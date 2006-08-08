CodeBaseРазделы
Индикаторы

ADXcrosses - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ADXcrosses фиксирует на графике цены момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX (http://codebase.mql4.com/ru/code/7955).

Концепции Directional Movement (DI) и Average Directional Movement Index (ADX) важны для понимания, так как являются мощным средством технического анализа, помогающим прибыльно торговать - как сами по себе, так и в сочетании с другими техническими индикаторами.

При помощи формул DI и ADX становятся доступными следующие характеристики рынка:

  1. Определение и идентификация точки равновесия, в которой движение вверх уравновешивается движением вниз;
  2. Определение индекса, величина которого отражает силу тренда, будь то тренд вверх или вниз.

Понимание этих формул и этой концепции важно, поскольку они могут как использоваться в качестве торговой системы самостоятельно, так и действовать как фильтр для использования других подходов технического анализ. Силой этого подхода является то, что он идентифицирует и количественно определяет состояние рынка - то, без чего трейдер не может надеяться на достижение успеха.

Smoothed ADX BARS Smoothed ADX BARS

Индикатор сглаживает значения экстремумов ADX баров.

wlxFractals wlxFractals

Индикатор позволяет строить фракталы, определяя количество значящих баров слева и справа.

ATR Channels ATR Channels

Индикатор строит каналы движения цены, с учётом ATR (Average True Range).

ATR ratio ATR ratio

Индикатор отношения быстрого индикатора Average True Range к медленному ATR.