ADXcrosses - индикатор для MetaTrader 4
9444
Индикатор ADXcrosses фиксирует на графике цены момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX (http://codebase.mql4.com/ru/code/7955).
Концепции Directional Movement (DI) и Average
Directional Movement Index (ADX) важны для понимания,
так как являются мощным средством
технического анализа, помогающим
прибыльно торговать - как сами по себе,
так и в сочетании с другими техническими
индикаторами.
При помощи формул DI и
ADX становятся доступными следующие характеристики
рынка:
- Определение и идентификация точки равновесия, в которой движение вверх уравновешивается движением вниз;
- Определение индекса, величина которого отражает силу тренда, будь то тренд вверх или вниз.
Понимание этих формул и этой концепции важно, поскольку они могут как использоваться в качестве торговой системы самостоятельно, так и действовать как фильтр для использования других подходов технического анализ. Силой этого подхода является то, что он идентифицирует и количественно определяет состояние рынка - то, без чего трейдер не может надеяться на достижение успеха.
