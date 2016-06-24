CodeBaseSeções
Experts

Indicador de posições em aberto - expert para MetaTrader 4

Александр
Visualizações:
1209
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Ele mostra uma breve informação sobre todas as posições em aberto.

Pode ser útil, se o seu EA negocia muitas posições ao mesmo tempo.

Durante a depuração do meu EA eu descobri que há um problema em analisar todas as posições em aberto. Ele pode ser resolvido da seguinte seguinte:

1) As posições devem ser agrupados por direção

2) As posições de ganhos e perdas devem ser separadas visualmente.

3) Os valores totais de ganhos/perdas de várias posições devem ser agrupados por direção

Assim, eu desenvolvi uma função que resolve este problema.

Imagem:



O cabeçalho contém: direção, número de posições com a mesma direção, volume total, o lucro total. O mesmo acontece para as posições.

Você pode encontrar a função no arquivo anexado, talvez ele possa ser útil.


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9283

