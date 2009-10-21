Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор открытых позиций - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 13689
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
При отладке своего советника мне было не удобно анализировать все открытые позиции. Мне хотелось, чтобы:
1) позиции была сгруппированы по направлению;
2) прибыльные и убыточные позиции визуально отделялись друг от друга;
3) также отображалсь сумма прибыли/убытка по группе позиций, открытых в одном направлении.
В общем, я сделал функцию, которая всё это выполняет. Вот что получилось:
На экран выводится онформация по группе позиций. В заголовках: Направление, количество в группе, общий объем, общий профит. Для отдельных позиций то же самое.
В прикрепленном файле - контейнер для вашего советника с функцией отображения открытых ордеров.
Можем кому-нибудь пригодится.
