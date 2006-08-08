Индикатор ADXcrosses фиксирует на графике цены момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX (http://codebase.mql4.com/ru/code/7955).

Концепции Directional Movement (DI) и Average Directional Movement Index (ADX) важны для понимания, так как являются мощным средством технического анализа, помогающим прибыльно торговать - как сами по себе, так и в сочетании с другими техническими индикаторами.



При помощи формул DI и ADX становятся доступными следующие характеристики рынка:



Определение и идентификация точки равновесия, в которой движение вверх уравновешивается движением вниз; Определение индекса, величина которого отражает силу тренда, будь то тренд вверх или вниз.

Понимание этих формул и этой концепции важно, поскольку они могут как использоваться в качестве торговой системы самостоятельно, так и действовать как фильтр для использования других подходов технического анализ. Силой этого подхода является то, что он идентифицирует и количественно определяет состояние рынка - то, без чего трейдер не может надеяться на достижение успеха.