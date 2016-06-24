Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador de posições em aberto - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1209
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele mostra uma breve informação sobre todas as posições em aberto.
Pode ser útil, se o seu EA negocia muitas posições ao mesmo tempo.
Durante a depuração do meu EA eu descobri que há um problema em analisar todas as posições em aberto. Ele pode ser resolvido da seguinte seguinte:
1) As posições devem ser agrupados por direção
2) As posições de ganhos e perdas devem ser separadas visualmente.
3) Os valores totais de ganhos/perdas de várias posições devem ser agrupados por direção
Assim, eu desenvolvi uma função que resolve este problema.
Imagem:
O cabeçalho contém: direção, número de posições com a mesma direção, volume total, o lucro total. O mesmo acontece para as posições.
Você pode encontrar a função no arquivo anexado, talvez ele possa ser útil.
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9283
Indicador do tipo MA baseado no Filtro de Hodrick PrescottEstocástico com Redução de Ruído
Ele reduz um monte de sinais falsos usando o ajuste de sensibilidade.
Versão modificada de Murrey_Math_Line v2Canais de ATR
Indicador Canais de ATR