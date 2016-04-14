Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADXcrosses - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 898
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
ADXcrosses Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9276
NettoTrading
Dieses Script ermöglicht die Verwendung des MetaTrader 4 als Plattform mit Netto-Werten. Es hat gegenüber dem MetaTrader5 ein paar Vorteile.Smoothed ADX BARS
Smoothed ADX BARS Indikator.
TimeLines
Das automatische Markieren von Zeitabständen mit einem Timer.Stochastic with Noise Reduction
Es ermöglicht die Reduzierung von falschen Signalen durch die Verwendung einer empfindlicheren Abstimmung.