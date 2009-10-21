При отладке своего советника мне было не удобно анализировать все открытые позиции. Мне хотелось, чтобы:

1) позиции была сгруппированы по направлению;

2) прибыльные и убыточные позиции визуально отделялись друг от друга;

3) также отображалсь сумма прибыли/убытка по группе позиций, открытых в одном направлении.

В общем, я сделал функцию, которая всё это выполняет. Вот что получилось:





На экран выводится онформация по группе позиций. В заголовках: Направление, количество в группе, общий объем, общий профит. Для отдельных позиций то же самое.

В прикрепленном файле - контейнер для вашего советника с функцией отображения открытых ордеров.

Можем кому-нибудь пригодится.

