA negocia muitas posições ao mesmo tempo.

Durante a depuração do meu EA eu descobri que há um problema em analisar todas as posições em aberto. Ele pode ser resolvido da seguinte seguinte:

1) As posições devem ser agrupados por direção

2) As posições de ganhos e perdas devem ser separadas visualmente.

3) Os valores totais de ganhos/perdas de várias posições devem ser agrupados por direção



Assim, eu desenvolvi uma função que resolve este problema.



O cabeçalho contém: direção, número de posições com a mesma direção, volume total, o lucro total. O mesmo acontece para as posições.

Você pode encontrar a função no arquivo anexado, talvez ele possa ser útil.





